Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 19 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 19 नवंबर 2025

आज आत्मविश्वास और संतुलन आपका दिन बेहतर बनाएंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता को सराहा जाएगा और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपको बड़ी भूमिका मिल सकती है. परिवार में सकारात्मक माहौल बनेगा और किसी शुभ सूचना की संभावना है. प्रेम संबंधों में भरोसा और सम्मान बढ़ेगा. छात्रों,विशेषकर प्रशासन, मैनेजमेंट और मीडिया से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है. स्वास्थ्य में हृदय और रक्तचाप को लेकर सतर्क रहें. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और लाभ की संभावनाएं हैं.

Career: नेतृत्व अवसर मिलेंगे.

Love: भरोसा मजबूत.

Education: मैनेजमेंट छात्रों को लाभ.

Health: BP पर ध्यान दें.

Finance: स्थिर लाभ.

सफलता मंत्र: कर्मण्येवाधिकारस्ते यानी कर्म पर ध्यान दें, फल स्वयं आएगा.

उपाय: सूर्य देव को जल दें.

Lucky Color: Gold. Lucky Number: 1

कन्या (Virgo) राशिफल, 19 नवंबर 2025

आज आपका विश्लेषण कौशल और व्यवहारिक सोच कार्यस्थल में चमकेगी. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी राय को मजबूत महत्व दिया जाएगा. निजी जीवन में किसी छोटी बात पर गलतफहमी हो सकती है, इसलिए संवाद स्पष्ट रखें. छात्रों,विशेषकर STEM क्षेत्रों वाले,के लिए यह दिन उपलब्धियों से भरा है. स्वास्थ्य में पाचन और तनाव का ध्यान ज़रूरी है. धन की स्थिति स्थिर रहेगी और निवेश को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय हो सकता है.

Career: विश्लेषण शक्ति से लाभ.

Love: स्पष्टता रखें.

Education: STEM छात्रों को सफलता.

Health: पाचन पर ध्यान.

Finance: स्थिर लाभ.

सफलता मंत्र: नास्ति विद्या समं बलम् यानी विद्या सबसे बड़ी शक्ति है.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

Lucky Color: Green. Lucky Number: 7

तुला (Libra) राशिफल, 19 नवंबर 2025

आज आपका संतुलित दृष्टिकोण और कूटनीति कार्यक्षेत्र में असर दिखाएगी. किसी मीटिंग, प्रस्तुति या महत्वपूर्ण बातचीत में आपका पक्ष मज़बूत रहेगा. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी और पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. छात्रों,विशेषकर कला, डिजाइन, संगीत, फैशन, को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. स्वास्थ्य में मन को शांत रखना आवश्यक है. धन की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जोखिम वाले निवेशों से बचें.

Career: PR/Design में सफलता.

Love: रिश्ता मजबूत होगा.

Education: कला छात्रों के लिए शुभ.

Health: मानसिक शांति ज़रूरी.

Finance: साझेदारी लाभकारी.

सफलता मंत्र: समत्वं योग उच्यते यानी संतुलन ही सच्चा योग है.

उपाय: कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करें.

Lucky Color: Blue. Lucky Number: 6

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 19 नवंबर 2025

आज आपकी गहरी सोच और रणनीतिक दृष्टि आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी. किसी जटिल परिस्थिति का समाधान आप दूसरों से पहले ढूंढ लेंगे. कार्यस्थल पर संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है. प्रेम संबंधों में ईमानदारी आवश्यक है ताकि गलतफहमियां न बनें. छात्रों,विशेषकर शोध, मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग,को सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य में मानसिक तनाव कम होगा, लेकिन नींद पर ध्यान दें. धन मामलों में टैक्स, कर्ज या कागज़ी कार्य में राहत संभव है.

Career: रणनीतिक जीत.

Love: स्पष्टता ज़रूरी.

Education: शोध/इंजीनियरिंग छात्रों को लाभ.

Health: तनाव कम होगा.

Finance: कर्ज/टैक्स राहत.

सफलता मंत्र: सिद्धिं नयति कर्मणा यानी कर्म ही सफलता की राह बनाता है.

उपाय: शनि देव को तिल का दीपक जलाएं.

Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.