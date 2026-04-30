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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 30 April 2026: सिंह राशि वज्र योग से पुरानी डील होगी फाइनल, संपत्ति निवेश से बनेंगे राजयोग के अवसर

Aaj ka Singh Rashifal 30 April 2026: सिंह राशि वज्र योग से पुरानी डील होगी फाइनल, संपत्ति निवेश से बनेंगे राजयोग के अवसर

Leo Horoscope: सिंह राशिफल 30 अप्रैल 2026 को आज वज्र योग से बड़ी डील और ज्वाइंट वेंचर के ऑफर मिलेंगे. संपत्ति निवेश के लिए पश्चिम दिशा शुभ है. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 30 Apr 2026 01:45 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 30 April 2026: गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 09:13 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

ग्रहों की चाल से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वज्र योग का निर्माण हो रहा है. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए 'मालव्य योग' का शुभ प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:14 के बाद तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हैं.

बिज़नेस और धन (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन उपलब्धियों भरा रहने वाला है. आपकी बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देखकर बड़े बिजनेसमैन आपको 'ज्वाइंट वेंचर' के लिए आमंत्रित कर सकते हैं. वज्र योग के शुभ प्रभाव से कोई पुरानी ठंडी पड़ी डील अचानक फाइनल हो सकती है, जिससे धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज तकनीकी सुधार आपके लिए वरदान साबित होंगे. सिस्टम अपडेट होने से आपके कार्य की गति बढ़ेगी और आप कुशलतापूर्वक मल्टीटास्किंग करने में सफल रहेंगे. ऑफिस के कामकाज निपटाने के बाद आज आप अपना समय घर की सजावट और आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी में बिताएंगे, जिससे मानसिक संतुष्टि मिलेगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)
खिलाड़ियों (Sports Person) और छात्रों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने का है. एकाग्रता बढ़ाने के लिए आज आपको योग और प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए. इससे न केवल आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, बल्कि खेल के मैदान पर भी आपका प्रदर्शन बहुत सटीक और प्रभावशाली रहेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)
पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा. घर की साज-सज्जा और परिजनों के साथ समय बिताने से आपसी संबंधों में मधुरता आएगी. हालांकि, चंद्रमा के तीसरे भाव में होने के कारण आपको अपनी छोटी बहन की संगति और गतिविधियों पर थोड़ी पैनी नजर रखनी चाहिए. उचित मार्गदर्शन से आप उन्हें सही दिशा दिखा सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)
सेहत के मामले में आज आप स्वयं को बहुत भाग्यशाली महसूस करेंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से आप काफी हल्का और संतुलित अनुभव करेंगे. पुरानी किसी छोटी-मोटी समस्या से भी राहत मिल सकती है. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहने से आप दिनभर के कार्यों को उत्साह के साथ पूरा करेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: आसमानी (Sky Blue)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज वैशाख पूर्णिमा पर सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'मालव्य योग' के शुभ फल के लिए मां लक्ष्मी की आरती करें. पश्चिम दिशा में संपत्ति (Property) खरीदना आपके लिए राजयोग के समान सुख लेकर आएगा.

FAQs
1. सिंह राशि के लिए आज निवेश का सबसे अच्छा विकल्प क्या है?
आज पश्चिम दिशा में संपत्ति (Property) खरीदना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, यह भविष्य में सुख-सुविधाओं और राजयोग में वृद्धि करेगा.

2. वज्र योग का सिंह राशि के व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इस योग के प्रभाव से रुकी हुई व्यापारिक डील फिर से शुरू होगी और कोई बड़ा आर्थिक लाभ अचानक मिल सकता है.

3. आज कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए क्या बदलाव होंगे?
आज आपके वर्कप्लेस पर सिस्टम अपडेट होने से काम की स्पीड बढ़ेगी, जिससे आप एक साथ कई जिम्मेदारियां निभा पाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Apr 2026 01:45 AM (IST)
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