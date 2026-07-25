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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Makar Rashifal 25 July 2026: मेहनत दिलाएगी सफलता, बिजनेस और करियर में बढ़ेगा लाभ

Aaj Ka Makar Rashifal 25 July 2026: मेहनत दिलाएगी सफलता, बिजनेस और करियर में बढ़ेगा लाभ

Capricorn Horoscope: क्या 25 जुलाई 2026 को मकर राशि वालों की मेहनत रंग लाएगी? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 25 Jul 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 25 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि सुबह 11:35 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी. 

पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और ब्रह्म योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक
राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मकर राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रगति के संकेत लेकर आया है. चंद्रमा के लाभ भाव में होने से आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. यदि आप पारिवारिक या पैतृक कारोबार से जुड़े हैं, तो लंबे समय से चली आ रही कुछ व्यावसायिक समस्याओं का समाधान निकल सकता है. कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी रहेगी.

आज ब्रह्म योग के प्रभाव से पहले किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. यदि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो उसका लाभ निकट भविष्य में अवश्य मिलेगा. हालांकि टैक्स या कानूनी दस्तावेजों से जुड़े मामलों में लापरवाही न करें. किसी अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट या विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही महत्वपूर्ण निर्णय लें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. यदि आपको टीम लीड करने की जिम्मेदारी मिली है, तो उसे पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ निभाएं. आपकी नेतृत्व क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आपकी छवि मजबूत करेगी.

काम के सिलसिले में दिन अनुकूल रहेगा, हालांकि कोई आधिकारिक यात्रा अंतिम समय पर स्थगित हो सकती है. इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना होगी. कुछ लोगों के लिए ऑफिस में विपरीत लिंग के किसी सहकर्मी के प्रति आकर्षण भी महसूस हो सकता है, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. आय बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं और पहले किए गए निवेश या मेहनत का लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि टैक्स और वित्तीय दस्तावेजों को लेकर सावधानी रखें तथा समय रहते आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखना आज बेहद जरूरी होगा. छोटी-छोटी बातों पर हुई नोकझोंक को बढ़ाने के बजाय पुराने गिले-शिकवे भुलाकर रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास करें. परिवार के साथ खुलकर बातचीत करने से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. एकता और सहयोग से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अत्यधिक काम के बीच पर्याप्त आराम करना न भूलें. संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. यदि किसी विषय या करियर को लेकर मन में उलझन है, तो परिवार के सदस्यों से खुलकर चर्चा करें. उनका मार्गदर्शन आपकी समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 8

उपाय

आज भगवान गणेश को दूर्वा और लाल फूल अर्पित करें तथा "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान करें. यह उपाय कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने, नेतृत्व क्षमता बढ़ाने और आर्थिक उन्नति के लिए शुभ माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Jul 2026 03:45 AM (IST)
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