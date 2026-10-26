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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 26 October 2026: लग्न में चंद्रमा और वज्र योग से बिजनेस की पुरानी परेशानियां खत्म, व्यवहार कुशलता से ऑफिस में बनेंगे सबके चहेते

Aaj Ka Mesh Rashifal 26 October 2026: लग्न में चंद्रमा और वज्र योग से बिजनेस की पुरानी परेशानियां खत्म, व्यवहार कुशलता से ऑफिस में बनेंगे सबके चहेते

Aaj Ka Mesh Rashifal 26 October 2026: मेष राशि का दैनिक राशिफल! अपनी राशि में चंद्रमा व वज्र योग का प्रभाव, बिजनेस ग्रोथ, ऑफिस टारगेट, लव लाइफ और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Oct 2026 12:39 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी अपनी ही राशि यानी लग्न भाव (प्रथम भाव - शरीर, बुद्धि, आत्मविश्वास, तेज व व्यक्तित्व स्थान) में संचरण कर रहे हैं. लग्न में चंद्रमा की स्थिति के प्रभाव से आप शारीरिक रूप से शक्तिशाली, ऊर्जावान और मानसिक रूप से अत्यंत कुशाग्र व बुद्धिमान बने रहेंगे; आपकी तार्किक क्षमता हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

  • दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि
  • नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, वज्र योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात आपकी ही राशि (मेष राशि) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

लंबे समय से आ रही परेशानियां खत्म: व्यापार में पिछले काफी समय से चली आ रही रुकावटें और समस्याएं आज समाप्त होंगी. इसके साथ ही अपने फील्ड से जुड़ी नई तकनीकी जानकारियों और बाजार के नए ट्रेंड्स को सीखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा, जो भविष्य में बड़ा फायदा कराएगा.

वज्र योग से बिजनेस में उन्नति: आज ग्रहों के संयोग से बन रहे वज्र योग के प्रभाव से व्यावसायिक दृष्टि से दिन काफी उन्नतिशील रहेगा. यदि आप सामाजिक रूप से सक्रिय हैं और किसी बड़े सामाजिक कार्यक्रम या आयोजन की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो उसे सफल बनाने के लिए अपने स्वभाव में विनम्रता और सौम्यता बनाए रखें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

व्यवहार कुशलता से सबको बनाएंगे मुरीद: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) अपने काम के सिलसिले में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और विवेक का पूरा इस्तेमाल करेंगे. आपकी बेहतरीन व्यवहार कुशलता और संवाद शैली से ऑफिस में सहकर्मी और सीनियर्स आपके कायल हो जाएंगे; दिन काफी अच्छा बीतेगा.

टारगेट हासिल करने के लिए अतिरिक्त प्रयास जरूरी: हालांकि, अपने निर्धारित ऑफिशियल टारगेट्स और डेडलाइन्स को समय पर पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत और अतिरिक्त प्रयासों (Extra Efforts) की जरूरत पड़ेगी.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

पार्टनर की बातों को दें तवज्जो, दें उपहार: लाइफ पार्टनर की बातों और भावनाओं को पूरा महत्व दें. दिनभर की भागदौड़ में से समय निकालकर उनके साथ सुकून से बातचीत करें, उनके मन की बात सुनें और अपनी कहें; रिश्ते में नया रोमांच लाने के लिए उन्हें कोई खूबसूरत उपहार (Gift) भेंट करना संबंध को और प्रगाढ़ बनाएगा.

छात्रों के लिए स्मार्ट वर्क की जरूरत: विद्यार्थी वर्ग (Students) के लिए दिन प्रगतिशील रहेगा. अपने प्रदर्शन को और शानदार बनाने के लिए केवल हार्ड वर्क ही नहीं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से स्मार्ट वर्क की रणनीति अपनानी होगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: लग्न चंद्रमा से आत्मबल और ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी. मौसमी बदलाव के चलते पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और सिर में भारीपन से बचने के लिए समय पर विश्राम करें.

लकी कलर: क्रीम

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के पावन दिन तथा अपनी राशि में चंद्र संचरण के शुभ फल को बढ़ाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और अक्षत (चावल) मिलाकर अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. माता का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें. इससे मानसिक शांति, एकाग्रता और व्यापारिक उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Oct 2026 12:39 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Aries Horoscope Today
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