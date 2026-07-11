Aaj Ka Makar Rashifal: 11 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. आज सुबह 11:04 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, गण्ड योग और सर्वामृत योग का अद्भुत महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपके 5वें भाव (पंचम भाव) यानी बुद्धि, शिक्षा व संतान स्थान में संचार करेंगे.

चंद्रमा की इस शुभ स्थिति के कारण मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन करियर में आ रही बाधाओं को दूर करने और नई योजनाएं बनाने वाला रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. पूर्व दिशा की यात्रा आज आपके लिए भाग्यशाली रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन मकर राशि के व्यापारियों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. इस समय व्यापार में आर्थिक गतिविधियों को और अधिक बेहतर व मजबूत बनाने के लिए आपके द्वारा किए गए पुराने प्रयास पूरी तरह सफल होंगे. यदि आपका कोई मामला कोर्ट-कचहरी में अटका हुआ है, तो उससे निपटने के लिए आज वीकेंड के दिन आपकी किसी नामी लॉयर (वकील) से मीटिंग हो सकती है. यह मीटिंग आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी और आपको केस में आगे बढ़ने का सही रास्ता मिलेगा. वित्तीय मोर्चे पर आज आपकी स्थिति सुदृढ़ रहेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. गण्ड, लक्ष्मी और सर्वामृत योग का विशेष साथ मिलने से नौकरी में आपके सभी सोचे हुए काम समय पर बनने के मजबूत योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र (Workspace) पर आपके सारे कामकाज बिना किसी रुकावट के पूरे हो पाएंगे और आपका काम में पूरा मन भी लगेगा. सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ समय से ऑफिस में अधिकारियों या बॉस के साथ चल रहे वैचारिक मतभेद आज पूरी तरह दूर हो जाएंगे, जिससे आपका वर्कप्लेस पर प्रभाव बढ़ेगा. जो युवा लंबे समय से रोजगार की तलाश में प्रयासरत थे, उन्हें आज अपने करियर से संबंधित किसी बड़ी समस्या का समाधान मिलने से सुकून और मानसिक राहत मिलेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव वाला रहेगा. चंद्रमा के 5वें भाव में होने से स्टूडेंट्स की पढ़ाई के प्रति एकाग्रता बढ़ेगी और नए विषयों को सीखने में आपकी गहरी रुचि जागृत होगी. हालांकि, इसके साथ ही आज आपको अपनी पढ़ाई या प्रोजेक्ट्स में कुछ व्यावहारिक और तकनीकी जटिलताओं से भी जूझना पड़ सकता है. घबराने के बजाय अपने मेंटर्स की मदद लें, सफलता जरूर मिलेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बेहतरीन रहेगा और घर में शांति का माहौल रहेगा. हालांकि, लव लाइफ के मामले में इस वीकेंड पर आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत होगी. पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अहंकार या पुरानी बातों को बीच में न लाएं, अन्यथा वीकेंड का मजा किरकिरा हो सकता है.

आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी. करियर और बिजनेस की समस्याओं का समाधान मिलने से मानसिक तनाव काफी कम होगा, जिससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. शाम के समय परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)

सिल्वर (Silver) भाग्यशाली अंक: 5

5 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. शनि चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करने से आपकी राह की सभी जटिलताएं समाप्त हो जाएंगी.

FAQs

Q1. 11 जुलाई 2026 को मकर राशि वालों को नौकरी में क्या लाभ मिलेगा?

Ans. आज लक्ष्मी और सर्वामृत योग के कारण ऑफिस में अधिकारियों से मतभेद दूर होंगे, अटके हुए काम समय पर पूरे होंगे और करियर से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिलेगा.

Q2. आज मकर राशि के व्यापारियों को कोर्ट से जुड़े मामलों में क्या राहत मिलेगी?

Ans. आज वीकेंड पर लॉयर के साथ होने वाली मीटिंग आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, जिससे कानूनी मामलों को सुलझाने में बड़ी मदद मिलेगी.

Q3. आज मकर राशि के जातकों को लव लाइफ में क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. इस वीकेंड पर लव लाइफ में साथी के साथ बातचीत करते समय संयम रखें और किसी भी तरह की बहस या गलतफहमी से खुद को दूर रखें.

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