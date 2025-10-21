Aaj Ka Singh Rashifal 21 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और जिम्मेदारी दोनों लेकर आया है. चंद्रमा के तृतीय भाव में गोचर होने से आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी, लेकिन साथ ही परिवार विशेषकर छोटी बहन की गतिविधियों पर नज़र रखना आवश्यक है. लक्ष्मी और विष्कुम्भ योग के प्रभाव से कोई रुका हुआ कार्य अचानक पूर्ण हो सकता है. सामाजिक जीवन में आपकी छवि बेहतर होगी और नए संबंध लाभकारी सिद्ध होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल:

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा, परंतु खानपान का ध्यान रखना आवश्यक है. अपच या पेट से जुड़ी तकलीफ हो सकती है. तला-भुना और बाहर का भोजन करने से बचें. दिन की शुरुआत नींबू पानी से करें और पर्याप्त जल का सेवन करें.

व्यापार राशिफल:

बिजनेस में आज सकारात्मक परिणामों की संभावना है. रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं. किसी पुराने क्लाइंट से दोबारा संपर्क जुड़ने की संभावना है, जो आर्थिक लाभ दे सकता है. दिन के दूसरे हिस्से में नए अवसर सामने आएंगे — इसलिए सतर्क और प्रयासरत रहें.

लव और पारिवारिक राशिफल:

जीवनसाथी का सहयोग आज आपके मनोबल को बढ़ाएगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और आपसी समझ बेहतर होगी. प्रेम संबंधों में स्थिरता और भरोसे का माहौल रहेगा. परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए संवाद पर ध्यान दें.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में आज आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं. आपके नेतृत्व और निर्णय क्षमता की परीक्षा होगी. प्रमोशन या जॉब चेंज में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपकी मेहनत अनदेखी नहीं जाएगी. इस समय स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना उचित रहेगा.

युवा और छात्र राशिफल:

युवा वर्ग के लिए आज आत्मविश्वास बढ़ाने का दिन है. छात्रों को ग्रहों का पूरा साथ मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मन लगाकर मेहनत करें — सफलता निश्चित है.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

उपाय: सूर्य देव को गुड़ और लाल फूल अर्पित करें तथा “ॐ आदित्याय नमः” का 11 बार जाप करें.

FAQs:

Q1. क्या आज बिजनेस में सफलता के योग हैं?

A1. हाँ, आज लक्ष्मी योग के प्रभाव से रुका हुआ कार्य बन सकता है, जिससे आर्थिक लाभ के संकेत हैं.

Q2. क्या आज जॉब बदलने का सही समय है?

A2. फिलहाल नहीं, कुछ समय प्रतीक्षा करें और इस अवधि में अपनी स्किल को मजबूत बनाएं — इससे बेहतर अवसर मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.