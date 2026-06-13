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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 13 June 2026: धनु राशि लग्जुरियस बिजनेस में टूटेंगे बिक्री के पुराने सारे रिकॉर्ड, उधारी उगाही होने से बढ़ेगा धन

Aaj ka Dhanu Rashifal 13 June 2026: धनु राशि लग्जुरियस बिजनेस में टूटेंगे बिक्री के पुराने सारे रिकॉर्ड, उधारी उगाही होने से बढ़ेगा धन

Sagittarius Horoscope 13 June 2026: सुकर्मा योग से धनु राशि के लग्जरी बिजनेस के टूटेंगे पुराने रिकॉर्ड, क्या शनिवार को ऑफिस पॉलिटिक्स से मिलेगी बड़ी राहत? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 13 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 13 June 2026: आज दोपहर 04:08 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह 09:25 तक वृषभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और पुरानी मंदी पर विजय पाने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में सुकर्मा और सर्वाअमृत योग सक्रिय रहने से, व्यावसायिक मोर्चे पर चल रही कुछ पुरानी जटिलताओं और मंदी से पूरी तरह जूझते हुए आप अपना नया मार्ग बनाने में पूरी तरह सफल रहेंगे. 

जो जातक विशेष रूप से 'लग्जुरियस बिजनेस' (लक्जरी कार, आभूषण, ब्रांडेड कपड़े या इंटीरियर डिजाइनिंग) का काम करते हैं, आज बाजार में उनकी बिक्री (सेल्स) के पुराने सारे पुराने रिकॉर्ड्स पूरी तरह टूट सकते हैं जिससे प्रचुर धन लाभ होगा. आपके अथक प्रयासों से पैसों की आवक (आमद) के बहुत ही प्रबल आसार बने हुए हैं, जिससे आप अपनी नई योजनाओं और विस्तार पर काम कर पाएंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शनिवार का दिन दफ्तर की गंदी राजनीति से बड़ी राहत दिलाने वाला और आपकी साख मजबूत करने वाला साबित होगा. आज आपको ऑफिस की गंदी 'पॉलिटिक्स' (राजनीति) से बहुत बड़ी राहत मिलेगी; आपके कार्यक्षेत्र के विरोधी आज खुद-ब-खुद पूरी तरह शांत हो जाएंगे; और कंपनी का टॉप मैनेजमेंट आपकी पुरानी बातों और सुझावों को बहुत ज्यादा गंभीरता से सुनेगा जिससे आपका दबदबा बढ़ेगा. 

नौकरी में आपके कई सारे रुके हुए काम दोबारा बनने के मजबूत योग बन रहे हैं; हालांकि ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि दोपहर के बाद काम में लापरवाही बिल्कुल न बरतें, क्योंकि दोपहर बाद काम में मन थोड़ा कम लगने की वजह से जरूरी ऑफिशियल कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे; अपनी एकाग्रता बनाए रखें. उच्च अधिकारियों से किसी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका है, रिश्तों के मामले में थोड़ा संभलकर रहना होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्णिम भविष्य की मजबूत नींव रखने का साबित होगा. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना मजबूत करेगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स आज बाहरी शोर-शराबे को भूलकर अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान दे पाएंगे; जो उनके आने वाले बेहतर भविष्य के लिए पूरी तरह सही और सटीक साबित होगी, मुश्किल चैप्टर्स आसानी से याद होंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन थोड़ा जज्बातों पर काबू रखने का संकेत दे रहा है. छठा चंद्रमा शत्रुओं को शांत रखेगा जिससे घर में शांति रहेगी. हालांकि, प्रेम संबंधों (Love Life) की बात करें तो आज आप अचानक थोड़े ज्यादा भावुक (इमोशनल) हो जाएंगे; और अपने गहरे दोस्तों के मध्य बैठकर अपनी सीक्रेट लव लाइफ की बातें गॉसिप में शेयर कर सकते हैं, जिससे भविष्य में परेशानी हो सकती है, अपनी गुप्त बातें छुपाकर रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज छठे चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत और स्फूर्तिदायक बनी रहेगी. पुराना फंसा पैसा वसूल होने और ऑफिस पॉलिटिक्स शांत होने से आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. दोपहर के बाद अधिकारियों से मतभेद के कारण थोड़ा मानसिक तनाव या शारीरिक थकान रह सकती है, सुबह प्राणायाम अवश्य करें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक:  3
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सुकर्मा व सर्वाअमृत योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान हनुमान और देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. 

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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