Aaj Ka Singh Rashifal (20 October 2025): पैतृक सम्पत्ति की देखभाल, वर्कप्लेस पर तरक्की और दाम्पत्य जीवन में प्रेम, पढ़ें सिंह राशिफल

Aaj Ka Singh Rashifal (20 October 2025): पैतृक सम्पत्ति की देखभाल, वर्कप्लेस पर तरक्की और दाम्पत्य जीवन में प्रेम, पढ़ें सिंह राशिफल

Today Leo Horoscope 20 October 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Oct 2025 02:40 AM (IST)
Aaj Ka Singh Rashifal 20 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए पेशेवर और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने का रहेगा. चंद्रमा 3rd हाउस में होने के कारण छोटी बहन या करीबी संबंधियों के काम पर नजर रखना लाभकारी साबित होगा. दिन में आत्मविश्वास और मेहनत से किए गए कार्य सफलता देंगे.

व्यवसाय और धन लाभ:
लक्ष्मी और विष्कुम्भ योग के कारण बिजनेस में रुका हुआ कार्य अचानक पूरा हो सकता है. प्रयासरत रहें और अपने आर्थिक विकल्प सुरक्षित व सोच-समझकर चुनें. जॉब में प्रमोशन या बदलाव में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन इस समय अपनी स्किल और दक्षता पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा. ऑफिस में जिम्मेदारी बढ़ने और नए लोगों से संवाद करने के अवसर प्राप्त होंगे.

परिवार और सामाजिक जीवन:
जीवनसाथी से प्रेम और सहयोग मिलेगा, जिससे वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और आनंद बढ़ेगा. परिवार के सदस्यों के साथ संवाद और सहयोग बनाए रखें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन:
लव और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ समय बिताने और संबंध मजबूत करने के अवसर मिलेंगे.

युवाओं और शिक्षा:
कॉम्पिटिटिव और जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ग्रह पक्ष अनुकूल है. मेहनत और समर्पण से लक्ष्य हासिल करने के योग बने हैं.

स्वास्थ्य राशिफल:
आपको अपच या पाचन संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है. पौष्टिक भोजन और संतुलित आहार पर ध्यान दें.

उपाय:
लक्ष्मी के मंत्र “ॐ महालक्ष्म्यै नमः” का जाप करें. ऑफिस या घर में छोटी सी सफाई करें और किसी जरूरतमंद को दान दें.

लकी कलर: ब्राउन
लकी नंबर: 4
अनलकी नंबर: 3

FAQs:
Q1. बिजनेस में रुका हुआ कार्य कैसे पूरा होगा?
लक्ष्मी और विष्कुम्भ योग के प्रभाव से प्रयासरत रहने पर कार्य पूरा होगा.

Q2. प्रेम जीवन में मधुरता कैसे बनी रहे?
लव पार्टनर के साथ संवाद और सहयोग बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 20 Oct 2025 02:40 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Today Horoscope
Embed widget