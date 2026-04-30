Aaj ka Singh Rashifal 30 April 2026: गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 09:13 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

ग्रहों की चाल से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वज्र योग का निर्माण हो रहा है. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए 'मालव्य योग' का शुभ प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:14 के बाद तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हैं.

बिज़नेस और धन (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन उपलब्धियों भरा रहने वाला है. आपकी बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देखकर बड़े बिजनेसमैन आपको 'ज्वाइंट वेंचर' के लिए आमंत्रित कर सकते हैं. वज्र योग के शुभ प्रभाव से कोई पुरानी ठंडी पड़ी डील अचानक फाइनल हो सकती है, जिससे धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज तकनीकी सुधार आपके लिए वरदान साबित होंगे. सिस्टम अपडेट होने से आपके कार्य की गति बढ़ेगी और आप कुशलतापूर्वक मल्टीटास्किंग करने में सफल रहेंगे. ऑफिस के कामकाज निपटाने के बाद आज आप अपना समय घर की सजावट और आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी में बिताएंगे, जिससे मानसिक संतुष्टि मिलेगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

खिलाड़ियों (Sports Person) और छात्रों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने का है. एकाग्रता बढ़ाने के लिए आज आपको योग और प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए. इससे न केवल आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, बल्कि खेल के मैदान पर भी आपका प्रदर्शन बहुत सटीक और प्रभावशाली रहेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा. घर की साज-सज्जा और परिजनों के साथ समय बिताने से आपसी संबंधों में मधुरता आएगी. हालांकि, चंद्रमा के तीसरे भाव में होने के कारण आपको अपनी छोटी बहन की संगति और गतिविधियों पर थोड़ी पैनी नजर रखनी चाहिए. उचित मार्गदर्शन से आप उन्हें सही दिशा दिखा सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आप स्वयं को बहुत भाग्यशाली महसूस करेंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से आप काफी हल्का और संतुलित अनुभव करेंगे. पुरानी किसी छोटी-मोटी समस्या से भी राहत मिल सकती है. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहने से आप दिनभर के कार्यों को उत्साह के साथ पूरा करेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: आसमानी (Sky Blue)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज वैशाख पूर्णिमा पर सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'मालव्य योग' के शुभ फल के लिए मां लक्ष्मी की आरती करें. पश्चिम दिशा में संपत्ति (Property) खरीदना आपके लिए राजयोग के समान सुख लेकर आएगा.

FAQs

1. सिंह राशि के लिए आज निवेश का सबसे अच्छा विकल्प क्या है?

आज पश्चिम दिशा में संपत्ति (Property) खरीदना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, यह भविष्य में सुख-सुविधाओं और राजयोग में वृद्धि करेगा.

2. वज्र योग का सिंह राशि के व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

इस योग के प्रभाव से रुकी हुई व्यापारिक डील फिर से शुरू होगी और कोई बड़ा आर्थिक लाभ अचानक मिल सकता है.

3. आज कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए क्या बदलाव होंगे?

आज आपके वर्कप्लेस पर सिस्टम अपडेट होने से काम की स्पीड बढ़ेगी, जिससे आप एक साथ कई जिम्मेदारियां निभा पाएंगे.

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