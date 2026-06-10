Aaj ka Dhanu Rashifal 10 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:21 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र फिर रेवती नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. दोपहर 01:53 के बाद मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक बजट को संतुलित रखने और नई रणनीतियों पर काम करने का संकेत दे रहा है. मार्केट में कॉम्पिटिशन (प्रतिस्पर्धा) बहुत ज्यादा बढ़ने से आपके पुराने रेगुलर कस्टमर्स दूसरी जगह जाने लगे हैं, यह सिचुएशन बिजनेसमैन की सेल्स और प्रॉफिट को सीधे प्रभावित करेगी जिससे आपको नई स्ट्रैटजी बनाने की जरूरत महसूस होगी. बिजनेस में आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है; सलाह यही है कि आप बड़े ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ जुड़कर सोशल मीडिया पर अपनी पहुंच को तेजी से बढ़ाएं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन थोड़ा संभलकर चलने और मानसिक मजबूती बनाए रखने का है. आज ऑफिस में आपके द्वारा किए गए कार्य को सीनियर अधिकारियों द्वारा 'कम रेटिंग' (Low Rating) दी जा सकती है, जिससे आपका मन काफी आहत होगा; साथ ही आपको कार्यस्थल पर अपने साथ भेदभावपूर्ण रवैये का अहसास होगा, जिससे काम से मन उचट सकता है. एंप्लॉयड पर्सन को कंपनी जो नया पेमेंट ऑफर करेगी, वह आपके कड़े वर्क के हिसाब से आपको बहुत कम लगेगा; लेकिन बाजार की मंदी की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में आपको वह जॉब मजबूरी में एक्सेप्ट (स्वीकार) करनी ही पड़ेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन नकारात्मक विचारों से खुद को पूरी तरह बचाने का रहेगा. चौथा चंद्रमा मन में भटकाव दे सकता है. दूसरों की सोशल मीडिया पर या टेस्ट सीरीज में अपार सफलता को देखकर आज कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स के मन में हल्की जलन, असुरक्षा और हीन भावना पैदा होने की आशंका है; हमेशा याद रखें कि यह नेगेटिविटी आपकी खुद की स्टडी और परफॉर्मेंस को बहुत डाउन (कमजोर) कर देगी, इसलिए केवल अपने लक्ष्य पर फोकस रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ठहराव रखने का संकेत दे रहा है. चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) की उपस्थिति, उनके समर्पण और प्रयासों का घर में कोई खास महत्व या वैल्यू न होने से रिश्तों में मामूली खटास आ सकती है और धीरे-धीरे मन में नाराजगी जगह बनाने लगेगी; समय रहते जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें. हालांकि, भूमि-भवन या मकान से जुड़े पुराने उलझे हुए मामले आज आसानी से सुलझ जाएंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चौथे भाव का विष दोष सेहत को थोड़ा प्रभावित कर सकता है. दफ्तर का भेदभावपूर्ण माहौल और कम रेटिंग मिलने की चिंता मानसिक तनाव और भारी सिरदर्द दे सकती है. खुद को शांत रखने के लिए सुबह प्राणायाम करें और शाम को बच्चों के साथ कुछ समय सुकून से बिताएं.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के विष दोष को शांत करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज बुधवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

यह भी पढ़े- Vindhyavasini Puja 2026: विन्ध्यवासिनी षष्ठी 2026 कब है? मां की कृपा पाने के लिए जानें पूजा विधि और महत्व

यह भी पढ़े- Mahabharat: ईर्ष्या विनाश का कारण, बुद्धिमानी बनती है रक्षा कवच! लाक्षागृह की कहानी से मिलती है बड़ी सीख

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.