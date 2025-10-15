हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Tula Rashifal (15 October 2025): तुला राशि कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ेगी, आज हर निर्णय सोच-समझकर लें

Today Libra Horoscope 15 October 2025: तुला राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Oct 2025 03:14 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Tula Rashifal 15 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा और शुभ कार्यों में सफलता लेकर आएगा. चंद्रमा आपके 9वें घर में गोचर कर रहे हैं, जिससे भाग्य आपके पक्ष में रहेगा. गजकेसरी और वरियान योग के कारण व्यापारिक गतिविधियों में सफलता और मुनाफा मिलने की संभावना है. सरकारी काम या दस्तावेज संबंधी कार्य में सावधानी और पूरी जानकारी आवश्यक है.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य दिन के पहले भाग में थोड़ा कमजोर रहेगा. दोपहर के बाद स्थिति में सुधार आएगा. मानसिक तनाव कम रखें और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज से दिनचर्या संतुलित बनाएँ.

व्यवसाय राशिफल:
व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं. कॉम्पिटिशन और बाजार की चुनौतियों के बावजूद व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होगा. पुराने ग्राहक या सौदे लाभदायक साबित हो सकते हैं.

नौकरी राशिफल:
एंप्लॉयड पर्सन को कार्यस्थल पर विरोधियों से सतर्क रहना होगा. कुछ काम में उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन किस्मत आपके साथ है और लंबित कार्य पूरे होंगे.

लव और पारिवारिक राशिफल:
दाम्पत्य जीवन में आज प्यार और समझ बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ शॉपिंग या आउटिंग की योजना बन सकती है. परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. बच्चों या युवाओं के साथ बहस होने की संभावना है—संयम बनाए रखें.

धन राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए मुनाफा प्राप्त होने के योग हैं. खर्च पर नियंत्रण बनाएँ.

युवा और विद्यार्थी:
युवा वर्ग अपने मित्रों के सहयोग से किसी विशेष कार्य में सफलता हासिल कर सकता है. विद्यार्थी स्टडी में थोड़े तनाव में रह सकते हैं, पर मेहनत रंग लाएगी.

शुभ अंक: 3
शुभ रंग: ग्रे
उपाय:

  • गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर हनुमान जी की पूजा करें.
  • किसी जरूरतमंद को भोजन या कपड़े दान दें.

FAQs:
Q1. क्या आज व्यापार या नौकरी में लाभ मिलेगा?
A1. हाँ, व्यापारिक गतिविधियों में लाभ मिलेगा और नौकरी में लंबित कार्य पूरे होंगे.

Q2. क्या प्रेम जीवन और पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे?
A2. हाँ, आज जीवनसाथी और परिवार के साथ समय बिताना सुखद और मधुर रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 15 Oct 2025 03:14 AM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

