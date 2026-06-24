Aaj Ka Rashifal 24 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार का पावन दिन है. आज का दिन मेष से मीन तक की सभी 12 राशियों के लिए बेहद खास और बड़े उलटफेर वाला साबित होने जा रहा है, क्योंकि आज बुद्धि और विवेक के देवता भगवान गणेश जी की विशेष कृपा कुछ भाग्यशाली राशियों पर बरसने वाली है.

ज्योतिष गणना के अनुसार, आज दोपहर 01:59 बजे तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके ठीक बाद स्वाति नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज सुबह 10:22 बजे तक परिघ योग रहेगा, जो कई राशियों के व्यापार और करियर में धन लाभ के नए मार्ग खोलेगा.

आज चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होने जा रहा है, जिससे मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातकों को तगड़ा चंद्रबल मिलेगा. लेकिन ध्यान रहे, आज दोपहर 12:23 से 02:08 बजे तक राहु काल का साया रहने वाला है, जिस दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत या बड़ा निवेश करना आपके लिए भारी नुकसान की वजह बन सकता है.

ऐसे में आज का दिन आपके दांपत्य जीवन, प्रेम संबंधों, नौकरी और सेहत के लिए क्या बड़े संकेत दे रहा है? क्या आज आपकी किस्मत का ताला खुलेगा या फिर आपको कड़े पहरे में रहने की जरूरत है? आइए जानते हैं मेष से मीन तक की सभी 12 राशियों का आज का सटीक राशिफल.

मेष (Aries), 24 जून 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सूझबूझ से वित्तीय और व्यावसायिक मोर्चों को संभालने का है. बुधवार का दिन होने के कारण गणेश जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी. आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि शाम 18:14:37 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज तुला राशि (आपके सातवें भाव) में गोचर करेंगे, जिससे साझेदारी और व्यापारिक संबंधों में मजबूती आएगी. आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रबल भी अनुकूल बना हुआ है.

ग्रह स्थिति के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव आज वृषभ राशि (आपके धन भाव) में कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. धन भाव का मंगल आपकी आर्थिक योजनाओं को गति देगा, लेकिन साथ ही वाणी में थोड़ी उग्रता भी ला सकता है. आज दोपहर 13:59:43 तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपकी बौद्धिक क्षमता को मजबूत रखेगा. इसके बाद परिघ योग सुबह 10:22:25 तक रहेगा. आप अपनी इच्छाशक्ति और रणनीतिक कौशल के बल पर कार्यक्षेत्र और परिवार में आगे रहकर सभी चुनौतियों को आसानी से पार कर लेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी कड़ी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. सातवें भाव का चंद्रमा ऑफिस में आपके काम को मजबूती देगा और पुरानी चली आ रही रुकावटों को दूर करेगा. जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज दोपहर बाद कोई अच्छा अवसर मिल सकता है. ध्यान रहे, दोपहर 12:23:22 से 14:08:09 तक राहु काल का समय रहेगा. इस अवधि में दफ्तर में किसी भी सहकर्मी या सीनियर के साथ विवाद में न उलझें और किसी बड़े ऑफिशियल कमिटमेंट को टालें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी साख बढ़ाने और नई रणनीतियों पर काम करने के लिए उत्तम है. परिघ योग और तैतिल करण के कारण काम की गति बेहतरीन बनी रहेगी. यदि आप अपने बिजनेस में कोई नया तकनीकी बदलाव करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन अनुकूल रहेगा. ध्यान रहे कि आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए कोई भी नया बड़ा व्यावसायिक एग्रीमेंट साइन करते समय सावधानी बरतें या राहु काल को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया का उपयोग करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

