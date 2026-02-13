हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Dhanu Rashifal 13 February 2026: धनु राशिफल भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ, अटके हुए कार्यों में आएगी गति

Aaj ka Dhanu Rashifal 13 February 2026: धनु राशिफल भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ, अटके हुए कार्यों में आएगी गति

Sagittarius Horoscope 13 February 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 13 Feb 2026 03:11 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Rashifal 13 February 2026 in Hindi: आज का दिन "धैर्य और सतर्कता" की परीक्षा लेने वाला है. आज आपको नए कानूनी दांवपेच या नियमों को समझने की जरूरत पड़ेगी. यह समय नई चुनौतियों को स्वीकार करने और अपनी कमियों पर काम करने का है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय आपके लिए कुछ राहत लेकर आ सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मध्यम है. मानसिक तनाव के कारण नींद में कमी या आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है. बेवजह की भागदौड़ से बचें और खुद को शांत रखने के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें. पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए आराम के लिए समय निकालें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

बिजनेस से जुड़े बड़े फैसले आज टाल दें या बहुत सोच-समझकर लें. जल्दबाजी में लिया गया एक गलत निर्णय आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है. पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को सलाह है कि किसी भी विवाद की स्थिति में खुद उलझने के बजाय किसी अनुभवी व्यक्ति या मेंटर की सलाह लें. आपके विरोधी आज सक्रिय रहेंगे और आपके काम में रोड़े अटकाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें.

जॉब और करियर (Job & Career)

कार्यस्थल पर आज हालात बहुत अनुकूल नहीं दिख रहे हैं. ऑफिस में दूसरों के भरोसे बैठने की गलती न करें; अपना काम खुद निपटाना ही आज की सफलता की कुंजी है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए विवादों से दूर रहकर शांति और संयम के साथ अपना दिन बिताएं.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कुछ नया सीखने का है. अपनी फील्ड में कोई नई तकनीक या हुनर (Skill) सीखने का प्रयास आपको एक अद्भुत और सकारात्मक अहसास कराएगा. यह अनुभव भविष्य में आपके करियर को नई दिशा देगा.

लव और फैमिली (Love & Family)

बाहरी तनाव के बीच घर आपके लिए सुकून की जगह बनेगा. जीवनसाथी के साथ प्रेम और तालमेल में वृद्धि होगी. मुश्किल समय में पार्टनर का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बनाए रखेगा. परिवार के बड़ों के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा.

  • भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)
  • भाग्यशाली अंक: 8 (अशुभ अंक: 4)
  • शुभ दिशा: उत्तर दिशा की यात्रा में सावधानी बरतें, लेकिन यह अंततः लाभकारी रहेगी.
  • अचूक उपाय: आज माथे पर केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फल अर्पित करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें.

(FAQs)

1. 12वें भाव का चंद्रमा धनु राशि को कैसे प्रभावित करता है?
    12वां भाव व्यय, विदेश और एकांत का होता है. यहाँ चंद्रमा होने से अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं या व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा है.

2. विरोधियों से निपटने के लिए आज क्या रणनीति अपनाएं?
    आज बहस करने के बजाय अपने काम से जवाब दें. अपनी कमजोरियां और बिजनेस के राज किसी के साथ साझा न करें. मौन रहना आज आपका सबसे बड़ा हथियार है.

3. आज निवेश करना सुरक्षित है या नहीं?
    चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए आज बड़े निवेश या नए सौदों से बचना चाहिए. यदि बहुत जरूरी हो, तो दोपहर 12:15 के बाद ही कोई कदम उठाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 13 Feb 2026 03:11 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal
और पढ़ें
