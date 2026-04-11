Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom धनु राशि के लिए शनिवार आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक गौरव लाएगा।

व्यापार में नई मशीनरी, बड़े वित्तीय लाभ के योग हैं।

कार्यक्षेत्र में अनुशासन से पदोन्नति, राजनीति में कद बढ़ेगा।

पारिवारिक जीवन खुशहाल, पैतृक संपत्ति के विवाद सुलझेंगे।

Aaj ka Dhanu Rashifal 11 April 2026: शनिवार का दिन धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक गौरव लेकर आने वाला है. आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो धन संचय और पैतृक सुख के लिए अत्यंत शुभ संकेत है.

आज आपको सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, वाशि और सुनफा जैसे मंगलकारी योगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. नक्षत्रों की बात करें तो दोपहर 01:40 तक उत्तराषाढ़ा और उसके बाद श्रवण नक्षत्र रहेगा. यदि आप किसी नई मशीनरी के इंस्टॉलेशन या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) का समय सर्वश्रेष्ठ है. यात्रा के लिए पूर्व दिशा सुखद रहेगी, बस सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल का ध्यान रखें.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "मील का पत्थर" साबित होने वाला है. विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स से जुड़े जातकों के लिए नई मशीनरी का इंस्टॉलेशन सफल रहेगा और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी. सिद्ध योग के प्रभाव से बिजनेस में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट (दीर्घकालिक लाभ) के योग बन रहे हैं. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का दिन श्रेष्ठ है. आपकी रणनीतियां भविष्य में बड़े वित्तीय लाभ का आधार बनेंगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आपकी अनुशासन प्रियता और समयबद्धता आपको दूसरों के लिए रोल मॉडल बनाएगी. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का सही उपयोग आपकी टीम की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा, जिससे प्रोजेक्ट समय से पहले पूरे होंगे. इसका सीधा लाभ आपको बोनस या पदोन्नति के रूप में मिल सकता है. सीनियर मैनेजमेंट आपकी कार्यशैली से काफी प्रभावित रहेगा. राजनीति में संगठनात्मक कौशल के कारण पार्टी के भीतर आपका कद बढ़ेगा और कार्यकर्ताओं पर आपकी पकड़ मजबूत होगी.

लव, लाइफ और फैमिली (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. द्वितीय भाव के चंद्रमा के प्रभाव से पैतृक संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद सुलझ जाएंगे. घर के बुजुर्गों के अनुभव से आपको जीवन की कोई बड़ी सीख मिल सकती है. संयुक्त परिवार में एकता और प्रेम बढ़ेगा. बच्चों की किसी बड़ी उपलब्धि से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और माता-पिता के रूप में आप गर्व महसूस करेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता लेकर आया है. पढ़ाई में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा. खिलाड़ियों (Players) के लिए अभ्यास का दिन है; एकाग्रता बढ़ाने के लिए किया गया आपका प्रयास सफल होगा और आप अपनी तकनीक में सुधार कर पाएंगे. किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज सुखद समाचार मिल सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज राहत महसूस होगी. लंबे समय से चली आ रही दांतों और मसूड़ों की समस्या से आज छुटकारा मिल सकता है. इसके अलावा, नियमित योग और प्राणायाम के प्रभाव से पुरानी खांसी और श्वसन संबंधी समस्याओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. आज आप शारीरिक रूप से काफी सक्रिय और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे.

वित्त राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. पैतृक संपत्ति से लाभ और व्यापार में नई शुरुआत से धन का आगमन सुचारू रहेगा. संचित धन (Savings) में वृद्धि होगी. निवेश के लिए आज का दिन उत्तम है, विशेषकर ऐसे निवेश जो भविष्य में सुरक्षा प्रदान करें.

भाग्यशाली विवरण और उपाय

लक्की कलर: ब्लू (नीला)

लक्की नंबर: 4

अनलक्की नंबर: 9

आज का विशेष उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और शनिवार होने के नाते पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित कर सात परिक्रमा करें.

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