Aaj Ka Singh Rashifal: 11 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. आज सुबह 11:04 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, गण्ड योग और सर्वामृत योग का अद्भुत महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपके 10वें भाव (दशम भाव) यानी कर्म स्थान में संचार करेंगे. चंद्रमा की इस मजबूत स्थिति के कारण सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन करियर और कार्यक्षेत्र में बड़े एवं सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन सिंह राशि के व्यापारियों के लिए व्यस्तता और सफलता से भरा रहेगा. आज आप अपनी व्यावसायिक व्यवस्था में सुधार करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. काफी समय से अटके हुए कुछ कानूनी अथवा निवेश संबंधी जटिलताओं को सुलझाने के आपके प्रयास रंग लाएंगे. मार्केट में आपके प्राॅडक्ट्स की डिमांड अचानक बहुत बढ़ सकती है, जिसके कारण आप पर सप्लाई और डिमांड को समय पर पूर्ण करने का मानसिक प्रेशर रहेगा. हालांकि, आज कुछ ऑनलाइन कार्य या डिजिटल ट्रांजैक्शन करने की वजह से तकनीकी दिक्कतें भी आ सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उन्नति का है. चंद्रमा के 10वें भाव में होने से जॉब प्रोफाइल में कुछ सकारात्मक बदलाव करने से आपको भविष्य में बड़ा लाभ होगा. ऑफिस में आज आपको कोई नई टेक्नोलॉजी या एडवांस सॉफ्टवेयर सीखने का सुनहरा मौका मिलेगा. शुरुआत में यह आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे सब समझ आ जाएगा और यह स्किल आपके करियर ग्रोथ में बहुत काम आएगी. इसके अलावा, एंप्लॉयड पर्सन को आज वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) का बेहतरीन ऑप्शन मिल सकता है, जिससे आपका ट्रैवल का समय बचेगा और आप ज्यादा प्रोडक्टिव होकर काम कर पाएंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सचेत रहने का है. आज आपके आसपास या फील्ड में कुछ अप्रिय घटनाएं घटित हो सकती हैं, जिससे आपका मन थोड़ा चिंतित या विचलित हो सकता है. ऐसी स्थिति में अपने लक्ष्य से ध्यान न भटकने दें और खुद को नकारात्मकता से दूर रखने का प्रयास करें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद रहेगा. आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और एक नई व सुखद संधि हो सकती है. भाग्य का पूरा साथ मिलने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में कोई बड़ी समस्या खड़ी नहीं होगी. लव लाइफ की बात करें तो आज आपका अपोजिट जेंडर (विपरीत लिंग) की तरफ अट्रैक्शन काफी बढ़ सकता है, जिससे नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है.

आज आपकी शारीरिक सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन काम की अधिकता और डिमांड पूरी करने के प्रेशर के कारण शाम तक थोड़ी मानसिक थकावट महसूस हो सकती है. डिजिटल स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से आंखों में तनाव हो सकता है, इसलिए बीच-बीच में आराम लेते रहें.

भाग्यशाली रंग: रेड (Red)

रेड (Red) भाग्यशाली अंक: 9

9 अशुभ अंक: 7

7 आज का उपाय: शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें सिंदूर अर्पित करें. चींटियों को चीनी मिश्रित आटा खिलाने से आपकी राह की बाधाएं दूर होंगी.

FAQs

Q1. 11 जुलाई 2026 को सिंह राशि वालों के लिए नौकरी में क्या बड़ा अवसर है?

Ans. आज नौकरीपेशा जातकों को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प मिल सकता है और साथ ही दफ्तर में नई टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर सीखने का मौका मिलेगा जो भविष्य के लिए बहुत उपयोगी है.

Q2. आज सिंह राशि के व्यापारियों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

Ans. मार्केट में प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ने से सप्लाई का दबाव रहेगा और ऑनलाइन कार्यों में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं.

Q3. आज सिंह राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

Ans. आज भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, जिससे जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे और परिवार में कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.