Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 25 दिसंबर 2025 क्रिसमस का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 25 दिसंबर 2025

आज का क्रिसमस आपके लिए केवल उत्सव नहीं, बल्कि संवाद और सत्य की परीक्षा है. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में है, इसलिए बातचीत, मैसेज, कॉल, छोटे सफ़र और रोज़मर्रा के रिश्ते दिन भर सक्रिय रहेंगे. आप लोगों से मिलेंगे, लेकिन हर बातचीत आपको भीतर तक सोचने पर मजबूर कर सकती है.

शतभिषा नक्षत्र आज आपको बिना सजावट के सच बोलने और सुनने की ताकत देता है. आप महसूस करेंगे कि कौन आपकी बात समझता है और कौन सिर्फ़ औपचारिकता निभा रहा है.

इसी कारण सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त में किसी जरूरी कॉल, मेल या बातचीत को प्राथमिकता देना बेहद उपयोगी रहेगा. इस समय कहे गए शब्द गलत अर्थ नहीं बनाएंगे और सामने वाला भी आपको गंभीरता से सुनेगा.

इसके उलट, दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में अधूरी जानकारी, मज़ाक या जल्दबाज़ी विवाद का रूप ले सकती है. खासकर पारिवारिक या सोशल ग्रुप में बोलते समय संयम रखें.

Career: मीडिया, कंटेंट, ट्रेनिंग, सेल्स या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए यह दिन आने वाले महीनों की दिशा तय करने वाला है. आज कोई छोटी बातचीत बड़ा रास्ता खोल सकती है.

Finance: छोटे खर्च, गिफ्ट या यात्रा पर पैसा जा सकता है. बजट बिगड़ेगा नहीं, लेकिन अनुशासन ज़रूरी है.

Love: क्रिसमस पर संवाद से रिश्ते सुधर सकते हैं. चुप्पी आज नुकसानदेह हो सकती है.

Health:ॉ मानसिक ऊर्जा तेज़ रहेगी, लेकिन जल्दबाज़ी से थकान बढ़ सकती है.

उपाय: गुरु या विष्णु का स्मरण

Lucky Color: पीला । Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 25 दिसंबर 2025

आज का क्रिसमस आपके लिए आत्म-मूल्य, सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा है. कुंभ राशि में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में है, इसलिए धन, परिवार, भोजन और आत्मसम्मान से जुड़े मुद्दे उभर सकते हैं. उत्सव के बीच भी आप यह सोचते रहेंगे कि क्या आप वास्तव में सुरक्षित और संतुष्ट महसूस कर रहे हैं.

शतभिषा नक्षत्र दिखावे को हटाकर वास्तविक स्थिति दिखाता है. आज आप किसी रिश्ते या आर्थिक स्थिति को लेकर भ्रम में नहीं रह पाएंगे.

सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त में पैसों, परिवार या भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा निर्णय लेना विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. इस समय भावनाएं हावी नहीं होंगी, इसलिए निर्णय व्यावहारिक रहेगा.

लेकिन दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में पैसों या पारिवारिक मुद्दों पर बातचीत तनाव पैदा कर सकती है. इस समय कठोर शब्दों से बचना बेहद ज़रूरी होगा.

Career: आज आप अपने काम को नए नज़रिए से देखेंगे. कोई वरिष्ठ आपकी गंभीरता और दूरदर्शिता को नोटिस कर सकता है.

Finance: खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाने का दिन है. दिखावे पर खर्च करने से मन नहीं भरेगा.

Love: रिश्तों में सुरक्षा और भरोसे की आवश्यकता महसूस होगी. भावनाएं कम, ज़रूरतें ज़्यादा बोलेंगी.

Health: गले, दांत या पाचन से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है.

उपाय: तिल या काले चने का दान

Lucky Color: स्लेटी । Lucky Number: 8

कुंभ राशिफल (Aquarius), 25 दिसंबर 2025

यह क्रिसमस आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में है. आप इस दिन से बच नहीं सकते — न भावनाओं से, न सवालों से. शतभिषा नक्षत्र आपको भीतर से बदलने का दबाव देता है. उत्सव के बीच भी आप खुद से पूछते रहेंगे: मैं कौन हूँ और किस दिशा में जा रहा हूँ.

सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त आत्म-निर्णय के लिए अत्यंत शक्तिशाली है. इस समय लिए गए फैसले आने वाले महीनों की दिशा तय कर सकते हैं. अपने लिए सीमाएं तय करना, किसी रिश्ते या काम को लेकर स्पष्ट “हाँ या ना” कहना इसी समय सबसे सही रहेगा.

इसके विपरीत, दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में भावनात्मक आवेग, अचानक निर्णय या विद्रोही रवैया आपकी छवि और रिश्तों को नुकसान पहुँचा सकता है.

Career: नई भूमिका, नई पहचान या नए प्रोजेक्ट का विचार आज अंदर से पक्का होगा. यह सिर्फ़ सोच नहीं रहेगी, बल्कि दिशा बनेगी.

Finance: आय को लेकर नए प्रयोग सोचेंगे, लेकिन अमल जनवरी के बाद बेहतर रहेगा.

Love: रिश्तों में ईमानदारी और स्पेस दोनों की ज़रूरत महसूस होगी. झूठ आज टिक नहीं पाएगा.

Health: मानसिक प्रक्रिया गहरी रहेगी. अकेला समय ज़रूरी है.

उपाय: नीले फूल या जल का दान

Lucky Color: नीला । Lucky Number: 11

मीन राशिफल (Pisces), 25 दिसंबर 2025

आज का क्रिसमस आपके लिए शांत, भावनात्मक और अंतर्मुखी रहेगा. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में है, इसलिए एकांत, यादें और अधूरी भावनाएं उभर सकती हैं. आप उत्सव में हों, फिर भी मन कहीं और बहता रहेगा.

शतभिषा नक्षत्र आत्म-चिकित्सा का संकेत देता है. यह दिन आपको सिखाता है कि हर दर्द को दिखाने की ज़रूरत नहीं, कुछ को समझना ज़रूरी है.

सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त ध्यान, प्रार्थना, लेखन या खुद से संवाद के लिए बेहद उपयुक्त है. इस समय मन हल्का हो सकता है.

लेकिन दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में नकारात्मक सोच, अकेलापन या पुराने डर हावी हो सकते हैं. इस समय खुद को अलग-थलग न करें.

Career: परदे के पीछे काम करने वालों, रिसर्च, आर्ट या हीलिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण है.

Finance: दान, सेवा या किसी की मदद पर खर्च हो सकता है.

Love: क्रिसमस पर किसी करीबी का भावनात्मक सहारा बहुत मायने रखेगा.

Health: नींद, जल और मानसिक शांति प्राथमिकता होनी चाहिए.

उपाय: जल में हल्दी मिलाकर सूर्य को अर्घ्य

Lucky Color: समुद्री हरा । Lucky Number: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.