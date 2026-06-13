Aaj ka Dhanu Rashifal 13 June 2026: आज दोपहर 04:08 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 09:25 तक वृषभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और पुरानी मंदी पर विजय पाने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में सुकर्मा और सर्वाअमृत योग सक्रिय रहने से, व्यावसायिक मोर्चे पर चल रही कुछ पुरानी जटिलताओं और मंदी से पूरी तरह जूझते हुए आप अपना नया मार्ग बनाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

जो जातक विशेष रूप से 'लग्जुरियस बिजनेस' (लक्जरी कार, आभूषण, ब्रांडेड कपड़े या इंटीरियर डिजाइनिंग) का काम करते हैं, आज बाजार में उनकी बिक्री (सेल्स) के पुराने सारे पुराने रिकॉर्ड्स पूरी तरह टूट सकते हैं जिससे प्रचुर धन लाभ होगा. आपके अथक प्रयासों से पैसों की आवक (आमद) के बहुत ही प्रबल आसार बने हुए हैं, जिससे आप अपनी नई योजनाओं और विस्तार पर काम कर पाएंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शनिवार का दिन दफ्तर की गंदी राजनीति से बड़ी राहत दिलाने वाला और आपकी साख मजबूत करने वाला साबित होगा. आज आपको ऑफिस की गंदी 'पॉलिटिक्स' (राजनीति) से बहुत बड़ी राहत मिलेगी; आपके कार्यक्षेत्र के विरोधी आज खुद-ब-खुद पूरी तरह शांत हो जाएंगे; और कंपनी का टॉप मैनेजमेंट आपकी पुरानी बातों और सुझावों को बहुत ज्यादा गंभीरता से सुनेगा जिससे आपका दबदबा बढ़ेगा.

नौकरी में आपके कई सारे रुके हुए काम दोबारा बनने के मजबूत योग बन रहे हैं; हालांकि ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि दोपहर के बाद काम में लापरवाही बिल्कुल न बरतें, क्योंकि दोपहर बाद काम में मन थोड़ा कम लगने की वजह से जरूरी ऑफिशियल कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे; अपनी एकाग्रता बनाए रखें. उच्च अधिकारियों से किसी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका है, रिश्तों के मामले में थोड़ा संभलकर रहना होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्णिम भविष्य की मजबूत नींव रखने का साबित होगा. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना मजबूत करेगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स आज बाहरी शोर-शराबे को भूलकर अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान दे पाएंगे; जो उनके आने वाले बेहतर भविष्य के लिए पूरी तरह सही और सटीक साबित होगी, मुश्किल चैप्टर्स आसानी से याद होंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन थोड़ा जज्बातों पर काबू रखने का संकेत दे रहा है. छठा चंद्रमा शत्रुओं को शांत रखेगा जिससे घर में शांति रहेगी. हालांकि, प्रेम संबंधों (Love Life) की बात करें तो आज आप अचानक थोड़े ज्यादा भावुक (इमोशनल) हो जाएंगे; और अपने गहरे दोस्तों के मध्य बैठकर अपनी सीक्रेट लव लाइफ की बातें गॉसिप में शेयर कर सकते हैं, जिससे भविष्य में परेशानी हो सकती है, अपनी गुप्त बातें छुपाकर रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज छठे चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत और स्फूर्तिदायक बनी रहेगी. पुराना फंसा पैसा वसूल होने और ऑफिस पॉलिटिक्स शांत होने से आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. दोपहर के बाद अधिकारियों से मतभेद के कारण थोड़ा मानसिक तनाव या शारीरिक थकान रह सकती है, सुबह प्राणायाम अवश्य करें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सुकर्मा व सर्वाअमृत योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान हनुमान और देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें.

यह भी पढ़े- Astrology: शुक्र ग्रह की कृपा से चमक सकती है किस्मत! शुक्रवार को करें ये आसान उपाय

यह भी पढ़े- Mahabharat: परिवार के लिए समर्पण कैसा हो? महाभारत में भीम ने दिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.