Garuda Puran: गरुड़ पुराण में नैचुरल ग्लो पाने का आयुर्वेदिक उपाय, 7 दिन में दिखेगा असर!

Garuda Puran: गरुड़ पुराण केवल मृत्यु और जीवन से संबंधित ही ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें रोजमर्रा की जीवनशैली से जुड़े कार्य, शरीर की देखभाल और सेहत से संबंधित कई पारंपरिक उपाय भी बताए गए हैं. इन्हीं में से एक उपाय चेहरे की चमक बढ़ाने को लेकर भी बताया गया है.

यह उपाय आज भी कई लोग अपनाते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जो लंबे समय तक चेहरे की चमक को बरकरार रखता है.

गरुड़ पुराण में स्किन से जुड़े उपाय

गरुड़ पुराण के अनुसार यवादिक अन्न, हल्दी, सफेद सरसों की जड़ और बिजौरा नींबू के बीज को समान भाग में पीसकर इसका उबटन (फेस पैक) बनाना चाहिए. इस उबटन को सात दिनों तक शरीर पर लगाने से रंग गोरा हो जाता है.

पारंपरिक उबटन बनाने की विधि

हल्दी

सफेद सरसों की जड़

बड़े आकार के नींबू (बिजौरा) के बीज

विधि

इन सभी सामग्रियों को समान मात्र में पीसकर उबटन तैयार कर लीजिए. उबटन को साफ पात्र में रखें, जहां इसके खराब होने की संभावना कम हो.

उपयोग करने का तरीका

इस उबटन को 7 दिनों तक शरीर पर लगाने से स्किन का रंग साफ होने लगता है. शरीर में जमीं गंदगी और टेन हट जाती है.

इन चीजों में बरतें सावधानी

अगर आपकी स्किन ऑयली या चेहरे पर पिंपल्स की समस्या बनी रहती है तो इस उपाय को बिना डॉक्टर परामर्श के न अपनाएं.

इसके अलावा चेहरे पर खुले पोर्स हैं तो भी इस पारंपरिक उपाय को डॉक्टरी सलाह के न अपनाएं. ये उपाय भले ही प्राचीन आयुर्वेद पर आधारित है, लेकिन इसे अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता है. पूर्ण जानकारी के साथ इसे अपनाने से स्किन को लाभ मिलता है.