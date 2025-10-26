Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Singh Rashifal 26 October 2025 in Hindi: आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए संतुलन और आत्म-देखभाल पर केंद्रित रहेगा. आपकी ऊर्जा सामान्य रहेगी, न बहुत अधिक, न बहुत कम. दिनचर्या में स्थिरता बनाए रखना आज के लिए सबसे आवश्यक है. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आत्मनियंत्रण और संयम से आप दिन को सफल बना सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव या हल्की थकान महसूस हो सकती है. आज योग, ध्यान या हल्की सैर जैसे अभ्यास आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेंगे. पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता दें. अधिक मेहनत करने से बचें और शरीर के संकेतों पर ध्यान दें.

व्यापार राशिफल:

व्यवसाय में स्थिति स्थिर रहेगी. किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. हालांकि, बड़े सौदों या जोखिम भरे निर्णयों से आज बचना बेहतर होगा. किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है.

करियर राशिफल:

कैरियर में संतुलन की आवश्यकता है. कार्यस्थल पर आपको धैर्य और संवाद दोनों की जरूरत पड़ेगी. जल्दबाज़ी में निर्णय लेने से बचें. यदि आप किसी टीम में काम कर रहे हैं, तो सहकर्मियों के विचारों का सम्मान करें.

धन राशिफल:

धन की स्थिति सामान्य रहेगी. आय में स्थिरता है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना होगा. भविष्य की योजनाओं के लिए बचत पर ध्यान दें.

परिवार और लव राशिफल:

परिवार के साथ समय बिताना मानसिक शांति देगा. प्रेम जीवन में सामान्य स्थिति रहेगी, परंतु भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. किसी बात को लेकर गलतफहमी न बढ़ने दें. अविवाहित जातकों के लिए नए संबंधों की शुरुआत संभव है.

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का 11 बार जाप करें.

FAQs:

Q1. क्या आज नई साझेदारी शुरू करना उचित रहेगा?

A1. नहीं, आज स्थिरता बनाए रखना ही बेहतर रहेगा. बड़े निर्णय कल तक टालें.

Q2. क्या आज मानसिक तनाव कम करने के उपाय कारगर रहेंगे?

A2. हां, ध्यान और प्रकृति में समय बिताने से आपका मन शांत और संतुलित रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.