हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 8 November 2025: सिंह राशि के जातकों के निवेश से होगा लाभ, ऑफिस और लव लाइफ दोनों में दिखेगा पॉजिटिव बदलाव

Singh Rashifal 8 November 2025: सिंह राशि के जातकों के निवेश से होगा लाभ, ऑफिस और लव लाइफ दोनों में दिखेगा पॉजिटिव बदलाव

Today Leo Horoscope 8 November 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल...

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Nov 2025 02:20 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Singh Rashifal 8 November 2025 in Hindi: आज का दिन सामाजिक और व्यावसायिक दृष्टि से काफी अनुकूल रहेगा. चंद्रमा 11वें भाव में होने से आप अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझकर पूरा करेंगे. व्यवसाय में नई योजनाओं पर परिवार के साथ विचार-विमर्श करने का समय मिलेगा. शिव योग के प्रभाव से अचानक कोई बड़ा सौदा या लाभदायक अवसर सामने आ सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा. हल्की-फुल्की एक्सरसाइज और संतुलित भोजन आपके लिए लाभकारी रहेगा. मानसिक रूप से आप ताजगी और ऊर्जा महसूस करेंगे.

व्यापार/बिजनेस राशिफल:
व्यापार में दिन अच्छा रहेगा. नई योजना बनाने और अपने पार्टनर या परिवार के सहयोग से व्यवसाय में तरक्की संभव है. अचानक बड़े सौदे या लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है.

नौकरी/जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों और सीनियर सहयोगियों से मदद मिल सकती है. ऑफिस मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आपका प्रोजेक्ट चयनित होने से खुशी का अनुभव होगा. कार्यक्षेत्र में सामंजस्य और सकारात्मक माहौल रहेगा.

लव और पारिवारिक जीवन:
परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. छोटे भाई-बहन आपके साथ रहेंगे और घर के काम सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक रिश्ता गहरा होगा. प्रेम जीवन में शॉपिंग या किसी योजना को मिलकर अंजाम देने का समय अच्छा रहेगा.

युवा एवं छात्र:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को लंबे समय बाद तारीफ और प्रोत्साहन मिलेगा. इससे उनका आत्मविश्वास और पढ़ाई में उत्साह बढ़ेगा. युवा वर्ग भाग्य के सहयोग से सफल होंगे.

धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से संतोषजनक रहेगी. नए अवसरों से लाभ मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली अंक और रंग:
लकी नंबर – 7
अनलकी नंबर – 4
लकी रंग – काला

उपाय: व्यवसाय और नौकरी में सफलता के लिए योजना और परिवार के सहयोग का लाभ उठाएं. स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित भोजन और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें. भाग्य के अनुकूल अवसरों का लाभ उठाएं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Nov 2025 02:20 AM (IST)
Leo Horoscope Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

आज का दिन सामाजिक और व्यावसायिक दृष्टि से काफी अनुकूल रहेगा. आप अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझकर पूरा करेंगे.

सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा. हल्की-फुल्की एक्सरसाइज और संतुलित भोजन आपके लिए लाभकारी रहेगा, जिससे आप मानसिक रूप से ताजगी और ऊर्जा महसूस करेंगे.

व्यापार और नौकरी में सिंह राशि वालों के लिए क्या खास है?

व्यवसाय में नई योजनाओं पर परिवार के साथ विचार-विमर्श करने का समय मिलेगा और अचानक कोई बड़ा सौदा या लाभदायक अवसर सामने आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों और सीनियर सहयोगियों से मदद मिल सकती है.

सिंह राशि वालों के लव और पारिवारिक जीवन के बारे में क्या कहा गया है?

परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ भावनात्मक रिश्ता गहरा होगा. प्रेम जीवन में शॉपिंग या किसी योजना को मिलकर अंजाम देने का समय अच्छा रहेगा.

'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
Myrmecophobia: किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
