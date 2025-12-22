हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Scorpio Rashifal (22 December 2025): नौकरी में मिलेगी पहचान, बिजनेस में उछाल! जानें आज का भाग्य

Aaj Ka Scorpio Rashifal (22 December 2025): नौकरी में मिलेगी पहचान, बिजनेस में उछाल! जानें आज का भाग्य

Today scorpio Horoscope 22 December 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Dec 2025 03:45 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Vrischik Rashifal 22 December 2025 in Hindi: चन्द्रमा के 3वें भाव में होने से आज साहस, संवाद और रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा. खासकर छोटी बहन के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. दिन एक्टिव रहेगा, लेकिन सही दिशा में एनर्जी लगाना जरूरी होगा.

बिजनेस राशिफल:

ध्रुव योग के प्रभाव से बिजनेस में उछाल देखने को मिल सकता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. हालांकि बिजनेसमैन को मुनाफे की चिंता में खुद को मानसिक रूप से थकाने की जरूरत नहीं है. जो काम चल रहा है, उसी पर फोकस रखें. ओवरथिंकिंग आज आपके फैसलों को कमजोर कर सकती है.

नौकरी राशिफल:

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन अहम है. एक साथ कई काम करने के बजाय एक समय पर एक ही टास्क पर ध्यान दें, यही तरीका आपको और आपके संस्थान दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा. कार्यस्थल पर आपके काम की पहचान बनेगी और मनचाही पोस्ट या जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं.

सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र:

सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क आपको दूसरों से आगे रखेगा. बिना शोर किए किया गया काम आज ज्यादा असर दिखाएगा.

लव और फैमिली राशिफल:

लव और लाइफ पार्टनर के साथ दिन रोमांटिक रहेगा और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. परिवार के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे, जिससे संतोष और खुशी मिलेगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

हायर एजुकेशन ले रहे युवाओं को कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. घबराने के बजाय सूझबूझ से काम लिया, तो रास्ता जरूर निकलेगा. स्पोर्ट्स पर्सन को सलाह है कि ट्रैक पर किसी भी तरह की बहस से बचें, वरना फोकस टूट सकता है.

हेल्थ राशिफल:

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन ज्यादा काम और कम आराम थकान दे सकता है. एनर्जी को सही जगह खर्च करें.

लकी कलर: येलो
लकी नंबर: 2
अनलकी नंबर: 7

FAQs

Q1: क्या आज नौकरी में पदोन्नति के योग हैं?
A1: हां, काम के दम पर बेहतर पोस्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है.

Q2: बिजनेस में किस बात से बचना चाहिए?
A2: मुनाफे को लेकर बेवजह की चिंता और ओवरथिंकिंग से.

Q3: पढ़ाई में आ रही रुकावटों से कैसे निपटें?
A3: धैर्य और सही प्लानिंग से समाधान निकल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 22 Dec 2025 03:45 AM (IST)
Embed widget