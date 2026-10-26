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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 26 October 2026: 8वें चंद्रमा से कन्या राशि वाले रहें सतर्क, बिजनेस में जिद से बचें और ऑफिस में सीनियर की नाराजगी का खतरा

Aaj Ka Kanya Rashifal 26 October 2026: 8वें चंद्रमा से कन्या राशि वाले रहें सतर्क, बिजनेस में जिद से बचें और ऑफिस में सीनियर की नाराजगी का खतरा

Aaj Ka Kanya Rashifal 26 October 2026: कन्या राशि का दैनिक राशिफल! 8वें चंद्रमा का प्रभाव, बिजनेस में जिद से बचें, ऑफिस में आलोचना, विदेशी शिक्षा की चिंता और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Oct 2026 01:30 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, आकस्मिक अड़चनें, गुप्त चिंताएं, संबंध विच्छेद व मानसिक उथल-पुथल स्थान) में संचरण कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते रिश्तेदारों या सगे-संबंधियों के साथ अनबन हो सकती है और उनसे भावनात्मक दूरी या विमुख होने की नौबत आ सकती है; इसलिए आज बातचीत में बहुत संयम बरतें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

  • दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि
  • नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और वज्र योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय या नए काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

विपरीत समय में जिद से बचें, बुरे नतीजों का अंदेशा: व्यावसायिक परिस्थितियां आज आपके अनुकूल नहीं हैं. ऐसे में यदि आप व्यापार में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो अपनी अनावश्यक जिद और हठधर्मी के चलते उसे सही दिशा नहीं दे पाएंगे, जिसके नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

बड़ी समस्याओं पर रखें धैर्य, इनकार से न हों निराश: यदि व्यापारिक उलझनें या समस्याएं अचानक बड़ी हो गई हैं, तो घबराने के बजाय केवल धैर्य धारण करें; यही आपके लिए सबसे सुरक्षित रणनीति होगी. यदि कहीं से मनचाहा ऑर्डर या अपेक्षित जवाब नहीं मिलता है, तो निराश होने के बजाय इसे ईश्वर की मर्जी मानकर सकारात्मकता बनाए रखें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

गुस्से पर रखें काबू, सीनियर की नाराजगी का खतरा: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियां बन सकती हैं. किसी पुरानी या हालिया चूक के कारण उच्चाधिकारियों (Seniors) की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है; ऐसे समय में अपने गुस्से पर पूर्ण नियंत्रण रखें.

काम में अरुचि से सहकर्मी करेंगे आलोचना: आज काम के सिलसिले में बहुत संतोषजनक परिणाम नहीं मिलेंगे. आपको अपने काम में पूरी तरह समर्पित और एकाग्र न देखकर साथ काम करने वाले कलीग्स आपकी आलोचना (Criticize) कर सकते हैं; इसलिए अपना ध्यान न भटकने दें.

3. लव, फैमिली, छात्र व संबंध (Love, Family & Education)

करीबी लोग ही डालेंगे अड़चन, परिवार का साथ न के बराबर: सावधान रहें, क्योंकि आपके अपने ही नजदीकी लोग आपके कार्यों में अनजाने या जानबूझकर रुकावटें खड़ी कर सकते हैं. परिवार से आज अपेक्षित सहयोग न के बराबर मिलेगा; बिना वजह किसी से भी न उलझें और अपने स्वभाव में सौम्यता व ठहराव बनाए रखें.

विदेश में पढ़ रहे छात्रों की चिंता: जो छात्र विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या विदेशी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें दाखिले या वीजा से संबंधित कागजी कार्रवाई को लेकर कुछ चिंता बनी रह सकती है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: 8वें भाव के चंद्रमा के कारण पेट में गैस, तनाव या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. रात्रि में हल्का भोजन करें और वाहन धीमी गति से चलाएं.

लकी कलर: सिल्वर

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के दिन अष्टम भाव के चंद्रमा के अनिष्ट प्रभावों को शांत करने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या मौसमी फल दान करें. इससे अष्टम चंद्रमा के दोष दूर होंगे, निकट संबंधियों से विवाद टलेंगे और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Oct 2026 01:30 AM (IST)
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