Aaj ka Dhanu Rashifal 13 May 2026: आज अपरा एकादशी का पावन पर्व है. आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 01:30 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति जहाँ वाशि, सुनफा, बुधादित्य और पराक्रम योग बना रही है, वहीं विष्कुम्भ योग का भी प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जहाँ शनि के साथ उनका विष दोष निर्मित हो रहा है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अधिक सावधानी और सतर्कता बरतने का है. ऑफिस की नकारात्मक राजनीति बिजनेसमैन के मानसिक सुकून को छीन सकती है, जिसका सीधा और बुरा असर आपकी कार्यक्षमता और बिजनेस की ग्रोथ पर पड़ेगा. बिजनेसमैन आज विशेष रूप से अलर्ट रहें; बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज़ पर साइन न करें, वरना यह आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है. आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी से बचें.

नौकरी और करियर (Job & Career):

कार्यस्थल पर आज का दिन संघर्षपूर्ण रह सकता है. चन्द्रमा-शनि का विष दोष होने से लंबे समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सीनियर के असहयोग के कारण फिर से लटक सकता है, जिससे आप पर मानसिक दबाव बढ़ेगा. एंप्लॉयड पर्सन आज महसूस कर सकते हैं कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आ रहे हैं, जिससे समय की बर्बादी का अहसास होगा. धैर्य बनाए रखें और निरंतरता पर ध्यान दें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज एकाग्रता की कमी एक बड़ी चुनौती हो सकती है. शारीरिक समस्याओं के कारण पढ़ाई और प्रैक्टिस पर ध्यान देना मुश्किल होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक जीवन में अशांति के संकेत हैं. चन्द्रमा के 4th हाउस में होने से पारिवारिक समस्याएं उभर सकती हैं. विवाहित जातकों के बीच ईगो (Ego) की लड़ाई घर की शांति को भंग कर सकती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर भी पड़ेगा. आपसी द्वेष को कम करने के लिए "ऊँ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा. सामाजिक या एनजीओ (NGO) चलाने वाले लोगों को आज सरकारी बाधाओं और कागजी दस्तावेजों की जांच का सामना करना पड़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के लिहाज से दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. सिरदर्द और आँखों में जलन की समस्या आपको दिन भर परेशान कर सकती है. काम के बीच में विश्राम लें और पर्याप्त नींद सुनिश्चित करें. तनाव को खुद पर हावी न होने दें.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: भूरा (Brown)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

विशेष उपाय: अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फल चढ़ाएं और "ऊँ नमः शिवाय" मंत्र का यथाशक्ति जाप करें. शाम को शिव मंदिर में जल अर्पित करने से विष दोष की शांति होगी.

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