हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal (26 October 2025): सम्मान और यश मिलेगा, नए काम की शुरुआत शुभ, पढ़ें सिंह राशि

Aaj Ka Singh Rashifal (26 October 2025): सम्मान और यश मिलेगा, नए काम की शुरुआत शुभ, पढ़ें सिंह राशि

Today Leo Horoscope 26 October 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 26 Oct 2025 02:40 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Singh Rashifal 26 October 2025 in Hindi: आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए संतुलन और आत्म-देखभाल पर केंद्रित रहेगा. आपकी ऊर्जा सामान्य रहेगी, न बहुत अधिक, न बहुत कम. दिनचर्या में स्थिरता बनाए रखना आज के लिए सबसे आवश्यक है. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आत्मनियंत्रण और संयम से आप दिन को सफल बना सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव या हल्की थकान महसूस हो सकती है. आज योग, ध्यान या हल्की सैर जैसे अभ्यास आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेंगे. पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता दें. अधिक मेहनत करने से बचें और शरीर के संकेतों पर ध्यान दें.

व्यापार राशिफल:
व्यवसाय में स्थिति स्थिर रहेगी. किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. हालांकि, बड़े सौदों या जोखिम भरे निर्णयों से आज बचना बेहतर होगा. किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है.

करियर राशिफल:
कैरियर में संतुलन की आवश्यकता है. कार्यस्थल पर आपको धैर्य और संवाद दोनों की जरूरत पड़ेगी. जल्दबाज़ी में निर्णय लेने से बचें. यदि आप किसी टीम में काम कर रहे हैं, तो सहकर्मियों के विचारों का सम्मान करें.

धन राशिफल:
धन की स्थिति सामान्य रहेगी. आय में स्थिरता है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना होगा. भविष्य की योजनाओं के लिए बचत पर ध्यान दें.

परिवार और लव राशिफल:
परिवार के साथ समय बिताना मानसिक शांति देगा. प्रेम जीवन में सामान्य स्थिति रहेगी, परंतु भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. किसी बात को लेकर गलतफहमी न बढ़ने दें. अविवाहित जातकों के लिए नए संबंधों की शुरुआत संभव है.

शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सुनहरा
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का 11 बार जाप करें.

FAQs:
Q1. क्या आज नई साझेदारी शुरू करना उचित रहेगा?
A1. नहीं, आज स्थिरता बनाए रखना ही बेहतर रहेगा. बड़े निर्णय कल तक टालें.

Q2. क्या आज मानसिक तनाव कम करने के उपाय कारगर रहेंगे?
A2. हां, ध्यान और प्रकृति में समय बिताने से आपका मन शांत और संतुलित रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Published at : 26 Oct 2025 02:40 AM (IST)
Leo Horoscope Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

आज धन की स्थिति कैसी रहेगी?

धन की स्थिति सामान्य रहेगी. आय में स्थिरता है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना होगा. भविष्य की योजनाओं के लिए बचत पर ध्यान दें.

और पढ़ें
