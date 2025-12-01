हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Taurus Rashifal (1 December 2025): वृषभ राशि चन्द्रमा 11वें भाव में होने से आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं!

Aaj Ka Taurus Rashifal (1 December 2025): वृषभ राशि चन्द्रमा 11वें भाव में होने से आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं!

Today Taurus Horoscope 1 December 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 01 Dec 2025 02:10 AM (IST)
Aaj Ka Vrisabh Rashifal 1 December 2025 in Hindi: चन्द्रमा के 11वें भाव में होने से आज आपकी आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं. यह समय उन कामों पर फोकस करने का है, जिनसे आपकी इनकम में सीधा लाभ हो सकता है. धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी और रुके हुए कार्य भी गति पकड़ेंगे.

बिजनेस राशिफल:

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन काफी उपयोगी है. फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहकर आप अपनी ब्रांडिंग को मजबूत बना सकते हैं. किसी भी बड़े निर्णय के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन जल्दबाजी से बचें.

नौकरी राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों को बेहतर ऑफर मिल सकता है, लेकिन मामूली शर्तों के कारण उसे हाथ से न जाने दें. भविष्य में वही निर्णय आपके लिए सकारात्मक साबित हो सकता है. प्रोफेशनल लाइफ में आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको हर चुनौती में सफल बनाएगा.

लव और फैमिली राशिफल:

घर में परिवारजनों के साथ मिलकर नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने की प्लानिंग हो सकती है. किसी भी खरीददारी से पहले सभी की सहमति लेना उचित रहेगा. रिश्तों में सहयोग और समझ बढ़ेगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

स्टूडेंट्स, कलाकार और खिलाड़ियों के लिए दिन अनुकूलता लेकर आएगा. उनके रुके हुए कार्यों में गति आएगी और मनचाहा परिणाम मिलने की संभावना बढ़ेगी.

हेल्थ राशिफल:

महिलाओं को हार्मोनल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. किसी भी नई दवाई की शुरुआत डॉक्टर की सलाह के बिना न करें. सामान्य स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन सावधानी जरूरी है.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

FAQs

Q1: क्या आज बिज़नेस में निवेश करना सही रहेगा?

A1: जी हां, लेकिन जल्दबाजी से बचते हुए सोच-समझकर निर्णय लें.

Q2: क्या जॉब बदलने का मौका मिलेगा?

A2: हां, अच्छा ऑफर मिल सकता है. छोटी शर्तों को कारण न बनाएं.

Q3: क्या स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या दिख रही है?
A3: नहीं, बस महिलाओं को हार्मोनल केयर रखनी चाहिए.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 01 Dec 2025 02:10 AM (IST)
