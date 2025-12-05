महीने की शुरुआत में 5 दिसंबर तक बुध-शनि के षडाष्टक योग से अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बेहद जरूरी रहेगी।
Aries December 2025 Horoscope Hindi: दिसंबर का महीना व्यापार में मुनाफा, नौकरी में बदलाव के संकेत
Mesh Masik Rashifal December 2025: मेष राशि के लिए दिसंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिषाचार्या से मेष राशि का मासिक राशिफल.
Aries December 2025 Monthly Horoscope: दिसम्बर 2025 मेष राशि वालों के लिए खर्च, मेहनत, प्रगति और रिश्तों में संतुलन का महीना रहेगा. महीने की शुरुआत में 05 दिसम्बर तक बुध-शनि के षडाष्टक योग से अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बेहद जरूरी रहेगी. 05 दिसम्बर के बाद गुरु की तीसरी भाव से सप्तम पर दृष्टि बिजनेस में ग्रोथ के नए रास्ते खोलेगी. खासतौर पर रेफरल और नेटवर्किंग से लाभ होगा.
06 से 19 दिसम्बर के बीच बुध-शुक्र का लक्ष्मीनारायण योग ड्रॉपशिपिंग, डेयरी, डांस स्टूडियो और रेंटल बिजनेस से जुड़े लोगों को तेज निर्णय और मुनाफा देगा. 19 से 28 दिसम्बर के बीच यात्राओं से व्यापार में लाभ होगा.
जॉब और करियर: शनि-केतु योग के कारण शॉर्टकट से बचें, वरना नौकरी में परेशानी बढ़ सकती है. 07 दिसम्बर के बाद मंगल-गुरु दृष्टि योग से मार्केटिंग और ट्रैवल से जुड़े लोगों को देश-विदेश जाने के अवसर मिल सकते हैं. 15 दिसम्बर के बाद सूर्य-मंगल का पराक्रम योग आपको अत्यधिक व्यस्त रखेगा और करियर में गति देगा.
पारिवारिक और प्रेम जीवन: महीने की शुरुआत शादीशुदा जीवन के लिए अच्छी रहेगी. 05 दिसम्बर के बाद दांपत्य जीवन में संवाद और सामंजस्य बढ़ेगा. हालांकि 15 दिसम्बर के बाद शुक्र अस्त होने से रिश्तों में हस्तक्षेप बढ़ सकता है. 20 दिसम्बर के बाद प्रेम विवाह के योग प्रबल होंगे. माता-पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.
स्टूडेंट्स: MBBS, IT, साइंस और रिसर्च से जुड़े छात्रों को 06 से 14 दिसम्बर के बीच प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है. 28 दिसम्बर के बाद बुध-गुरु परिवर्तन योग स्मरण शक्ति को मजबूत करेगा.
स्वास्थ्य और यात्रा: सेहत को लेकर सावधानी आवश्यक है. 15 दिसम्बर के बाद लंबी यात्रा और विदेश योग बन सकते हैं.
उपाय:
15 दिसम्बर को भगवान विष्णु को केसरयुक्त दूध से अभिषेक करें.
19 दिसम्बर अमावस्या पर पितरों के लिए गुड़ की रोटी गाय को खिलाएं.
