Garuda Puran: गरुड़ पुराण में नैचुरल ग्लो पाने का आयुर्वेदिक उपाय, 7 दिन में दिखेगा असर!

Garuda Puran: गरुड़ पुराण में नैचुरल ग्लो पाने का आयुर्वेदिक उपाय, 7 दिन में दिखेगा असर!

Garuda Puran: हर कोई अपने चेहरे पर निखार की चाह रखता है. गरुड़ पुराण में स्किन ग्लो से जुड़े पांरपारिक उपायों के बारे में बताया गया है. आइए जानते हैं इसे बनाने की प्राचीन विधि क्या है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 16 Nov 2025 06:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Garuda Puran: गरुड़ पुराण केवल मृत्यु और जीवन से संबंधित ही ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें रोजमर्रा की जीवनशैली से जुड़े कार्य, शरीर की देखभाल और सेहत से संबंधित कई पारंपरिक उपाय भी बताए गए हैं. इन्हीं में से एक उपाय चेहरे की चमक बढ़ाने को लेकर भी बताया गया है.

यह उपाय आज भी कई लोग अपनाते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जो लंबे समय तक चेहरे की चमक को बरकरार रखता है.

गरुड़ पुराण में स्किन से जुड़े उपाय

गरुड़ पुराण के अनुसार यवादिक अन्न, हल्दी, सफेद सरसों की जड़ और बिजौरा नींबू के बीज को समान भाग में पीसकर इसका उबटन (फेस पैक) बनाना चाहिए. इस उबटन को सात दिनों तक शरीर पर लगाने से रंग गोरा हो जाता है.

पारंपरिक उबटन बनाने की विधि

  • हल्दी
  • सफेद सरसों की जड़
  • बड़े आकार के नींबू (बिजौरा) के बीज

विधि

  • इन सभी सामग्रियों को समान मात्र में पीसकर उबटन तैयार कर लीजिए. उबटन को साफ पात्र में रखें, जहां इसके खराब होने की संभावना कम हो.

उपयोग करने का तरीका

  • इस उबटन को 7 दिनों तक शरीर पर लगाने से स्किन का रंग साफ होने लगता है. शरीर में जमीं गंदगी और टेन हट जाती है.

 

Garuda Puran: गरुड़ पुराण में नैचुरल ग्लो पाने का आयुर्वेदिक उपाय, 7 दिन में दिखेगा असर!

इन चीजों में बरतें सावधानी

अगर आपकी स्किन ऑयली या चेहरे पर पिंपल्स की समस्या बनी रहती है तो इस उपाय को बिना डॉक्टर परामर्श के न अपनाएं.

इसके अलावा चेहरे पर खुले पोर्स हैं तो भी इस पारंपरिक उपाय को डॉक्टरी सलाह के न अपनाएं. ये उपाय भले ही प्राचीन आयुर्वेद पर आधारित है, लेकिन इसे अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता है. पूर्ण जानकारी के साथ इसे अपनाने से स्किन को लाभ मिलता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 16 Nov 2025 06:00 PM (IST)
Tags :
Skin Remedies Garuda Puran

Frequently Asked Questions

किन परिस्थितियों में इस उबटन का उपयोग करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए?

अगर आपकी त्वचा तैलीय है, चेहरे पर मुंहासे हैं, या चेहरे पर खुले रोमछिद्र हैं, तो डॉक्टर की सलाह के बिना इस उपाय को न अपनाएं।

ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
