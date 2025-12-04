हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Career Rashifal 2026: मेष राशि करियर में सफलता, आर्थिक मजबूती और विदेश यात्रा के प्रबल योग!

Mesh Career Rashifal 2026: मेष राशि करियर में सफलता, आर्थिक मजबूती और विदेश यात्रा के प्रबल योग!

Aries Career 2026 Rashifal: मेष राशि के जातकों के लिए साल 2026 करियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है? नौकरी और व्यापार में किस तरह के परिणाम मिलेंगे? जानने के लिए पढ़ें मेष करियर 2026 राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Dec 2025 07:27 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aries Career 2026 Rashifal: पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर-जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, साल 2026 मेष राशि वालों के लिए मेहनत, सफलता और बड़े बदलावों का वर्ष साबित होगा. यह साल जहां आपको चुनौतियां देगा, वहीं आपको उनका शानदार परिणाम भी प्राप्त होगा. छात्रों के लिए यह वर्ष विशेष रूप से शुभ रहेगा और सपनों को साकार करने के प्रबल योग बनेंगे. परिवार में नया वाहन और सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं.

राहु और केतु का दूसरा और आठवां भाव में गोचर, शत्रुओं पर विजय और आर्थिक सुधार के मजबूत योग बनाएगा. शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा और अटके हुए धन की वापसी संभव होगी. सूर्य का तीसरे भाव में गोचर समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि करेगा. वहीं, चतुर्थ भाव में बुध की स्थिति लग्ज़री, प्रॉपर्टी और रचनात्मक सफलता के योग बना रही है.

छात्रों को बड़ी सफलता: यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, उच्च शिक्षा में प्रवेश और करियर की सही दिशा मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. कठिन परिश्रम करने वाले छात्रों को इस वर्ष बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे.

करियर में उन्नति और विदेश योग नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारियाँ और विदेश से जुड़े कार्यों के अवसर मिल सकते हैं. जनवरी से मार्च के बीच करियर में तेज़ प्रगति के योग हैं. मंगल और शनि की स्थिति आपको नेतृत्व क्षमता देगी. विदेश यात्रा और विदेश में काम करने के प्रबल योग बन रहे हैं.

कैरियर के क्षेत्र में 2026 मेहनत का पूरा फल देने वाला वर्ष रहेगा. जनवरी से मार्च के बीच नौकरी और व्यवसाय में आगे बढ़ने के मजबूत अवसर मिलेंगे. मंगल की मजबूत स्थिति नेतृत्व क्षमता को निखारेगी और नए प्रोजेक्ट्स में सफलता दिलाएगी. शनि का प्रभाव स्थान परिवर्तन, लंबी यात्राओं और विदेश से जुड़े कार्यों के संकेत देता है. विदेश में नौकरी या व्यापार के अवसर बन सकते हैं.

साल की तीसरी तिमाही में काम का दबाव रहेगा, लेकिन गुरु का सहयोग आपके करियर को विस्तार देगा. नेटवर्किंग और मार्केटिंग से व्यापार में बढ़ोतरी होगी. आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार और आय के नए स्रोत खुलने के प्रबल योग हैं.

कुल मिलाकर, 2026 मेष राशि के लिए सफलता, शत्रु विजय, आर्थिक मजबूती और करियर उन्नति का वर्ष साबित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 04 Dec 2025 07:27 PM (IST)
Aries Mesh Rashifal Aries Career Horoscope YEAR 2026

Frequently Asked Questions

2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

2026 मेष राशि वालों के लिए मेहनत, सफलता और बड़े बदलावों का वर्ष रहेगा। यह साल चुनौतियां देगा, लेकिन शानदार परिणाम भी प्राप्त होंगे।

छात्रों के लिए 2026 कैसा रहेगा?

यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, उच्च शिक्षा में प्रवेश और करियर की सही दिशा मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं।

नौकरीपेशा लोगों के लिए 2026 में क्या अवसर हैं?

नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारियाँ और विदेश से जुड़े कार्यों के अवसर मिल सकते हैं। जनवरी से मार्च के बीच करियर में तेज़ प्रगति के योग हैं।

2026 में मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

राहु-केतु के गोचर से शत्रुओं पर विजय और आर्थिक सुधार के मजबूत योग बनेंगे। अटके हुए धन की वापसी संभव होगी और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।

ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
