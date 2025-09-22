Taurus Horoscope 22 September: वृषभ राशि वालों को व्यापार में लाभ, पारिवारिक जीवन में सुख की अनुभूति होगी
Today Taurus Horoscope 22 September 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 22 September 2025: आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. चन्द्रमा के पंचम भाव में होने से विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में निखार आएगा. आपकी मेहनत रंग लाएगी और पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को लाभ मिलेगा. कार्यस्थल पर आपकी योजनाओं और प्रयासों को पहचान मिलेगी.
बिज़नेस
वाशी योग बनने से व्यापार के विस्तार की योजनाएँ सफल होंगी. यदि आप नए निवेश या पार्टनरशिप को लेकर सोच रहे हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है. हालांकि, पब्लिक डीलिंग के दौरान सावधानी बरतें, क्योंकि कोई विरोधी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है. व्यापारी वर्ग को बाजार से महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने और विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखने की सलाह दी जाती है.
परिवार और लव लाइफ
पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं. रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. युवा वर्ग को घर के बड़े सदस्य नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.
स्वास्थ्य
आनन्दादि योग बनने से स्वास्थ्य मजबूत रहेगा. काम का दबाव होने के बावजूद आप ऊर्जावान बने रहेंगे. हालांकि स्पोर्ट्स पर्सन को अधिक मेहनत के कारण शारीरिक दर्द या थकान का सामना करना पड़ सकता है.
युवा और विद्यार्थी
युवा वर्ग के लिए यह दिन जिम्मेदारी लेने का है. आलस्य छोड़कर आप अपने करियर और भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे और शिक्षक आपके प्रयासों की सराहना करेंगे.
कुल मिलाकर यह दिन आपके लिए नए अवसर और तरक्की लेकर आएगा.
लकी कलर – ऑरेंज
लकी नंबर – 2
अनलकी नंबर – 4
उपाय - माँ लक्ष्मी को कमल का फूल निवाला बनायें और "ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 21 बार जाप करें.
FAQs:
Q1: आज वृषभ राशि वाले व्यवसाय विस्तार क्या कर सकते हैं?
A1: आज विस्तार या बड़ा निवेश टालना बेहतर है, बजट अभी भी पूरी तरह से अनुकूल नहीं है.
Q2: पारिवारिक विवाद क्या हो सकता है?
A2: यदि आप धैर्य और संयम रखते हैं तो विवाद जल्द ही शांत हो जाएगा, आक्रामक आक्रामकता से इनकार.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL