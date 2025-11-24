हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal (24 November 2025): यात्रा में दुर्घटना की आशंका, व्यापार में परिवर्तन से नुकसान, मन में खिन्नता संभव

Aaj Ka Singh Rashifal (24 November 2025): यात्रा में दुर्घटना की आशंका, व्यापार में परिवर्तन से नुकसान, मन में खिन्नता संभव

Today Leo Horoscope 24 November 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 24 Nov 2025 02:21 AM (IST)
Aaj Ka Singh Rashifal 24 November 2025 in Hindi: आज का दिन सतर्कता और धैर्य का संकेत दे रहा है. यदि किसी यात्रा पर निकल रहे हैं तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, लापरवाही से दुर्घटना की संभावना बन सकती है. व्यापार या करियर से संबंधित किसी भी बड़े परिवर्तन को आज टालना बेहतर रहेगा. आपके मन में कुछ नई योजनाएँ चल रही होंगी, परंतु उन्हें लागू करने के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में आज आपकी बातों को गंभीरता से न लिया जाना आपको आहत कर सकता है. धैर्य रखें और प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझें. समय के साथ परिजन आपकी भावनाओं को पहचान लेंगे. प्रेम संबंधों में मनमुटाव होने की संभावना है, इसलिए बातचीत को मधुर रखें और पुरानी बातों को न दोहराएं. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ समय बिताना चाहिए.

जॉब राशिफल

कार्यस्थल पर अनुशासन और संयम दिखाने की जरूरत है. आज अपनी राय किसी पर थोपने से बचें. सहकर्मियों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन नेतृत्व की जल्दबाज़ी नुकसान पहुंचा सकती है. वरिष्ठों के निर्देशों के अनुसार कार्य करने से लाभ मिलेगा.

बिजनेस राशिफल

नया विस्तार, नए सौदे या बदलाव वाली योजनाएँ आज रोककर रखना बेहतर होगा. जल्दबाजी में लिया निर्णय आर्थिक हानि तक ले जा सकता है. पुरानी रणनीतियों और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें. साझेदारों पर पूरी तरह निर्भर होने से बचें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवाओं के लिए निर्णय लेने में धैर्य रखना आवश्यक है. करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आज लेने से बचें. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के लिए माहौल बदलने की जरूरत हो सकती है.

धन राशिफल

अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं और फिजूलखर्ची परेशानी का कारण बन सकती है. बचत को प्राथमिकता दें. निवेश के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है.

स्वास्थ्य

मानसिक तनाव और यात्रा की थकान शरीर पर असर डाल सकती है. थोड़ा आराम, योग और नींद को प्राथमिकता दें. मन शांत रखने से स्थिति बेहतर होगी.

भाग्यशाली रंग — सुनहरा

भाग्यशाली अंक — 1

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और घर के मुख्य द्वार पर लाल फूल रखें. इससे आत्मविश्वास और मानसिक शांति बढ़ेगी.

FAQs

Q1. क्या आज व्यापार में बड़ा बदलाव करना सही रहेगा?
 नहीं, वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन आर्थिक हानि दे सकता है. समय का इंतजार करें.

Q2. क्या आज यात्रा करना शुभ है?
 यात्रा करनी पड़े तो सावधानी अनिवार्य रखें. वाहन धीरे और सतर्कता से चलाएँ.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 24 Nov 2025 02:21 AM (IST)
Leo Horoscope Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Today Horoscope
Embed widget