Aaj Ka Kumbh Rashifal 25 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि सुबह 11:35 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी.

पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और ब्रह्म योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक

राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन संतुलित रहने वाला है. कारोबार में आय और खर्च दोनों पर बराबर नजर रखने की आवश्यकता होगी. अनावश्यक खर्च आर्थिक दबाव बढ़ा सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर आगे बढ़ें. ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया गया व्यापार भविष्य में आपकी प्रतिष्ठा और ग्राहकों का विश्वास मजबूत करेगा.

आज कारोबार में शुद्ध और नैतिक कमाई को प्राथमिकता दें. लाभ भले थोड़ा कम मिले, लेकिन सही मार्ग पर चलने से लंबे समय में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. समाजसेवा या जरूरतमंदों की सहायता जैसे कार्यों में भाग लेना आपके लिए शुभ रहेगा और इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज सीखने और खुद को बेहतर बनाने का दिन है. केवल वेतन पर ध्यान देने के बजाय अपने कौशल और अनुभव को बढ़ाने का प्रयास करें. वर्तमान समय में सीखी गई नई चीजें भविष्य में करियर ग्रोथ का आधार बनेंगी.

खर्चों में वृद्धि होने से थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन सही योजना बनाकर आप स्थिति को संभाल लेंगे. यदि करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो स्पष्ट लक्ष्य तय करें और उसी दिशा में लगातार मेहनत करें. वरिष्ठों और अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी.

फाइनेंस राशिफल

आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है. खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए अनावश्यक खरीदारी से बचें. आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखें तथा भविष्य के लिए बचत पर भी ध्यान दें.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. किसी भी छोटी समस्या को लेकर जल्दबाजी में नकारात्मक निर्णय लेने से बचें. धैर्य और समझदारी से बातचीत करने पर रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आज आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें. काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए समय का सदुपयोग करना बेहद आवश्यक है. यदि किसी विषय को समझने में कठिनाई हो रही है, तो ई-बुक, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल या डिजिटल संसाधनों की मदद लें. नियमित अभ्यास और अनुशासन से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को काला तिल या छाता दान करें. यह उपाय करियर में स्थिरता, आर्थिक संतुलन और कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है.

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