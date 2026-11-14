Chhath Puja 2026: लोक आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा 2026 यानी शुक्रवार, 13 नवंबर को 'नहाय-खाय' के साथ शुरू हो चुका है. चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन व्रत का समापन सोमवार, 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा. हर साल कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने या पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पहली बार छठ का व्रत उठाते हैं.

आप भी इस साल पहली बार छठ व्रत रखने जा रहे हैं, तो धार्मिक नियमों के साथ-साथ ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह जानना बेहद जरूरी है कि ग्रहों की चाल इस बार किन राशियों पर सूर्य देव और छठी मैया की विशेष कृपा बरसाने वाली है.

छठ पूजा 2026 का 4 दिवसीय कैलेंडर

13 नवंबर (शुक्रवार) - नहाय-खाय: व्रती स्नान कर घर की शुद्धि करते हैं और कद्दू-भात व चने की दाल का सात्विक भोजन करते हैं.

व्रती स्नान कर घर की शुद्धि करते हैं और कद्दू-भात व चने की दाल का सात्विक भोजन करते हैं. 14 नवंबर (शनिवार) - खरना: दिनभर उपवास के बाद शाम को मिट्टी के चूल्हे पर बनी गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया जाता है. इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है.

दिनभर उपवास के बाद शाम को मिट्टी के चूल्हे पर बनी गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया जाता है. इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है. 15 नवंबर (रविवार) - संध्या अर्घ्य: इस दिन शाम को घाट पर जाकर डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है.

इस दिन शाम को घाट पर जाकर डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है. 16 नवंबर (सोमवार) - उषा अर्घ्य और पारण: सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण कर व्रत खोला जाता है.

पहली बार छठ व्रत रखने वालों के लिए जरूरी धार्मिक नियम

शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार, छठ का व्रत जितना फलदायी है, इसके नियम उतने ही कठोर हैं. पहली बार व्रत उठाने वालों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:

संकल्प और शुद्धता: छठ पूजा में पवित्रता सबसे अहम है. पूजा का प्रसाद हमेशा नए या पूरी तरह शुद्ध बर्तनों में ही बनाएं और इस दौरान लहसुन-प्याज का प्रयोग पूरे घर में वर्जित रखें.

बिस्तर का त्याग: चार दिनों तक व्रती को जमीन पर चटाई या साफ चादर बिछाकर सोना चाहिए.

बिना सिले वस्त्र: अर्घ्य देते समय पारंपरिक और स्वच्छ वस्त्र (जैसे- साड़ी या धोती) पहनने की परंपरा है.

सूप और दउरा की परंपरा: बांस के सूप में ठेकुआ, नारियल, गन्ना, केला और मौसमी फल सजाकर ही सूर्य देव को अर्घ्य दें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चूंकि इसमें 36 घंटे निर्जला रहना होता है, इसलिए यदि पहली बार व्रत रख रहे हैं और कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो अपने घर के बुजुर्गों व डॉक्टर की सलाह अवश्य लें.

इन राशियों के लिए सबसे शुभ है छठ 2026

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस साल छठ महापर्व के अंतिम दिन यानी 16 नवंबर को ग्रहों के राजा सूर्य तुला राशि से निकलकर अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे. सूर्य का यह गोचर और छठी मैया का आशीर्वाद मुख्य रूप से इन राशियों के लिए बेहद भाग्यशाली साबित हो सकता है:

सिंह राशि (Leo): सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं. पहली बार छठ व्रत रखने वाले सिंह राशि के जातकों के लिए यह पर्व आत्मविश्वास, मान-सम्मान और करियर में बड़ी तरक्की के द्वार खोलेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio): सूर्य का गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है. ऐसे में छठ पूजा का व्रत आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा. रुके हुए काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

वृषभ राशि (Taurus): सूर्य देव की कृपा से वृषभ राशि वालों को अचानक धन लाभ और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में बड़ी राहत मिल सकती है. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने के योग हैं.

कन्या राशि (Virgo): इस राशि के जातकों के लिए छठ का पर्व पारिवारिक सुख-शांति लेकर आएगा. घर या वाहन खरीदने की योजना सफल हो सकती है और मानसिक तनाव दूर होगा.

मकर राशि (Capricorn): करियर और व्यापार के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए यह छठ अत्यंत शुभ है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

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