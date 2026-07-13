Aaj ka Mesh Rashifal 13 July 2026: व्यापार में होगा बड़ा विस्तार, नौकरी में मिलेगा शानदार अवसर, भाग्य देगा पूरा साथ
Aries Horoscope: क्या 13 जुलाई 2026 को मेष राशि वालों को व्यापार, नौकरी और विदेश से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी, बैंक लोन, धन लाभ और वैवाहिक जीवन में खुशियां आने वाली हैं? जानें पूरा राशिफल.
Aaj ka Mesh Rashifal 13 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 6:50 बजे तक रहेगी, इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा भरपूर बनी रहेगी. दिनभर आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य पूरे करेंगे. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन आपको फिट बनाए रखेगा. मानसिक रूप से भी आप सकारात्मक और उत्साहित महसूस करेंगे.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत लाभदायक रहेगा. कारोबार का विस्तार देश-विदेश तक होने के संकेत हैं और नए कॉर्पोरेट क्लाइंट्स से जुड़ने का अवसर मिलेगा. ध्रुव योग के प्रभाव से लंबे समय से रुका बैंक लोन स्वीकृत हो सकता है, जिससे व्यापार विस्तार की योजनाओं को नई गति मिलेगी. होलसेल और रिटेल दोनों क्षेत्रों में ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और बिक्री में शानदार उछाल देखने को मिलेगा. प्रतिस्पर्धियों पर आपकी रणनीति भारी पड़ेगी और बाजार में आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे. अच्छे प्रदर्शन के कारण इंसेंटिव, सम्मान या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. यदि आपने किसी प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया है, तो मनचाहे वेतन पैकेज के साथ सकारात्मक समाचार मिल सकता है. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे.
लव और फैमिली राशिफल
वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे. आपसी विश्वास और प्रेम में वृद्धि होगी. जीवनसाथी के माध्यम से धन लाभ या संपत्ति से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है. परिवार का वातावरण खुशहाल रहेगा और सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में दिन बेहद शुभ रहेगा. बैंक लोन से जुड़ी बाधाएं दूर होंगी और वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. व्यापार से अच्छी आय होगी तथा बचत में भी वृद्धि होगी. यदि निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे छात्रों का वीजा, स्टडी लोन या प्रवेश प्रक्रिया सफल हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 2.
भाग्यशाली रंग: पिंक.
अशुभ अंक: 9.
उपाय:
सुबह घर की पहली रोटी गाय को खिलाएं और सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं. इसके बाद "ॐ श्री हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे साहस बढ़ेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, नौकरी में उन्नति होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
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