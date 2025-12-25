हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आज का राशिफल 2025: क्रिसमस पर सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि वालों के जीवन में होगा खुलासा, कुछ रिश्ते बचेंगे…कुछ टूटेंगे!

आज का राशिफल 2025: क्रिसमस पर सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि वालों के जीवन में होगा खुलासा, कुछ रिश्ते बचेंगे…कुछ टूटेंगे!

Aaj Ka Rashifal: 25 दिसंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं क्रिसमस आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 25 Dec 2025 05:56 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 2 दिसंबर 2025 का क्रिसमस दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 25 दिसंबर 2025

आज का क्रिसमस आपके लिए रिश्तों, साझेदारी और सार्वजनिक छवि को लेकर महत्वपूर्ण दिन बन सकता है. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में है, इसलिए लोग, रिश्ते और आमने-सामने की बातचीत दिन का केंद्र रहेंगे. आप चाहेंगे कि हर चीज़ सौहार्दपूर्ण रहे, लेकिन हर व्यक्ति आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता.

शतभिषा नक्षत्र आज आपको यह समझ देता है कि रिश्तों में केवल आकर्षण या दिखावा नहीं, बल्कि स्पष्ट सीमाएं और ईमानदारी ज़रूरी होती है. क्रिसमस मिलन, पार्टी या पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान आप किसी रिश्ते की असली तस्वीर देख सकते हैं.

दिन का वह समय जब दोपहर से ठीक पहले सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, रिश्तों से जुड़ी बातचीत के लिए सबसे बेहतर माना जाएगा. इस समय कही गई बातों में संतुलन और समझ होगी, जिससे गलतफहमी की संभावना कम रहेगी. इसके विपरीत, दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में अहंकार, गलत शब्द या त्वरित प्रतिक्रिया रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए इस समय खुद को नियंत्रित रखना आवश्यक होगा.

Career: क्लाइंट, पार्टनरशिप या पब्लिक डीलिंग से जुड़े मामलों में सतर्कता रखें. आज आपकी छवि दूसरों की नज़रों में बन रही है.

Finance: संयुक्त खर्च, गिफ्ट या सोशल इवेंट पर धन खर्च हो सकता है. बजट संतुलन ज़रूरी है.

Love: क्रिसमस पर प्रेम संबंधों में सच्चाई सामने आ सकती है. यह दिन रिश्ते को गहराई भी दे सकता है और कुछ भ्रम भी तोड़ सकता है.

Health: मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद पर दबाव न डालें.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें
Lucky Color: सुनहरा । Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 25 दिसंबर 2025

आज का क्रिसमस आपके लिए आराम से ज़्यादा जिम्मेदारी और व्यवस्था से जुड़ा हो सकता है. कुंभ राशि में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में है, इसलिए काम, स्वास्थ्य और दैनिक रूटीन पर आपका ध्यान रहेगा. आप चाहेंगे कि उत्सव भी अनुशासित और सही तरीके से चले.

शतभिषा नक्षत्र आज आपको यह सिखाता है कि हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश थकावट बढ़ा सकती है. क्रिसमस की तैयारियों या पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए समय निकालना ज़रूरी होगा.

दोपहर से पहले सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त काम की योजना बनाने, जरूरी ई-मेल भेजने या किसी लंबित कार्य को व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त रहेगा. इस समय निर्णय व्यावहारिक और स्पष्ट रहेंगे.
लेकिन दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, जिससे उत्सव का माहौल बिगड़ सकता है.

Career: काम से जुड़ा कोई पुराना मुद्दा सुलझ सकता है. सेवा, हेल्थ या प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए दिन उपयोगी है.

Finance: दैनिक जरूरतों और छोटे खर्चों पर पैसा जा सकता है.

Love: भावनात्मक अभिव्यक्ति कम रहेगी, लेकिन भरोसा बना रहेगा.

Health: पाचन, थकान और नींद पर ध्यान दें.

उपाय: हरी सब्ज़ी का दान
Lucky Color: हरा । Lucky Number: 5

तुला राशिफल (Libra), 25 दिसंबर 2025

आज का क्रिसमस आपके लिए आनंद, रचनात्मकता और आत्म-अभिव्यक्ति का दिन बन सकता है. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में है, जिससे प्रेम, बच्चे, कला और खुशी से जुड़ी गतिविधियाँ सक्रिय होंगी. आप चाहेंगे कि यह दिन हल्का, सुंदर और यादगार बने.

शतभिषा नक्षत्र यह संकेत देता है कि सच्ची खुशी दिखावे से नहीं, बल्कि संतुलन और आत्मसंतोष से आती है. क्रिसमस पर आप किसी कला, संगीत, लेखन या रचनात्मक कार्य की ओर आकर्षित हो सकते हैं.

सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त प्रेम से जुड़ी बातचीत, रचनात्मक निर्णय या बच्चों के साथ गुणवत्ता-भरा समय बिताने के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा. वहीं दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में भावनाओं में बहकर कोई वादा या अनावश्यक खर्च करने से बचना चाहिए.

Career: क्रिएटिव, मीडिया और डिजाइन से जुड़े लोगों के लिए प्रेरणादायक दिन.

Finance: मनोरंजन, गिफ्ट और आउटिंग पर खर्च संभव है.

Love: क्रिसमस रोमांटिक हो सकता है, बशर्ते अपेक्षाएं संतुलित रहें.

Health: मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी.

उपाय: सफेद मिठाई का दान
Lucky Color: गुलाबी । Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio),, 25 दिसंबर 2025

आज का क्रिसमस आपके लिए भावनात्मक रूप से गहरा और आत्मनिरीक्षण वाला हो सकता है. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है, इसलिए घर, परिवार और भीतर की भावनाएं अधिक सक्रिय रहेंगी. उत्सव के बीच भी आपका मन घर या किसी याद की ओर खिंच सकता है.

शतभिषा नक्षत्र आज सच्चाई दिखाने का काम करता है. आप महसूस करेंगे कि किन रिश्तों में सुरक्षा है और किनमें केवल औपचारिकता.
सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त परिवार के साथ शांत बातचीत, घर से जुड़ा कोई निर्णय या आत्मचिंतन के लिए अनुकूल रहेगा.

लेकिन दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में पुरानी बातों को उछालना या भावनात्मक प्रतिक्रिया देना पारिवारिक तनाव बढ़ा सकता है.

Career: आज काम से ज़्यादा घरेलू और मानसिक स्थिति प्रभावी रहेगी.

Finance: घर, सजावट या परिवार पर खर्च संभव है.

Love: भावनात्मक निकटता बढ़ेगी, लेकिन संवेदनशीलता भी.

Health: मानसिक शांति के लिए एकांत और आराम ज़रूरी है.

उपाय: शिव या भैरव का स्मरण
Lucky Color: मैरून । Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 25 Dec 2025 05:56 AM (IST)
Petrol Price Today
Diesel Price Today
Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
