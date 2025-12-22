हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Leo Rashifal (22 December 2025): काम का दबाव, रिश्तों में सुधार और प्रमोशन के संकेत!

Aaj Ka Leo Rashifal (22 December 2025): काम का दबाव, रिश्तों में सुधार और प्रमोशन के संकेत!

Today Leo Horoscope 22 December 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Dec 2025 03:25 AM (IST)
Aaj Ka Singh Rashifal 22 December 2025 in Hindi: चन्द्रमा के 6वें भाव में गोचर करने से आज शारीरिक तनाव में कमी आएगी और आप खुद को पहले से बेहतर महसूस करेंगे. हालांकि काम का दबाव पूरी तरह खत्म नहीं होगा, इसलिए दिन को हल्के में लेना गलती साबित हो सकती है.

बिजनेस राशिफल:

बिजनेस में मैनपावर की जरूरत महसूस होगी. इसके लिए आप विज्ञापन या नए हायरिंग की प्लानिंग कर सकते हैं. बिजनेसमैन को दिन की शुरुआत में ही पेंडिंग काम निपटा लेने चाहिए, ताकि आगे की रणनीति बनाते समय किसी तरह की रुकावट न आए. अधूरे काम आपकी ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं.

नौकरी राशिफल:

वर्कप्लेस पर वर्कलोड बढ़ सकता है, जिसका असर आपकी सेहत पर पड़ने की आशंका है. पैसा कमाने के चक्कर में शरीर को नजरअंदाज करना आज भारी पड़ सकता है. मीडिया से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन के लिए दिन खास रहेगा अच्छे प्रदर्शन के चलते प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं.

सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र:

सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आप ज्यादा बोलने के बजाय चुपचाप किसी खास कार्य पर फोकस करेंगे. यही रणनीति आज आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. हर मुद्दे पर राय देना जरूरी नहीं है.

लव और फैमिली राशिफल:

लव और मैरिड लाइफ में प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. परिवार में किसी सदस्य के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में आई दरारें भरने का मौका मिलेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

न्यू जनरेशन को आज बुजुर्गों से बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा, जो आने वाले समय में उनके लिए फायदेमंद रहेगा. इस सलाह को हल्के में लेना नुकसानदेह होगा. स्पोर्ट्स पर्सन ट्रैक पर पूरी ऊर्जा और फोकस के साथ प्रदर्शन करेंगे.

हेल्थ राशिफल:

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन ज्यादा काम और कम आराम का कॉम्बिनेशन परेशानी पैदा कर सकता है. समय पर ब्रेक लेना जरूरी है.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट
लकी नंबर: 4
अनलकी नंबर: 7

FAQs

Q1: क्या आज वर्कलोड ज्यादा रहेगा?
A1: हां, काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए समय और सेहत दोनों को बैलेंस में रखें.

Q2: प्रमोशन के योग किसके लिए हैं?
A2: मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए प्रमोशन के संकेत हैं.

Q3: रिश्तों में सुधार के लिए क्या फायदेमंद रहेगा?
A3: बातचीत और पुराने मुद्दों को सुलझाने की कोशिश रिश्तों को मजबूत करेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 22 Dec 2025 03:25 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal
इंडिया
कश्मीर, हिमाचल से लेकर यूपी-झारखंड तक... उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप, जानें किस राज्य में कैसे हालात
कश्मीर, हिमाचल से लेकर यूपी-झारखंड तक... उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप, जानें किस राज्य में कैसे हालात
महाराष्ट्र
जम्मू कश्मीर: 'उमर खालिद ने कोई गलत बात नहीं बोली थी', PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान वायरल
जम्मू कश्मीर: 'उमर खालिद ने कोई गलत बात नहीं बोली थी', PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान वायरल
क्रिकेट
रोहित शर्मा ने बताया अपना सबसे बड़ा दुख, कभी नहीं भुला पाएंगे; बोले- मैं रिटायरमेंट...
रोहित शर्मा ने बताया अपना सबसे बड़ा दुख, कभी नहीं भुला पाएंगे; बोले- मैं रिटायरमेंट...
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा बैक टू बैक नजर आएंगी इन 4 फिल्मों में, बॉक्स ऑफिस पर आएगा सबसे बड़ा तूफान
प्रियंका चोपड़ा बैक टू बैक नजर आएंगी इन 4 फिल्मों में, बॉक्स ऑफिस पर आएगा सबसे बड़ा तूफान
