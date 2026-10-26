Aaj Ka Kanya Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, आकस्मिक अड़चनें, गुप्त चिंताएं, संबंध विच्छेद व मानसिक उथल-पुथल स्थान) में संचरण कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते रिश्तेदारों या सगे-संबंधियों के साथ अनबन हो सकती है और उनसे भावनात्मक दूरी या विमुख होने की नौबत आ सकती है; इसलिए आज बातचीत में बहुत संयम बरतें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार

26 अक्टूबर 2026, सोमवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र

अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और वज्र योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय या नए काम शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय या नए काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

विपरीत समय में जिद से बचें, बुरे नतीजों का अंदेशा: व्यावसायिक परिस्थितियां आज आपके अनुकूल नहीं हैं. ऐसे में यदि आप व्यापार में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो अपनी अनावश्यक जिद और हठधर्मी के चलते उसे सही दिशा नहीं दे पाएंगे, जिसके नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

बड़ी समस्याओं पर रखें धैर्य, इनकार से न हों निराश: यदि व्यापारिक उलझनें या समस्याएं अचानक बड़ी हो गई हैं, तो घबराने के बजाय केवल धैर्य धारण करें; यही आपके लिए सबसे सुरक्षित रणनीति होगी. यदि कहीं से मनचाहा ऑर्डर या अपेक्षित जवाब नहीं मिलता है, तो निराश होने के बजाय इसे ईश्वर की मर्जी मानकर सकारात्मकता बनाए रखें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

गुस्से पर रखें काबू, सीनियर की नाराजगी का खतरा: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियां बन सकती हैं. किसी पुरानी या हालिया चूक के कारण उच्चाधिकारियों (Seniors) की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है; ऐसे समय में अपने गुस्से पर पूर्ण नियंत्रण रखें.

काम में अरुचि से सहकर्मी करेंगे आलोचना: आज काम के सिलसिले में बहुत संतोषजनक परिणाम नहीं मिलेंगे. आपको अपने काम में पूरी तरह समर्पित और एकाग्र न देखकर साथ काम करने वाले कलीग्स आपकी आलोचना (Criticize) कर सकते हैं; इसलिए अपना ध्यान न भटकने दें.

3. लव, फैमिली, छात्र व संबंध (Love, Family & Education)

करीबी लोग ही डालेंगे अड़चन, परिवार का साथ न के बराबर: सावधान रहें, क्योंकि आपके अपने ही नजदीकी लोग आपके कार्यों में अनजाने या जानबूझकर रुकावटें खड़ी कर सकते हैं. परिवार से आज अपेक्षित सहयोग न के बराबर मिलेगा; बिना वजह किसी से भी न उलझें और अपने स्वभाव में सौम्यता व ठहराव बनाए रखें.

विदेश में पढ़ रहे छात्रों की चिंता: जो छात्र विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या विदेशी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें दाखिले या वीजा से संबंधित कागजी कार्रवाई को लेकर कुछ चिंता बनी रह सकती है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: 8वें भाव के चंद्रमा के कारण पेट में गैस, तनाव या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. रात्रि में हल्का भोजन करें और वाहन धीमी गति से चलाएं.

लकी कलर: सिल्वर

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के दिन अष्टम भाव के चंद्रमा के अनिष्ट प्रभावों को शांत करने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या मौसमी फल दान करें. इससे अष्टम चंद्रमा के दोष दूर होंगे, निकट संबंधियों से विवाद टलेंगे और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

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