Singh Rashifal 4 November 2025: सिंह राशि व्यापार में प्रगति लेकिन रिश्तों में सतर्कता जरूरी

हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 4 November 2025: सिंह राशि व्यापार में प्रगति लेकिन रिश्तों में सतर्कता जरूरी

Today Leo Horoscope 4 November 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल...

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Nov 2025 02:35 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Singh Rashifal 4 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए नई संभावनाएं और सामाजिक पहचान बढ़ाने वाला रहेगा. चंद्रमा के नवम भाव में गोचर से भाग्य प्रबल रहेगा और आपके प्रयासों को समाज में मान्यता मिलेगी. 

करियर और नौकरी:
नौकरीपेशा जातकों को अपने अधूरे कामों को आज पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए. वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति विनम्रता रखें और टीमवर्क में योगदान दें. यदि आप प्रमोशन या ट्रांसफर की प्रतीक्षा में हैं, तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. वर्कस्पेस पर अपने आइडियाज को आत्मविश्वास से प्रस्तुत करें, उनकी सराहना होगी.

व्यापार और धन लाभ:
व्यवसायियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. कम समय में अधिक काम की चुनौती रहेगी, लेकिन आपकी दक्षता से सब कुछ व्यवस्थित रहेगा. नए बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है. पुराने ग्राहकों से संपर्क पुनः स्थापित होगा, जिससे आर्थिक लाभ संभव है. यात्राओं या डील से लाभ मिलेगा.

शिक्षा और करियर ग्रोथ:
विद्यार्थियों के लिए यह दिन बदलाव का संकेत दे रहा है. नई स्ट्रीम या विषय की ओर रुचि बढ़ेगी. उच्च शिक्षा या विदेश में अध्ययन की योजना बना रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है. यंग जनरेशन आज ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, जिससे प्रदर्शन में सुधार होगा.

परिवार और रिश्ते:
परिवार में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, जिन्हें आप सहजता से निभाएंगे. दांपत्य जीवन में पुरानी परिस्थितियों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन कुछ पल भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकते हैं. घर के बड़ों से मार्गदर्शन लें.

स्वास्थ्य:
शारीरिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है. ध्यान या मेडिटेशन लाभदायक रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें, सफलता और सम्मान दोनों बढ़ेंगे.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 04 Nov 2025 02:35 AM (IST)
Leo Horoscope Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

आज सिंह राशि वालों के लिए सामाजिक पहचान के मामले में कैसा रहेगा?

आज का दिन आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा और आपकी सामाजिक पहचान बढ़ेगी। चंद्रमा के नवम भाव में गोचर से भाग्य प्रबल रहेगा और आपके प्रयासों को समाज में मान्यता मिलेगी।

करियर के लिहाज से नौकरीपेशा जातकों को क्या करना चाहिए?

नौकरीपेशा जातकों को अपने अधूरे कामों को आज पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति विनम्रता रखें और टीमवर्क में योगदान दें।

व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है?

व्यवसायियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा। कम समय में अधिक काम की चुनौती रहेगी, लेकिन आपकी दक्षता से सब कुछ व्यवस्थित रहेगा। पुराने ग्राहकों से संपर्क पुनः स्थापित होगा, जिससे आर्थिक लाभ संभव है।

शिक्षा और करियर ग्रोथ के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए क्या संभावनाएं हैं?

विद्यार्थियों के लिए यह दिन बदलाव का संकेत दे रहा है। नई स्ट्रीम या विषय की ओर रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा या विदेश में अध्ययन की योजना बना रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है।

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सिंह राशि वालों को किस पर ध्यान देना चाहिए?

शारीरिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। ध्यान या मेडिटेशन लाभदायक रहेगा।

