धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTaurus Daily Horoscope 26 October 2026: ऑफिस में सैलरी व जॉब का डर रहेगा हावी, परिवार में विचार-विमर्श के दौरान रखें संयम; पढ़ें अचूक उपाय

Taurus Daily Horoscope 26 October 2026: ऑफिस में सैलरी व जॉब का डर रहेगा हावी, परिवार में विचार-विमर्श के दौरान रखें संयम; पढ़ें अचूक उपाय

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 26 October 2026: वृषभ राशि का दैनिक राशिफल! 12वें भाव के चंद्रमा का प्रभाव, बिजनेस मंदी, जॉब सिक्योरिटी की चिंता, दोस्तों संग दायरा और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Oct 2026 12:45 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, यात्रा, मानसिक चिंता, अलगाव व अप्रत्याशित बाधा स्थान) में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आपको विभिन्न प्रकार के कष्टों, मानसिक तनाव और अप्रत्याशित अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए आज का दिन अत्यधिक धैर्य और संयम से बिताने की आवश्यकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

  • दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि
  • नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और वज्र योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय या नए काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन हानि (Business & Finance)

भाग्य का साथ न मिलने से आय में गिरावट: सप्ताह की शुरुआत में व्यावसायिक स्तर पर भाग्य का पूरा सहयोग नहीं मिल पाएगा, जिससे दैनिक आमदनी (Cash Flow) में कुछ कमी देखने को मिल सकती है. आपकी बनाई गई कई नई व्यावसायिक योजनाएं ऐन वक्त पर अटक सकती हैं.

व्यापारिक यात्रा टालना ही समझदारी: यदि आप व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर यात्रा करने का विचार बना रहे हैं, तो वर्तमान समय इसके अनुकूल नहीं है. किसी भी तरह की ऑफिशियल या बिजनेस यात्रा को फिलहाल टाल देना ही वित्तीय नुकसान से बचाएगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

जॉब और सैलरी का भय सताएगा, न हों परेशान: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के मन में वेतन में कटौती या नौकरी चले जाने जैसी असुरक्षा की भावना हावी हो सकती है. हालांकि आपको अत्यधिक व्यग्र होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह केवल ग्रहों का तात्कालिक प्रभाव है और हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे.

ग्रहों की प्रतिकूलता से ऑफिस में दिन सामान्य से कमजोर: कार्यस्थल (Workspace) पर दिन बहुत विशेष या उत्साहजनक नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं. अधिकारियों से किसी भी तरह की बहस में न उलझें और शांत रहकर अपने नियमित काम निपटाएं.

3. संबंध, खेल जगत, परिवार व स्वास्थ्य (Family, Friends & Health)

दोस्तों के साथ हंसी-मजाक में दायरे का रखें ध्यान: मित्रों के साथ बातचीत और हंसी-मजाक करना स्वाभाविक है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मर्यादा और सीमा न लांघी जाए; किसी की व्यक्तिगत बात पर की गई टिप्पणी संबंध बिगाड़ सकती है.

परिवार के बुजुर्गों से विमर्श, अनुभवहीन काम न करें: घर के वरिष्ठों के साथ किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन परिवार के लोग खुलकर आपका साथ देने में झिझक महसूस कर सकते हैं. बिना किसी पूर्व अनुभव के किसी नए काम में हाथ न डालें.

ट्रैक पर खिलाड़ियों का बर्ताव बिगाड़ सकता है छवि: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) का मैदान पर अनुचित व्यवहार साथियों और कोच को नाराज कर सकता है, जो आपको अपनों से दूर कर देगा; खेल भावना बनाए रखें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: 12वें चंद्रमा के प्रभाव से अनिद्रा, पैरों में दर्द या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है. रात को समय पर सोएं और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 7

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के दिन 12वें भाव के चंद्रमा की शांति के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी या दूध का दान करें. इससे व्यय और मानसिक कष्टों में कमी आएगी और बिगड़े कार्य संवरने लगेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 12:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 26 October 2026: लग्न में चंद्रमा और वज्र योग से बिजनेस की पुरानी परेशानियां खत्म, व्यवहार कुशलता से ऑफिस में बनेंगे सबके चहेते
Aaj Ka Mesh Rashifal 26 October 2026: लग्न में चंद्रमा और वज्र योग से बिजनेस की पुरानी परेशानियां खत्म, व्यवहार कुशलता से ऑफिस में बनेंगे सबके चहेते
राशिफल
Kal Ka Rashifal 26 October 2026: सोमवार को बना दुर्लभ योग! तुला, धनु और मीन को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें 12 राशियों का भविष्यफल
Kal Ka Rashifal 26 October 2026: सोमवार को बना दुर्लभ योग! तुला, धनु और मीन को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें 12 राशियों का भविष्यफल
राशिफल
Weekly Love Horoscope 25 to 31 October 2026: क्या इस हफ्ते सुलझेंगी पुरानी गलतफहमियां? पढ़ें मेष से मीन तक का संपूर्ण साप्ताहिक लव राशिफल
Weekly Love Horoscope 25 to 31 October 2026: इस हफ्ते किसकी लव लाइफ लेगी खूबसूरत मोड़ और किसे रहना होगा सतर्क? पढ़ें 12 राशियों का प्रेम भविष्यफल
राशिफल
टैरो राशिफल 26 अक्टूबर 2026: मकर को विदेश से अटका धन मिलेगा, कन्या को आर्थिक लाभ; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 26 अक्टूबर 2026: मकर को विदेश से अटका धन मिलेगा, कन्या को आर्थिक लाभ; जानें 12 राशियों का भाग्य
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UP चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक से गठबंधन पर बोले ओवैसी, ‘हम बार-बार कह रहे...’
UP चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक से गठबंधन पर बोले ओवैसी, ‘हम बार-बार कह रहे...’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सम्मान में कमी न आए...' रामगोपाल यादव के अल्टीमेटम पर राजकुमार भाटी
'सम्मान में कमी न आए...' रामगोपाल यादव के अल्टीमेटम पर राजकुमार भाटी
क्रिकेट
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
बॉलीवुड
'मुझ पर हमला क्यों किया?' दावे को टाइगर श्रॉफ के स्पोक्सपर्सन ने किया खारिज
'मुझ पर हमला क्यों किया?' दावे को टाइगर श्रॉफ के स्पोक्सपर्सन ने किया खारिज
इंडिया
सौरव दास का बड़ा दावा- 'मैसेज नहीं कर पा रहा, मेरा Whatsapp अकाउंट...'
सौरव दास का बड़ा दावा- 'मैसेज नहीं कर पा रहा, मेरा Whatsapp अकाउंट...'
ऑटो
हाईवे पर इमरजेंसी में नहीं लग रहा 1033, तुरंत करें ये काम
हाईवे पर इमरजेंसी में नहीं लग रहा 1033, तुरंत करें ये काम
ट्रेंडिंग
बिजली के तार से चिपका नन्हा लंगूर, मौत के मुहाने से खींच लाई मां
बिजली के तार से चिपका नन्हा लंगूर, मौत के मुहाने से खींच लाई मां
लाइफस्टाइल
घर में नहीं है किचन गार्डन की जगह, जानें कैसे किराए पर उगाएं ताजी सब्जियां?
घर में नहीं है किचन गार्डन की जगह, जानें कैसे किराए पर उगाएं ताजी सब्जियां?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget