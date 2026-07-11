Aaj Ka Dhanu Rashifal: 11 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. आज सुबह 11:04 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, गण्ड योग और सर्वामृत योग का महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपके 6ठे भाव (षष्ठम भाव) यानी शत्रु व रोग स्थान में संचार करेंगे. चंद्रमा की इस स्थिति के कारण धनु राशि वाले जातकों को आज जहां करियर और बिजनेस में बड़ी सफलताएं मिलेंगी, वहीं सेहत को लेकर अतिरिक्त सावधान रहने की जरूरत होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. पूर्व दिशा की यात्रा आज आपके लिए अनुकूल है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के मोर्चे पर आज धनु राशि के जातकों का सितारा बुलंद रहने वाला है. बाजार में आज आपकी मोनोपॉली (एकाधिकार) स्थापित होगी, जिससे आपके प्रतिस्पर्धी पीछे छूट जाएंगे और क्लाइंट्स आंख मूंदकर आपकी सेवाओं पर भरोसा करेंगे. यदि आप कोई फैमिली बिजनेस (पारिवारिक व्यवसाय) चलाते हैं, तो आज आपको अपने माता-पिता के सहयोग और मार्गदर्शन के कारण बड़ा लाभ कमाने का मौका मिलेगा. गण्ड, लक्ष्मी और सर्वाअमृत योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस में लंबे समय से चली आ रही पैसों से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आज हल हो जाएगी. इससे आपकी मानसिक टेंशन में भारी कमी आएगी और आप व्यापार विस्तार के लिए आगे की कुछ नई प्लानिंग बना सकेंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी कार्यकुशलता साबित करने का है. एंप्लॉयड पर्सन आज भारी से भारी वर्कलोड को भी 'टाइम-ब्लॉकिंग तकनीक' (Time-Blocking Technique) के इस्तेमाल से समय से पहले ही निपटा कर ऑफिस में एक नई मिसाल कायम करेंगे. वर्कस्पेस पर आज आपको अपनी स्किल्स को संवारने और निखारने के कई शानदार मौके बनते नजर आएंगे, जिन्हें आप सही समय पर भुनाने में पूरी तरह सफलता हासिल करेंगे. आज आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने सभी लंबित (अधूरे) कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे. हालांकि, सफलता के बीच आपको अपने कामों के प्रति अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है ताकि कोई छोटी गलती न हो.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और सामान्य स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहद लीक से हटकर सोचने का है. आज आपको अपनी क्रिएटिव थिंकिंग (रचनात्मक सोच) और इनोवेशन पर काम करना चाहिए. पढ़ाई या प्रोजेक्ट में आ रही किसी भी प्रॉब्लम को लें और उसके कम से कम 10 अलग-अलग सॉल्यूशंस सोचने का प्रयास करें. यह दिमागी कसरत आपकी बौद्धिक क्षमता को काफी बढ़ाएगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन में आज संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है. यदि आपके मन में अपने भविष्य, करियर या जीवन को लेकर कोई विशेष इच्छाएं या दुविधाएं चल रही हैं, तो आज आपको बिना झिझक के अपनी फैमिली से खुलकर बात कर लेनी चाहिए. जब आप उनके साथ चर्चा करेंगे, तब आपको माता-पिता के नजरिए से पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है. लव लाइफ में आज का दिन सामान्य रहेगा, पार्टनर का सहयोग आपको संबल देगा.

चंद्रमा के 6ठे भाव में होने के कारण आज आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है. बाहर के खान-पान से पूरी तरह परहेज करें, अन्यथा पेट से जुड़ी समस्याएं या मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं. काम के दबाव के बीच खुद को हाइड्रेटेड रखें और आराम के लिए भी समय निकालें.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

नेवी ब्लू (Navy Blue) भाग्यशाली अंक: 9

9 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंत्र 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी.

FAQs

Q1. 11 जुलाई 2026 को धनु राशि वालों का बिजनेस कैसा रहेगा?

Ans. आज मार्केट में आपकी मोनोपॉली स्थापित होगी और लक्ष्मी योग के कारण पैसों से जुड़ी पुरानी समस्याएं हल हो जाएंगी, जिससे बड़ा आर्थिक लाभ होगा.

Q2. आज धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में क्या फायदा मिलेगा?

Ans. आज आप टाइम-ब्लॉकिंग तकनीक से भारी वर्कलोड को समय से पहले पूरा कर लेंगे और आपको अपनी स्किल्स सुधारने के कई सुनहरे मौके मिलेंगे.

Q3. आज धनु राशि के जातकों को स्वास्थ्य के मामले में क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. चंद्रमा के 6ठे भाव में होने से सेहत में गिरावट आ सकती है, इसलिए आज खान-पान पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें.

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