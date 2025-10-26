हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aries Weekly Horoscope (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025) मेष राशि इस सप्ताह की शुरुआत उत्साह और सकारात्मकता से, लंबित कार्य पूरे होंगे

Aries Weekly Horoscope: मेष राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 26 Oct 2025 01:13 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mesh Saptahik Rashifal (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025): इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए सकारात्मक ऊर्जा और सफलता के संकेत मजबूत हैं. वीक की शुरुआत आपके लिए शुभता लेकर आई है. आपके प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना अधिक है. लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे और सभी का सहयोग मिलेगा.

करियर और कार्यस्थल:
एंप्लॉयड पर्सन के लिए यह सप्ताह लाभकारी रहेगा. सीनियर्स आपके काम की प्रशंसा करेंगे और बोनस मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. पुरस्कार स्वरूप उच्च पद की प्राप्ति भी संभव है.

व्यापार एवं वित्त:
बिज़नेस में लाभ और विस्तार के अवसर मिलेंगे. प्रॉपर्टी सेल और परचेज से फायदा होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी.

परिवार और सामाजिक जीवन:
मिड वीक किसी बहुप्रतीक्षित मनोकामना की पूर्ति से मन प्रसन्न रहेगा. फैमिली के साथ धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा. पिल्ग्रिमेज टूर की प्लानिंग बन सकती है. प्रियजन से लंबे समय बाद मिलन होगा. किसी फैमिली निर्णय में पेरेंट्स का समर्थन मिलेगा.

लव और वैवाहिक जीवन:
लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी. जानने और समझने के कई मौके मिलेंगे. मैरिड लाइफ सुखमय रहेगी और ससुराल पक्ष के लोग मददगार नजर आएंगे.

स्वास्थ्य:
सेहत सामान्य रहेगी. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार से ऊर्जा बनी रहेगी.

साप्ताहिक उपाय:

  • हनुमान जी को मंगलवार को लाल फूल अर्पित करें और “ॐ हनुमते नमः” का 11 बार जाप करें.
  • लाल रंग के वस्त्र या वस्तु का प्रयोग शुभ फल देगा.

FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी?
A1. हां, बोनस, प्रॉपर्टी डील और व्यवसायिक लाभ से आर्थिक स्थिति सुधरेगी.

Q2. क्या फैमिली और प्रेम जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी?
A2. हां, परिवार और लव लाइफ में सामंजस्य और सुखद अनुभव मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Oct 2025 01:13 AM (IST)
Frequently Asked Questions

इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से क्या उम्मीदें हैं?

यह सप्ताह कार्यरत लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा. आपके वरिष्ठ आपके काम की प्रशंसा करेंगे और बोनस मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी.

व्यापार और वित्त के क्षेत्र में मेष राशि वालों के लिए क्या अवसर हैं?

इस सप्ताह आपको व्यापार में लाभ और विस्तार के अवसर मिलेंगे. प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री से भी फायदा होने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी.

पारिवारिक जीवन में क्या विशेष होने की संभावना है?

सप्ताह के मध्य में आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. आप परिवार के साथ किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.

क्या इस सप्ताह मेष राशि वालों की सेहत अच्छी रहेगी?

हां, इस सप्ताह आपकी सेहत सामान्य रहेगी. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार आपको ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करेंगे.

