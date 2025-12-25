हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Rashifal: 25 दिसंबर 2025 क्रिसमस पर इन 4 राशियों की असली परीक्षा, जानें धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 25 दिसंबर 2025 क्रिसमस पर इन 4 राशियों की असली परीक्षा, जानें धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 25 दिसंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं क्रिसमस पर आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 25 Dec 2025 06:37 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 25 दिसंबर 2025 क्रिसमस का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 25 दिसंबर 2025

आज का क्रिसमस आपके लिए केवल उत्सव नहीं, बल्कि संवाद और सत्य की परीक्षा है. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में है, इसलिए बातचीत, मैसेज, कॉल, छोटे सफ़र और रोज़मर्रा के रिश्ते दिन भर सक्रिय रहेंगे. आप लोगों से मिलेंगे, लेकिन हर बातचीत आपको भीतर तक सोचने पर मजबूर कर सकती है.

शतभिषा नक्षत्र आज आपको बिना सजावट के सच बोलने और सुनने की ताकत देता है. आप महसूस करेंगे कि कौन आपकी बात समझता है और कौन सिर्फ़ औपचारिकता निभा रहा है.
इसी कारण सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त में किसी जरूरी कॉल, मेल या बातचीत को प्राथमिकता देना बेहद उपयोगी रहेगा. इस समय कहे गए शब्द गलत अर्थ नहीं बनाएंगे और सामने वाला भी आपको गंभीरता से सुनेगा.

इसके उलट, दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में अधूरी जानकारी, मज़ाक या जल्दबाज़ी विवाद का रूप ले सकती है. खासकर पारिवारिक या सोशल ग्रुप में बोलते समय संयम रखें.

Career: मीडिया, कंटेंट, ट्रेनिंग, सेल्स या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए यह दिन आने वाले महीनों की दिशा तय करने वाला है. आज कोई छोटी बातचीत बड़ा रास्ता खोल सकती है.

Finance: छोटे खर्च, गिफ्ट या यात्रा पर पैसा जा सकता है. बजट बिगड़ेगा नहीं, लेकिन अनुशासन ज़रूरी है.

Love: क्रिसमस पर संवाद से रिश्ते सुधर सकते हैं. चुप्पी आज नुकसानदेह हो सकती है.

Health:ॉ मानसिक ऊर्जा तेज़ रहेगी, लेकिन जल्दबाज़ी से थकान बढ़ सकती है.

उपाय: गुरु या विष्णु का स्मरण
Lucky Color: पीला । Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 25 दिसंबर 2025

आज का क्रिसमस आपके लिए आत्म-मूल्य, सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा है. कुंभ राशि में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में है, इसलिए धन, परिवार, भोजन और आत्मसम्मान से जुड़े मुद्दे उभर सकते हैं. उत्सव के बीच भी आप यह सोचते रहेंगे कि क्या आप वास्तव में सुरक्षित और संतुष्ट महसूस कर रहे हैं.

शतभिषा नक्षत्र दिखावे को हटाकर वास्तविक स्थिति दिखाता है. आज आप किसी रिश्ते या आर्थिक स्थिति को लेकर भ्रम में नहीं रह पाएंगे.
सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त में पैसों, परिवार या भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा निर्णय लेना विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. इस समय भावनाएं हावी नहीं होंगी, इसलिए निर्णय व्यावहारिक रहेगा.

लेकिन दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में पैसों या पारिवारिक मुद्दों पर बातचीत तनाव पैदा कर सकती है. इस समय कठोर शब्दों से बचना बेहद ज़रूरी होगा.

Career: आज आप अपने काम को नए नज़रिए से देखेंगे. कोई वरिष्ठ आपकी गंभीरता और दूरदर्शिता को नोटिस कर सकता है.

Finance: खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाने का दिन है. दिखावे पर खर्च करने से मन नहीं भरेगा.

Love: रिश्तों में सुरक्षा और भरोसे की आवश्यकता महसूस होगी. भावनाएं कम, ज़रूरतें ज़्यादा बोलेंगी.

Health: गले, दांत या पाचन से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है.

उपाय: तिल या काले चने का दान
Lucky Color: स्लेटी । Lucky Number: 8

कुंभ राशिफल (Aquarius), 25 दिसंबर 2025

यह क्रिसमस आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में है. आप इस दिन से बच नहीं सकते — न भावनाओं से, न सवालों से. शतभिषा नक्षत्र आपको भीतर से बदलने का दबाव देता है. उत्सव के बीच भी आप खुद से पूछते रहेंगे: मैं कौन हूँ और किस दिशा में जा रहा हूँ.

सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त आत्म-निर्णय के लिए अत्यंत शक्तिशाली है. इस समय लिए गए फैसले आने वाले महीनों की दिशा तय कर सकते हैं. अपने लिए सीमाएं तय करना, किसी रिश्ते या काम को लेकर स्पष्ट “हाँ या ना” कहना इसी समय सबसे सही रहेगा.

इसके विपरीत, दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में भावनात्मक आवेग, अचानक निर्णय या विद्रोही रवैया आपकी छवि और रिश्तों को नुकसान पहुँचा सकता है.

Career: नई भूमिका, नई पहचान या नए प्रोजेक्ट का विचार आज अंदर से पक्का होगा. यह सिर्फ़ सोच नहीं रहेगी, बल्कि दिशा बनेगी.

Finance: आय को लेकर नए प्रयोग सोचेंगे, लेकिन अमल जनवरी के बाद बेहतर रहेगा.

Love: रिश्तों में ईमानदारी और स्पेस दोनों की ज़रूरत महसूस होगी. झूठ आज टिक नहीं पाएगा.

Health: मानसिक प्रक्रिया गहरी रहेगी. अकेला समय ज़रूरी है.

उपाय: नीले फूल या जल का दान
Lucky Color: नीला । Lucky Number: 11

मीन राशिफल (Pisces), 25 दिसंबर 2025

आज का क्रिसमस आपके लिए शांत, भावनात्मक और अंतर्मुखी रहेगा. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में है, इसलिए एकांत, यादें और अधूरी भावनाएं उभर सकती हैं. आप उत्सव में हों, फिर भी मन कहीं और बहता रहेगा.

शतभिषा नक्षत्र आत्म-चिकित्सा का संकेत देता है. यह दिन आपको सिखाता है कि हर दर्द को दिखाने की ज़रूरत नहीं, कुछ को समझना ज़रूरी है.
सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त ध्यान, प्रार्थना, लेखन या खुद से संवाद के लिए बेहद उपयुक्त है. इस समय मन हल्का हो सकता है.

लेकिन दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में नकारात्मक सोच, अकेलापन या पुराने डर हावी हो सकते हैं. इस समय खुद को अलग-थलग न करें.

Career: परदे के पीछे काम करने वालों, रिसर्च, आर्ट या हीलिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण है.

Finance: दान, सेवा या किसी की मदद पर खर्च हो सकता है.

Love: क्रिसमस पर किसी करीबी का भावनात्मक सहारा बहुत मायने रखेगा.

Health: नींद, जल और मानसिक शांति प्राथमिकता होनी चाहिए.

उपाय: जल में हल्दी मिलाकर सूर्य को अर्घ्य
Lucky Color: समुद्री हरा । Lucky Number: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 25 Dec 2025 06:37 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashi Kumbh Rashi Rashifal Christmas 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में खत्म होगा भारत विरोधी ट्रेंड या यूनुस की खींची लकीर पर चलेंगे तारिक रहमान? जानें क्या होगा एजेंडा
बांग्लादेश में खत्म होगा भारत विरोधी ट्रेंड या यूनुस की खींची लकीर पर चलेंगे तारिक रहमान? जानें क्या होगा एजेंडा
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
Advertisement

वीडियोज

'जबरिया DATE' का डर्टी शैतान !
Rahul Gandhi से मिलीं उन्नाव पीड़िता , रखीं ये 3 मांगें
बाबरी वाले हुमायूं ने हिन्दू युवती की टिकट में खेल कर दिया !
अपराधी को जमानत, पीड़िता को घसीटा..ये कैसा न्याय? |
ठाकरे भाइयों का गठबंधन तय...एक-साथ मिलकर लड़ेंगे BMC?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में खत्म होगा भारत विरोधी ट्रेंड या यूनुस की खींची लकीर पर चलेंगे तारिक रहमान? जानें क्या होगा एजेंडा
बांग्लादेश में खत्म होगा भारत विरोधी ट्रेंड या यूनुस की खींची लकीर पर चलेंगे तारिक रहमान? जानें क्या होगा एजेंडा
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
बॉलीवुड
Dhurandhar Box Office Collection Day 20: ब्लॉकबस्टर हुई 'धुरंधर', फिर भी नहीं तोड़ पाई इस फिल्म का रिकॉर्ड
ब्लॉकबस्टर हुई 'धुरंधर', फिर भी नहीं तोड़ पाई इस फिल्म का रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक, कान के पास से सरसराती निकली राजधानी- वीडियो वायरल
ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक, कान के पास से सरसराती निकली राजधानी- वीडियो वायरल
शिक्षा
बीसीसीआई से सैलरी लेने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी, कैसे होती है टीम में एंट्री?
बीसीसीआई से सैलरी लेने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी, कैसे होती है टीम में एंट्री?
यूटिलिटी
तीन नई एयरलाइंस को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
तीन नई एयरलाइंस को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget