Aaj Ka Vrishabh Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, यात्रा, मानसिक चिंता, अलगाव व अप्रत्याशित बाधा स्थान) में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आपको विभिन्न प्रकार के कष्टों, मानसिक तनाव और अप्रत्याशित अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए आज का दिन अत्यधिक धैर्य और संयम से बिताने की आवश्यकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार

26 अक्टूबर 2026, सोमवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र

अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और वज्र योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय या नए काम शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय या नए काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन हानि (Business & Finance)

भाग्य का साथ न मिलने से आय में गिरावट: सप्ताह की शुरुआत में व्यावसायिक स्तर पर भाग्य का पूरा सहयोग नहीं मिल पाएगा, जिससे दैनिक आमदनी (Cash Flow) में कुछ कमी देखने को मिल सकती है. आपकी बनाई गई कई नई व्यावसायिक योजनाएं ऐन वक्त पर अटक सकती हैं.

व्यापारिक यात्रा टालना ही समझदारी: यदि आप व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर यात्रा करने का विचार बना रहे हैं, तो वर्तमान समय इसके अनुकूल नहीं है. किसी भी तरह की ऑफिशियल या बिजनेस यात्रा को फिलहाल टाल देना ही वित्तीय नुकसान से बचाएगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

जॉब और सैलरी का भय सताएगा, न हों परेशान: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के मन में वेतन में कटौती या नौकरी चले जाने जैसी असुरक्षा की भावना हावी हो सकती है. हालांकि आपको अत्यधिक व्यग्र होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह केवल ग्रहों का तात्कालिक प्रभाव है और हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे.

ग्रहों की प्रतिकूलता से ऑफिस में दिन सामान्य से कमजोर: कार्यस्थल (Workspace) पर दिन बहुत विशेष या उत्साहजनक नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं. अधिकारियों से किसी भी तरह की बहस में न उलझें और शांत रहकर अपने नियमित काम निपटाएं.

3. संबंध, खेल जगत, परिवार व स्वास्थ्य (Family, Friends & Health)

दोस्तों के साथ हंसी-मजाक में दायरे का रखें ध्यान: मित्रों के साथ बातचीत और हंसी-मजाक करना स्वाभाविक है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मर्यादा और सीमा न लांघी जाए; किसी की व्यक्तिगत बात पर की गई टिप्पणी संबंध बिगाड़ सकती है.

परिवार के बुजुर्गों से विमर्श, अनुभवहीन काम न करें: घर के वरिष्ठों के साथ किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन परिवार के लोग खुलकर आपका साथ देने में झिझक महसूस कर सकते हैं. बिना किसी पूर्व अनुभव के किसी नए काम में हाथ न डालें.

ट्रैक पर खिलाड़ियों का बर्ताव बिगाड़ सकता है छवि: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) का मैदान पर अनुचित व्यवहार साथियों और कोच को नाराज कर सकता है, जो आपको अपनों से दूर कर देगा; खेल भावना बनाए रखें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: 12वें चंद्रमा के प्रभाव से अनिद्रा, पैरों में दर्द या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है. रात को समय पर सोएं और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 7

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के दिन 12वें भाव के चंद्रमा की शांति के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी या दूध का दान करें. इससे व्यय और मानसिक कष्टों में कमी आएगी और बिगड़े कार्य संवरने लगेंगे.

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