Makar Saptahik Tarot Rashifal 14 to 20 December 2025: मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा और संतुलित रहेगा. काम-काज और पढ़ाई के मामले में फायदा मिलने के योग हैं. अगर आप कुछ खरीदारी या निवेश करने का सोच रहे हैं, तो समय सही है. नए लोग और नए संबंध आपके लिए लाभ लेकर आएंगे.

हेल्थ

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. हल्का तनाव हो सकता है, इसलिए खुद को शांत रखें. नींद पूरी करना और सही समय पर खाना खाना जरूरी है. अगर आप रोज थोड़ा-थोड़ा व्यायाम या योग करेंगे, तो थकान कम होगी और ऊर्जा बढ़ेगी. ज्यादा मेहनत या तनाव से बचें, वरना सिरदर्द या चिड़चिड़ापन हो सकता है.

बिज़नेस और करियर

व्यापार और करियर में इस सप्ताह अच्छे मौके मिल सकते हैं. अगर कोई नया बिज़नेस पार्टनर या ग्राहक मिल रहा है, तो उसे नज़रअंदाज न करें. साझेदारी से फायदा होगा और पुराने मामले सुलझ सकते हैं.

नौकरी करने वालों के लिए भी समय अच्छा है. मेहनत और लगन दिखाने से वरिष्ठ अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे और पदोन्नति या नए अवसर भी मिल सकते हैं.

नौकरी

ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है. जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं और हो सकता है कि सीनियर्स से उतना सहयोग न मिले जितना आप चाहते हैं.

लेकिन आप अपने काम को अच्छे से निपटाएंगे. सप्ताह के मध्य से माहौल सुधरेगा और आपके प्रयासों का फल आपको दिखाई देगा.

लव और फैमिली

प्यार और परिवार के मामले में सप्ताह सकारात्मक रहेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे. अविवाहित जातकों के लिए किसी नए दोस्त या साथी से मेल-जोल बढ़ने की संभावना है. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. छोटी यात्रा या पिकनिक की योजना बन सकती है, जिससे रिश्तों में और भी गर्मजोशी आएगी.

युवा और विद्यार्थी

युवा इस सप्ताह दोस्तों और मनोरंजन में समय बिताएंगे. ध्यान रहे कि पढ़ाई में लापरवाही न हो. विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है. पढ़ाई में जो बाधाएं थीं, वो दूर होंगी और रिजल्ट आपके पक्ष में रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान और मेहनत जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: इस सप्ताह गुरुवार को पीली मूली का दान करें और घर में तुलसी का पूजन करें. इससे मन शांत रहेगा और काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह व्यापार में फायदा होगा?

A1: हां, नए संबंध और साझेदारी से व्यापार में लाभ मिलने के योग हैं.

Q2: क्या नौकरी में पदोन्नति या नया अवसर मिलेगा?

A2: हां, आपकी मेहनत और लगन से अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे और मौके मिलेंगे.

Q3: स्वास्थ्य के लिए कोई खास सलाह?

A3: तनाव कम रखें, नींद पूरी करें और हल्का-फुल्का व्यायाम करें.

Q4: विद्यार्थियों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा?

A4: पढ़ाई में समय अनुकूल है. बाधाएं दूर होंगी और रिजल्ट अच्छा आएगा.

Q5: लव और फैमिली लाइफ कैसी रहेगी?

A5: परिवार में खुशी और प्यार रहेगा. नई दोस्ती या रिश्तों की शुरुआत हो सकती है.

