Singh Rashifal 10 November 2025: सिंह राशि को बड़े भाई से शुभ समाचार, पार्टनरशिप में मिलेगा लाभ
Today Leo Horoscope 10 November 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल...
Aaj Ka Singh Rashifal 10 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों और खुशियों से भरा रहेगा. चंद्रमा के लाभ भाव यानी 11वें घर में होने से बड़े भाई या किसी करीबी रिश्तेदार से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. आज आपके प्रयासों को मान्यता मिलेगी और सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. यदि आप किसी नए काम की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन शुरुआत के लिए बेहद अनुकूल है.
हेल्थ राशिफल:
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन शरीर को एक्टिव बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम और योग करें. लंबे समय से चली आ रही छोटी-मोटी बीमारियों से राहत मिलने के योग हैं. आज मॉर्निंग वॉक और ताजगी भरा भोजन आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय विस्तार की योजना पर काम शुरू करें, यह समय लाभदायक रहेगा. पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने का विचार फायदेमंद रहेगा, लेकिन पहले शेयर और प्रॉफिट की शर्तों को स्पष्ट कर लें. मार्केटिंग टीम अपने टारगेट्स पूरे करेगी जिससे कंपनी में आपकी स्थिति मजबूत होगी. ट्रैवल के दौरान किसी नए व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में आर्थिक लाभ दिला सकती है.
परिवार और लव लाइफ:
परिवार में बहन या किसी महिला सदस्य के आगमन से घर में खुशियों का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ पुरानी बातें दोहराने से बचें और अपनी वाणी में संयम रखें. लव लाइफ में रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा.
धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति में मजबूती के संकेत हैं. पुराने निवेश से लाभ हो सकता है. किसी नए बिजनेस अवसर में भागीदारी लाभदायक सिद्ध होगी. आज भाग्य आपके पक्ष में रहेगा.
युवा और छात्र राशिफल:
युवाओं को परिवार या रिश्तेदारों से कोई सुखद खबर मिलेगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा. छात्र वर्ग को पढ़ाई में फोकस बढ़ाने की जरूरत है — परिणाम आपके पक्ष में आएंगे.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में आज आपका समर्पण और मेहनत दिखाई देगी. सीनियर्स आपके कार्य की सराहना करेंगे. मार्केटिंग या सेल्स फील्ड से जुड़े लोगों को बोनस या इंसेंटिव मिल सकता है.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें. आज किसी जरूरतमंद को तांबे के बर्तन या गेहूं का दान करें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
