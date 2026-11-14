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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलChhath Puja 2026: नहाय-खाय से पारण तक, पहली बार छठ का व्रत रखने वाले जान लें ये जरूरी बातें; इन राशियों के लिए बेहद खास है पर्व

Chhath Puja 2026: नहाय-खाय से पारण तक, पहली बार छठ का व्रत रखने वाले जान लें ये जरूरी बातें; इन राशियों के लिए बेहद खास है पर्व

Chhath Puja 2026: पहली बार छठ का व्रत रखने जा रहे हैं? जानें नहाय-खाय से पारण तक के जरूरी नियम और सूर्य गोचर से किन राशियों पर बरसेगी छठी मैया की विशेष कृपा.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 14 Nov 2026 07:00 AM (IST)
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Chhath Puja 2026: लोक आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा 2026 यानी शुक्रवार, 13 नवंबर को 'नहाय-खाय' के साथ शुरू हो चुका है. चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन व्रत का समापन सोमवार, 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा. हर साल कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने या पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पहली बार छठ का व्रत उठाते हैं.

आप भी इस साल पहली बार छठ व्रत रखने जा रहे हैं, तो धार्मिक नियमों के साथ-साथ ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह जानना बेहद जरूरी है कि ग्रहों की चाल इस बार किन राशियों पर सूर्य देव और छठी मैया की विशेष कृपा बरसाने वाली है.

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छठ पूजा 2026 का 4 दिवसीय कैलेंडर 

  • 13 नवंबर (शुक्रवार) - नहाय-खाय: व्रती स्नान कर घर की शुद्धि करते हैं और कद्दू-भात व चने की दाल का सात्विक भोजन करते हैं.
  • 14 नवंबर (शनिवार) - खरना: दिनभर उपवास के बाद शाम को मिट्टी के चूल्हे पर बनी गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया जाता है. इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है.
  • 15 नवंबर (रविवार) - संध्या अर्घ्य: इस दिन शाम को घाट पर जाकर डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है.
  • 16 नवंबर (सोमवार) - उषा अर्घ्य और पारण: सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण कर व्रत खोला जाता है.

पहली बार छठ व्रत रखने वालों के लिए जरूरी धार्मिक नियम

शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार, छठ का व्रत जितना फलदायी है, इसके नियम उतने ही कठोर हैं. पहली बार व्रत उठाने वालों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:

संकल्प और शुद्धता: छठ पूजा में पवित्रता सबसे अहम है. पूजा का प्रसाद हमेशा नए या पूरी तरह शुद्ध बर्तनों में ही बनाएं और इस दौरान लहसुन-प्याज का प्रयोग पूरे घर में वर्जित रखें.

बिस्तर का त्याग: चार दिनों तक व्रती को जमीन पर चटाई या साफ चादर बिछाकर सोना चाहिए.

बिना सिले वस्त्र: अर्घ्य देते समय पारंपरिक और स्वच्छ वस्त्र (जैसे- साड़ी या धोती) पहनने की परंपरा है.

सूप और दउरा की परंपरा: बांस के सूप में ठेकुआ, नारियल, गन्ना, केला और मौसमी फल सजाकर ही सूर्य देव को अर्घ्य दें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चूंकि इसमें 36 घंटे निर्जला रहना होता है, इसलिए यदि पहली बार व्रत रख रहे हैं और कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो अपने घर के बुजुर्गों व डॉक्टर की सलाह अवश्य लें.

इन राशियों के लिए सबसे शुभ है छठ 2026

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस साल छठ महापर्व के अंतिम दिन यानी 16 नवंबर को ग्रहों के राजा सूर्य तुला राशि से निकलकर अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे. सूर्य का यह गोचर और छठी मैया का आशीर्वाद मुख्य रूप से इन राशियों के लिए बेहद भाग्यशाली साबित हो सकता है:

सिंह राशि (Leo): सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं. पहली बार छठ व्रत रखने वाले सिंह राशि के जातकों के लिए यह पर्व आत्मविश्वास, मान-सम्मान और करियर में बड़ी तरक्की के द्वार खोलेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio): सूर्य का गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है. ऐसे में छठ पूजा का व्रत आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा. रुके हुए काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

वृषभ राशि (Taurus): सूर्य देव की कृपा से वृषभ राशि वालों को अचानक धन लाभ और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में बड़ी राहत मिल सकती है. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने के योग हैं.

कन्या राशि (Virgo): इस राशि के जातकों के लिए छठ का पर्व पारिवारिक सुख-शांति लेकर आएगा. घर या वाहन खरीदने की योजना सफल हो सकती है और मानसिक तनाव दूर होगा.

मकर राशि (Capricorn): करियर और व्यापार के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए यह छठ अत्यंत शुभ है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 14 Nov 2026 07:00 AM (IST)
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