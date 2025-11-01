Aaj Ka Singh Rashifal (1 November 2025): सिंह राशि के जातकों की आय में वृद्धि होगी, समाज में सम्मान मिलेगा और धार्मिक कार्यों में भाग्य चमकेगा
Today Leo Horoscope 1 November 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 1 November 2025 in Hindi: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों और काम दोनों के लिए शुभ संकेत दे रहा है. चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव (7th हाउस) में हैं, जिससे जीवनसाथी और साझेदारी से जुड़े मामलों में लाभ होगा. ग्रहों की स्थिति से दिन की शुरुआत सकारात्मक रहेगी, परंतु दोपहर बाद कुछ छोटी बाधाएँ आ सकती हैं. धैर्य से काम लेंगे तो दिन सार्थक सिद्ध होगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. आप अपनी फिटनेस को लेकर सजग रहेंगे. खानपान संतुलित रखें और स्वच्छता का पूरा ध्यान दें. हल्की सर्दी-जुकाम या थकान की संभावना है, पर कोई गंभीर समस्या नहीं होगी.
व्यापार राशिफल:
बिजनेस में आज नए अवसर मिलेंगे. विदेशी कंपनियों या आयात-निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ होगा. साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी. हालांकि दोपहर बाद कोई छोटा अवरोध आ सकता है, लेकिन जल्द ही स्थिति आपके पक्ष में होगी.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में आपका दिन लाभदायक रहेगा. पेंडिंग काम पूरे करने का मौका मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे. फाइलें और जरूरी दस्तावेज सावधानी से संभालकर रखें, लापरवाही नुकसान दे सकती है.
लव और परिवार राशिफल:
जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रेम और समझ बढ़ेगी. आज का दिन रोमांटिक रहेगा. विवाहित जोड़ों के बीच स्नेह और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए भी रिश्तों के नए अवसर बन सकते हैं.
धन राशिफल:
आर्थिक रूप से दिन मध्यम से अच्छा रहेगा. पुराने लेन-देन से लाभ मिल सकता है. नए निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन किसी की सलाह लेकर ही निर्णय लें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अपनी फिटनेस और ध्यान दोनों पर फोकस रखना होगा. युवा वर्ग अपने कर्म के प्रति समर्पित रहें, सफलता अवश्य मिलेगी.
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: आज सूर्य देव को गुड़ और लाल पुष्प अर्पित करें तथा “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जप करें. इससे आत्मविश्वास और सफलता दोनों प्राप्त होंगे.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
