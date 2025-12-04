2026 मेष राशि वालों के लिए मेहनत, सफलता और बड़े बदलावों का वर्ष रहेगा। यह साल चुनौतियां देगा, लेकिन शानदार परिणाम भी प्राप्त होंगे।
Aries Career 2026 Rashifal: मेष राशि के जातकों के लिए साल 2026 करियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है? नौकरी और व्यापार में किस तरह के परिणाम मिलेंगे? जानने के लिए पढ़ें मेष करियर 2026 राशिफल.
Aries Career 2026 Rashifal: पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर-जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, साल 2026 मेष राशि वालों के लिए मेहनत, सफलता और बड़े बदलावों का वर्ष साबित होगा. यह साल जहां आपको चुनौतियां देगा, वहीं आपको उनका शानदार परिणाम भी प्राप्त होगा. छात्रों के लिए यह वर्ष विशेष रूप से शुभ रहेगा और सपनों को साकार करने के प्रबल योग बनेंगे. परिवार में नया वाहन और सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं.
राहु और केतु का दूसरा और आठवां भाव में गोचर, शत्रुओं पर विजय और आर्थिक सुधार के मजबूत योग बनाएगा. शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा और अटके हुए धन की वापसी संभव होगी. सूर्य का तीसरे भाव में गोचर समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि करेगा. वहीं, चतुर्थ भाव में बुध की स्थिति लग्ज़री, प्रॉपर्टी और रचनात्मक सफलता के योग बना रही है.
छात्रों को बड़ी सफलता: यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, उच्च शिक्षा में प्रवेश और करियर की सही दिशा मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. कठिन परिश्रम करने वाले छात्रों को इस वर्ष बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे.
करियर में उन्नति और विदेश योग नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारियाँ और विदेश से जुड़े कार्यों के अवसर मिल सकते हैं. जनवरी से मार्च के बीच करियर में तेज़ प्रगति के योग हैं. मंगल और शनि की स्थिति आपको नेतृत्व क्षमता देगी. विदेश यात्रा और विदेश में काम करने के प्रबल योग बन रहे हैं.
कैरियर के क्षेत्र में 2026 मेहनत का पूरा फल देने वाला वर्ष रहेगा. जनवरी से मार्च के बीच नौकरी और व्यवसाय में आगे बढ़ने के मजबूत अवसर मिलेंगे. मंगल की मजबूत स्थिति नेतृत्व क्षमता को निखारेगी और नए प्रोजेक्ट्स में सफलता दिलाएगी. शनि का प्रभाव स्थान परिवर्तन, लंबी यात्राओं और विदेश से जुड़े कार्यों के संकेत देता है. विदेश में नौकरी या व्यापार के अवसर बन सकते हैं.
साल की तीसरी तिमाही में काम का दबाव रहेगा, लेकिन गुरु का सहयोग आपके करियर को विस्तार देगा. नेटवर्किंग और मार्केटिंग से व्यापार में बढ़ोतरी होगी. आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार और आय के नए स्रोत खुलने के प्रबल योग हैं.
कुल मिलाकर, 2026 मेष राशि के लिए सफलता, शत्रु विजय, आर्थिक मजबूती और करियर उन्नति का वर्ष साबित होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
छात्रों के लिए 2026 कैसा रहेगा?
यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, उच्च शिक्षा में प्रवेश और करियर की सही दिशा मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं।
नौकरीपेशा लोगों के लिए 2026 में क्या अवसर हैं?
नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारियाँ और विदेश से जुड़े कार्यों के अवसर मिल सकते हैं। जनवरी से मार्च के बीच करियर में तेज़ प्रगति के योग हैं।
2026 में मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?
राहु-केतु के गोचर से शत्रुओं पर विजय और आर्थिक सुधार के मजबूत योग बनेंगे। अटके हुए धन की वापसी संभव होगी और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।
