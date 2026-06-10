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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 10 June 2026: धनु राशि मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ने से सेल्स और प्रॉफिट होगा प्रभावित, नई रणनीतियां बनाएं व्यापारी

Aaj ka Dhanu Rashifal 10 June 2026: धनु राशि मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ने से सेल्स और प्रॉफिट होगा प्रभावित, नई रणनीतियां बनाएं व्यापारी

Saggitarius Horoscope 10 June 2026: धनु राशि वालों को बढ़ते कॉम्पिटिशन की वजह से बनानी होगी नई रणनीतियां, क्या बुधवार को दफ्तर में कम रेटिंग मिलने से भेदभाव का होगा अहसास? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 10 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 10 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:21 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र फिर रेवती नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. दोपहर 01:53 के बाद मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक बजट को संतुलित रखने और नई रणनीतियों पर काम करने का संकेत दे रहा है. मार्केट में कॉम्पिटिशन (प्रतिस्पर्धा) बहुत ज्यादा बढ़ने से आपके पुराने रेगुलर कस्टमर्स दूसरी जगह जाने लगे हैं, यह सिचुएशन बिजनेसमैन की सेल्स और प्रॉफिट को सीधे प्रभावित करेगी जिससे आपको नई स्ट्रैटजी बनाने की जरूरत महसूस होगी. बिजनेस में आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है; सलाह यही है कि आप बड़े ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ जुड़कर सोशल मीडिया पर अपनी पहुंच को तेजी से बढ़ाएं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन थोड़ा संभलकर चलने और मानसिक मजबूती बनाए रखने का है. आज ऑफिस में आपके द्वारा किए गए कार्य को सीनियर अधिकारियों द्वारा 'कम रेटिंग' (Low Rating) दी जा सकती है, जिससे आपका मन काफी आहत होगा; साथ ही आपको कार्यस्थल पर अपने साथ भेदभावपूर्ण रवैये का अहसास होगा, जिससे काम से मन उचट सकता है. एंप्लॉयड पर्सन को कंपनी जो नया पेमेंट ऑफर करेगी, वह आपके कड़े वर्क के हिसाब से आपको बहुत कम लगेगा; लेकिन बाजार की मंदी की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में आपको वह जॉब मजबूरी में एक्सेप्ट (स्वीकार) करनी ही पड़ेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन नकारात्मक विचारों से खुद को पूरी तरह बचाने का रहेगा. चौथा चंद्रमा मन में भटकाव दे सकता है. दूसरों की सोशल मीडिया पर या टेस्ट सीरीज में अपार सफलता को देखकर आज कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स के मन में हल्की जलन, असुरक्षा और हीन भावना पैदा होने की आशंका है; हमेशा याद रखें कि यह नेगेटिविटी आपकी खुद की स्टडी और परफॉर्मेंस को बहुत डाउन (कमजोर) कर देगी, इसलिए केवल अपने लक्ष्य पर फोकस रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ठहराव रखने का संकेत दे रहा है. चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) की उपस्थिति, उनके समर्पण और प्रयासों का घर में कोई खास महत्व या वैल्यू न होने से रिश्तों में मामूली खटास आ सकती है और धीरे-धीरे मन में नाराजगी जगह बनाने लगेगी; समय रहते जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें. हालांकि, भूमि-भवन या मकान से जुड़े पुराने उलझे हुए मामले आज आसानी से सुलझ जाएंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चौथे भाव का विष दोष सेहत को थोड़ा प्रभावित कर सकता है. दफ्तर का भेदभावपूर्ण माहौल और कम रेटिंग मिलने की चिंता मानसिक तनाव और भारी सिरदर्द दे सकती है. खुद को शांत रखने के लिए सुबह प्राणायाम करें और शाम को बच्चों के साथ कुछ समय सुकून से बिताएं.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के विष दोष को शांत करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज बुधवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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