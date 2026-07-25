Aaj Ka Dhanu Rashifal 25 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि सुबह 11:35 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी.

पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और ब्रह्म योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक

राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

धनु राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. खासकर नए व्यापारियों को अपनी संगत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी. गलत लोगों का साथ न केवल आपकी सोच को प्रभावित कर सकता है, बल्कि कारोबार पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है. यदि कोई नया संपर्क बन रहा है, तो उस पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें.

व्यापार में सितारों का सहयोग अपेक्षाकृत कम रहेगा, इसलिए बड़े फैसले सोच-समझकर लें. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं और आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं. बाजार में किसी भी तरह के विवाद, बहस या तकरार से दूर रहें. धैर्य, संयम और समझदारी के साथ लिया गया निर्णय आपको संभावित नुकसान से बचा सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यभार बढ़ सकता है. अधिक काम मिलने पर गुस्से या झुंझलाहट से बचें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच सकती है. शांत स्वभाव और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने में मदद करेगा.

ऑफिस में दूसरों की बेकार की बातों या अफवाहों से दूरी बनाकर रखें. अपने काम पर पूरा ध्यान दें और अनावश्यक चर्चाओं में समय न गंवाएं. आज अनुशासन और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सतर्कता जरूरी है. अनावश्यक खर्चों से बचें और किसी भी नए निवेश या बड़े वित्तीय फैसले को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. सोच-समझकर किया गया खर्च भविष्य में आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में आज बातचीत के दौरान शिकायतें और पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं. यदि पार्टनर से मुलाकात हो, तो बहस करने के बजाय एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए संवाद और धैर्य दोनों जरूरी होंगे.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें. पर्याप्त नींद लें, नियमित दिनचर्या अपनाएं और योग या ध्यान जैसी गतिविधियों को समय दें. इससे मानसिक संतुलन बना रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है. गलत संगति या दोस्तों के साथ जरूरत से ज्यादा समय बिताने से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. अपने लक्ष्य पर फोकस रखें और समय का सही उपयोग करें, तभी अपेक्षित सफलता मिलने की संभावना बनेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: व्हाइट (सफेद)

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान विष्णु के मंदिर में पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को सफेद चावल या दूध का दान करें. यह उपाय मानसिक तनाव कम करने, विरोधियों से रक्षा और कार्यों में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए शुभ माना जाता है.

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