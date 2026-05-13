Aaj ka Makar Rashifal 13 May 2026: आज अपरा एकादशी का पावन पर्व है. आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 01:30 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति जहाँ वाशि, सुनफा, बुधादित्य और पराक्रम योग बना रही है, वहीं विष्कुम्भ योग का भी प्रभाव रहेगा. मकर राशि के जातकों के लिए आज रूचक योग सक्रिय रहेगा, जो आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को नई शक्ति प्रदान करेगा. चंद्रमा आज मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जहाँ शनि के साथ उनका विष दोष निर्मित हो रहा है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सुधार और विस्तार का है. कहीं से अचानक आर्थिक मदद मिलने से आप अपनी फैक्ट्री या ऑफिस का नवीनीकरण (Renovation) कर पाएंगे, जिससे कार्यक्षेत्र का माहौल और भी सकारात्मक और ऊर्जावान होगा. विष्कुम्भ योग के शुभ प्रभाव से आपका कोई बेहद विश्वासपात्र कर्मचारी आपको किसी बड़े व्यावसायिक नुकसान से बचा लेगा, जिससे अंततः कंपनी को बड़ा फायदा होगा. आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी.

नौकरी और करियर (Job & Career):

कार्यस्थल पर आज गुप्त शत्रुओं की योजनाएं विफल होंगी. आपके किसी को-वर्कर का गुप्त सहयोग आपको किसी बड़ी साजिश या परेशानी से बचा लेगा, जिससे मैनेजमेंट की नज़रों में आपकी ईमानदारी और निष्ठा का सिक्का जम जाएगा. आप आज कुछ नया और यूनिक (Unique) सीखेंगे जो बाज़ार की मांग के अनुरूप होगा; यह नई स्किल आपके लिए इनकम के नए सोर्स खोल सकती है. करियर में आपकी साख और बढ़ेगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने का है. आप नई तकनीक और ज्ञान को अपनाने में सफल रहेंगे. एकाग्रता बनी रहेगी, जिससे कठिन प्रोजेक्ट्स को भी आप समय पर पूरा कर लेंगे. अभ्यास में निरंतरता आपको भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करेगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक जीवन में संतोष और शांति बनी रहेगी. संतान की धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे आप बहुत संतुष्ट महसूस करेंगे. चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने से छोटी बहन के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें और उनकी संगति या कम्पनी पर भी नजर रखें ताकि वे सही दिशा में रहें. घर में किसी मांगलिक चर्चा की संभावना है.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बहुत ही उत्तम है. आपकी पाचन शक्ति और आत्मबल आज बहुत मजबूत रहेगा. आप जिम या योग शुरू करने का कोई बड़ा और बेहतरीन फैसला ले सकते हैं, जो भविष्य में आपकी फिटनेस को और बेहतर बनाएगा. मानसिक शांति के लिए "ऊँ शुं शुक्राय नमः" मंत्र का 21 बार जाप करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

विशेष उपाय: अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फूल और चन्दन अर्पित करें. "ऊँ शुं शुक्राय नमः" मंत्र का जाप करें और शाम को शिव मंदिर में जल चढ़ाएं ताकि विष दोष का प्रभाव कम हो सके.

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