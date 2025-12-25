Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 2 दिसंबर 2025 का क्रिसमस दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 25 दिसंबर 2025

आज का क्रिसमस आपके लिए रिश्तों, साझेदारी और सार्वजनिक छवि को लेकर महत्वपूर्ण दिन बन सकता है. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में है, इसलिए लोग, रिश्ते और आमने-सामने की बातचीत दिन का केंद्र रहेंगे. आप चाहेंगे कि हर चीज़ सौहार्दपूर्ण रहे, लेकिन हर व्यक्ति आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता.

शतभिषा नक्षत्र आज आपको यह समझ देता है कि रिश्तों में केवल आकर्षण या दिखावा नहीं, बल्कि स्पष्ट सीमाएं और ईमानदारी ज़रूरी होती है. क्रिसमस मिलन, पार्टी या पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान आप किसी रिश्ते की असली तस्वीर देख सकते हैं.

दिन का वह समय जब दोपहर से ठीक पहले सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, रिश्तों से जुड़ी बातचीत के लिए सबसे बेहतर माना जाएगा. इस समय कही गई बातों में संतुलन और समझ होगी, जिससे गलतफहमी की संभावना कम रहेगी. इसके विपरीत, दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में अहंकार, गलत शब्द या त्वरित प्रतिक्रिया रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए इस समय खुद को नियंत्रित रखना आवश्यक होगा.

Career: क्लाइंट, पार्टनरशिप या पब्लिक डीलिंग से जुड़े मामलों में सतर्कता रखें. आज आपकी छवि दूसरों की नज़रों में बन रही है.

Finance: संयुक्त खर्च, गिफ्ट या सोशल इवेंट पर धन खर्च हो सकता है. बजट संतुलन ज़रूरी है.

Love: क्रिसमस पर प्रेम संबंधों में सच्चाई सामने आ सकती है. यह दिन रिश्ते को गहराई भी दे सकता है और कुछ भ्रम भी तोड़ सकता है.

Health: मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद पर दबाव न डालें.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें

Lucky Color: सुनहरा । Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 25 दिसंबर 2025

आज का क्रिसमस आपके लिए आराम से ज़्यादा जिम्मेदारी और व्यवस्था से जुड़ा हो सकता है. कुंभ राशि में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में है, इसलिए काम, स्वास्थ्य और दैनिक रूटीन पर आपका ध्यान रहेगा. आप चाहेंगे कि उत्सव भी अनुशासित और सही तरीके से चले.

शतभिषा नक्षत्र आज आपको यह सिखाता है कि हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश थकावट बढ़ा सकती है. क्रिसमस की तैयारियों या पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए समय निकालना ज़रूरी होगा.

दोपहर से पहले सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त काम की योजना बनाने, जरूरी ई-मेल भेजने या किसी लंबित कार्य को व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त रहेगा. इस समय निर्णय व्यावहारिक और स्पष्ट रहेंगे.

लेकिन दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, जिससे उत्सव का माहौल बिगड़ सकता है.

Career: काम से जुड़ा कोई पुराना मुद्दा सुलझ सकता है. सेवा, हेल्थ या प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए दिन उपयोगी है.

Finance: दैनिक जरूरतों और छोटे खर्चों पर पैसा जा सकता है.

Love: भावनात्मक अभिव्यक्ति कम रहेगी, लेकिन भरोसा बना रहेगा.

Health: पाचन, थकान और नींद पर ध्यान दें.

उपाय: हरी सब्ज़ी का दान

Lucky Color: हरा । Lucky Number: 5

तुला राशिफल (Libra), 25 दिसंबर 2025

आज का क्रिसमस आपके लिए आनंद, रचनात्मकता और आत्म-अभिव्यक्ति का दिन बन सकता है. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में है, जिससे प्रेम, बच्चे, कला और खुशी से जुड़ी गतिविधियाँ सक्रिय होंगी. आप चाहेंगे कि यह दिन हल्का, सुंदर और यादगार बने.

शतभिषा नक्षत्र यह संकेत देता है कि सच्ची खुशी दिखावे से नहीं, बल्कि संतुलन और आत्मसंतोष से आती है. क्रिसमस पर आप किसी कला, संगीत, लेखन या रचनात्मक कार्य की ओर आकर्षित हो सकते हैं.

सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त प्रेम से जुड़ी बातचीत, रचनात्मक निर्णय या बच्चों के साथ गुणवत्ता-भरा समय बिताने के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा. वहीं दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में भावनाओं में बहकर कोई वादा या अनावश्यक खर्च करने से बचना चाहिए.

Career: क्रिएटिव, मीडिया और डिजाइन से जुड़े लोगों के लिए प्रेरणादायक दिन.

Finance: मनोरंजन, गिफ्ट और आउटिंग पर खर्च संभव है.

Love: क्रिसमस रोमांटिक हो सकता है, बशर्ते अपेक्षाएं संतुलित रहें.

Health: मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी.

उपाय: सफेद मिठाई का दान

Lucky Color: गुलाबी । Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio),, 25 दिसंबर 2025

आज का क्रिसमस आपके लिए भावनात्मक रूप से गहरा और आत्मनिरीक्षण वाला हो सकता है. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है, इसलिए घर, परिवार और भीतर की भावनाएं अधिक सक्रिय रहेंगी. उत्सव के बीच भी आपका मन घर या किसी याद की ओर खिंच सकता है.

शतभिषा नक्षत्र आज सच्चाई दिखाने का काम करता है. आप महसूस करेंगे कि किन रिश्तों में सुरक्षा है और किनमें केवल औपचारिकता.

सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त परिवार के साथ शांत बातचीत, घर से जुड़ा कोई निर्णय या आत्मचिंतन के लिए अनुकूल रहेगा.

लेकिन दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में पुरानी बातों को उछालना या भावनात्मक प्रतिक्रिया देना पारिवारिक तनाव बढ़ा सकता है.

Career: आज काम से ज़्यादा घरेलू और मानसिक स्थिति प्रभावी रहेगी.

Finance: घर, सजावट या परिवार पर खर्च संभव है.

Love: भावनात्मक निकटता बढ़ेगी, लेकिन संवेदनशीलता भी.

Health: मानसिक शांति के लिए एकांत और आराम ज़रूरी है.

उपाय: शिव या भैरव का स्मरण

Lucky Color: मैरून । Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.