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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Makar Rashifal 11 July 2026: मकर राशि वालों को लक्ष्मी योग से मिलेगी करियर में बड़ी राहत, कोर्ट-कचहरी के मामलों में मिलेगी सफलता

Aaj Ka Makar Rashifal 11 July 2026: मकर राशि वालों को लक्ष्मी योग से मिलेगी करियर में बड़ी राहत, कोर्ट-कचहरी के मामलों में मिलेगी सफलता

Capricorn Horoscope 11 July 2026: आज मकर राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी और सर्वामृत योग का महालाभ, नौकरी में दूर होंगे मतभेद. जानें आज का पंचांग, बिजनेस, लव व करियर राशिफल, शुभ अंक-रंग और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 11 Jul 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal: 11 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. आज सुबह 11:04 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, गण्ड योग और सर्वामृत योग का अद्भुत महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपके 5वें भाव (पंचम भाव) यानी बुद्धि, शिक्षा व संतान स्थान में संचार करेंगे.

चंद्रमा की इस शुभ स्थिति के कारण मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन करियर में आ रही बाधाओं को दूर करने और नई योजनाएं बनाने वाला रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. पूर्व दिशा की यात्रा आज आपके लिए भाग्यशाली रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन मकर राशि के व्यापारियों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. इस समय व्यापार में आर्थिक गतिविधियों को और अधिक बेहतर व मजबूत बनाने के लिए आपके द्वारा किए गए पुराने प्रयास पूरी तरह सफल होंगे. यदि आपका कोई मामला कोर्ट-कचहरी में अटका हुआ है, तो उससे निपटने के लिए आज वीकेंड के दिन आपकी किसी नामी लॉयर (वकील) से मीटिंग हो सकती है. यह मीटिंग आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी और आपको केस में आगे बढ़ने का सही रास्ता मिलेगा. वित्तीय मोर्चे पर आज आपकी स्थिति सुदृढ़ रहेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. गण्ड, लक्ष्मी और सर्वामृत योग का विशेष साथ मिलने से नौकरी में आपके सभी सोचे हुए काम समय पर बनने के मजबूत योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र (Workspace) पर आपके सारे कामकाज बिना किसी रुकावट के पूरे हो पाएंगे और आपका काम में पूरा मन भी लगेगा. सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ समय से ऑफिस में अधिकारियों या बॉस के साथ चल रहे वैचारिक मतभेद आज पूरी तरह दूर हो जाएंगे, जिससे आपका वर्कप्लेस पर प्रभाव बढ़ेगा. जो युवा लंबे समय से रोजगार की तलाश में प्रयासरत थे, उन्हें आज अपने करियर से संबंधित किसी बड़ी समस्या का समाधान मिलने से सुकून और मानसिक राहत मिलेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव वाला रहेगा. चंद्रमा के 5वें भाव में होने से स्टूडेंट्स की पढ़ाई के प्रति एकाग्रता बढ़ेगी और नए विषयों को सीखने में आपकी गहरी रुचि जागृत होगी. हालांकि, इसके साथ ही आज आपको अपनी पढ़ाई या प्रोजेक्ट्स में कुछ व्यावहारिक और तकनीकी जटिलताओं से भी जूझना पड़ सकता है. घबराने के बजाय अपने मेंटर्स की मदद लें, सफलता जरूर मिलेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बेहतरीन रहेगा और घर में शांति का माहौल रहेगा. हालांकि, लव लाइफ के मामले में इस वीकेंड पर आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत होगी. पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अहंकार या पुरानी बातों को बीच में न लाएं, अन्यथा वीकेंड का मजा किरकिरा हो सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी. करियर और बिजनेस की समस्याओं का समाधान मिलने से मानसिक तनाव काफी कम होगा, जिससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. शाम के समय परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

  • भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. शनि चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करने से आपकी राह की सभी जटिलताएं समाप्त हो जाएंगी.

FAQs 

Q1. 11 जुलाई 2026 को मकर राशि वालों को नौकरी में क्या लाभ मिलेगा?
Ans. आज लक्ष्मी और सर्वामृत योग के कारण ऑफिस में अधिकारियों से मतभेद दूर होंगे, अटके हुए काम समय पर पूरे होंगे और करियर से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिलेगा.

Q2. आज मकर राशि के व्यापारियों को कोर्ट से जुड़े मामलों में क्या राहत मिलेगी?
Ans. आज वीकेंड पर लॉयर के साथ होने वाली मीटिंग आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, जिससे कानूनी मामलों को सुलझाने में बड़ी मदद मिलेगी.

Q3. आज मकर राशि के जातकों को लव लाइफ में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. इस वीकेंड पर लव लाइफ में साथी के साथ बातचीत करते समय संयम रखें और किसी भी तरह की बहस या गलतफहमी से खुद को दूर रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Jul 2026 03:45 AM (IST)
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