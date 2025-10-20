Aaj Ka Singh Rashifal (20 October 2025): पैतृक सम्पत्ति की देखभाल, वर्कप्लेस पर तरक्की और दाम्पत्य जीवन में प्रेम, पढ़ें सिंह राशिफल
Today Leo Horoscope 20 October 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 20 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए पेशेवर और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने का रहेगा. चंद्रमा 3rd हाउस में होने के कारण छोटी बहन या करीबी संबंधियों के काम पर नजर रखना लाभकारी साबित होगा. दिन में आत्मविश्वास और मेहनत से किए गए कार्य सफलता देंगे.
व्यवसाय और धन लाभ:
लक्ष्मी और विष्कुम्भ योग के कारण बिजनेस में रुका हुआ कार्य अचानक पूरा हो सकता है. प्रयासरत रहें और अपने आर्थिक विकल्प सुरक्षित व सोच-समझकर चुनें. जॉब में प्रमोशन या बदलाव में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन इस समय अपनी स्किल और दक्षता पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा. ऑफिस में जिम्मेदारी बढ़ने और नए लोगों से संवाद करने के अवसर प्राप्त होंगे.
परिवार और सामाजिक जीवन:
जीवनसाथी से प्रेम और सहयोग मिलेगा, जिससे वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और आनंद बढ़ेगा. परिवार के सदस्यों के साथ संवाद और सहयोग बनाए रखें.
प्रेम और वैवाहिक जीवन:
लव और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ समय बिताने और संबंध मजबूत करने के अवसर मिलेंगे.
युवाओं और शिक्षा:
कॉम्पिटिटिव और जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ग्रह पक्ष अनुकूल है. मेहनत और समर्पण से लक्ष्य हासिल करने के योग बने हैं.
स्वास्थ्य राशिफल:
आपको अपच या पाचन संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है. पौष्टिक भोजन और संतुलित आहार पर ध्यान दें.
उपाय:
लक्ष्मी के मंत्र “ॐ महालक्ष्म्यै नमः” का जाप करें. ऑफिस या घर में छोटी सी सफाई करें और किसी जरूरतमंद को दान दें.
लकी कलर: ब्राउन
लकी नंबर: 4
अनलकी नंबर: 3
FAQs:
Q1. बिजनेस में रुका हुआ कार्य कैसे पूरा होगा?
लक्ष्मी और विष्कुम्भ योग के प्रभाव से प्रयासरत रहने पर कार्य पूरा होगा.
Q2. प्रेम जीवन में मधुरता कैसे बनी रहे?
लव पार्टनर के साथ संवाद और सहयोग बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे.