धन भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण धातु (Metals), फार्मा और रियल्टी सेक्टर्स से जुड़े निवेशों में हलचल देखने को मिल सकती है. सातवें भाव के चंद्रमा के कारण आज साझेदारी में किए गए निवेश लाभ दे सकते हैं. हालांकि, बहुत बड़ा वित्तीय रिस्क लेने से पूरी तरह बचें. सुबह 07:09:02 से 08:53:49 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने की भूल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. धन भाव में मंगल की स्थिति के कारण परिवार के सदस्यों या जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय अपनी भाषा और वाणी को थोड़ा नरम रखें, अन्यथा छोटी सी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकता है. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी का सहयोग दिलाएगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज दिन सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में गड़बड़ी से पेट दर्द या अपच जैसी समस्या हो सकती है. शारीरिक और मानसिक मजबूती के लिए आज सुबह के समय हल्के आसनों व प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. वाहन चलाते समय गति पर पूरा नियंत्रण रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 9

लकी कलर (Lucky Color)- चमकदार लाल (Bright Red), पीला (Yellow)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज बुधवार है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद गणेश जी के मंदिर जाकर या घर पर ही उनके सामने बैठकर उन्हें दूर्वा अर्पित करें और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं. इससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और कार्यों में सफलता मिलेगी.

वृषभ (Taurus), 24 जून 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और परिवार के साथ तालमेल बिठाने का है. बुधवार का दिन होने के कारण विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा आपके सभी विघ्न दूर करेगी. आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि शाम 18:14:37 तक रहेगी. ग्रहों की गणना के अनुसार, चंद्रमा आज तुला राशि (आपके छठे भाव) में गोचर करेंगे, जिससे आपको अपने गुप्त शत्रुओं और कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिलने के योग बनेंगे. आज मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल बना हुआ है.

आज आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जबकि मंगल देव आपकी ही राशि (लग्न भाव) में कृतिका नक्षत्र के द्वितीय पद में विराजमान हैं. लग्न का मंगल आपके भीतर अद्भुत साहस और काम करने की ऊर्जा भरेगा, लेकिन आपको अत्यधिक जिद या आक्रामक स्वभाव से बचना होगा. आज दोपहर 13:59:43 तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव आपके काम को रचनात्मक गति देगा. आप अपनी तार्किक क्षमता और व्यावहारिक दृष्टिकोण के बल पर कार्यक्षेत्र में आगे रहकर बाजी मार लेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन कड़े परिश्रम और अपनी प्रतिभा साबित करने का है. छठे भाव का चंद्रमा आपको ऑफिस पॉलिटिक्स पर विजय दिलाएगा और विरोधियों को शांत रखेगा. सहकर्मियों का सहयोग आपको अपने प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे करने में मदद करेगा. हालांकि, दोपहर 12:23:22 से 14:08:09 तक राहु काल का समय रहेगा. इस अवधि में दफ्तर में किसी भी तरह की बहसबाजी से दूर रहें और अपने काम से काम रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियों को लागू करने के लिए उत्तम है. सुबह 10:22:25 तक रहने वाले परिघ योग के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में अच्छी गति देखने को मिलेगी. यदि आपका कोई पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, तो आज उसके वापस मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है. ध्यान रहे कि आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए कोई भी नई और बड़ी कमर्शियल डील फाइनल करते समय कागजातों को बहुत ध्यान से पढ़ें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न भाव में मंगल की स्थिति निवेश के मामलों के लिए सक्रिय संकेत दे रही है. धातु, ऑटोमोबाइल्स, रियल्टी और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में किया गया निवेश आने वाले समय में आपको मजबूती दे सकता है. हालांकि, छठे चंद्रमा को देखते हुए आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में कोई भी बड़ा और आंख मूंदकर वित्तीय रिस्क लेने की भूल न करें. सुबह 07:09:02 से 08:53:49 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए निवेश की शुरुआत करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का है. लग्न में मंगल की उपस्थिति के कारण जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बातचीत करते समय थोड़ा धैर्य रखें और अपने गुस्से को हावी न होने दें, अन्यथा छोटी सी बात पर वैचारिक मतभेद गहरा सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से लग्न का मंगल आपको शारीरिक ऊर्जा तो देगा, लेकिन छठे भाव का चंद्रमा पेट से जुड़ी हल्की समस्या, अपच या रक्तचाप (Blood Pressure) में उतार-चढ़ाव का कारण बन सकता है. आज अपने खानपान को बेहद संतुलित रखें और मानसिक शांति के लिए सुबह प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 2, 7

लकी कलर (Lucky Color)- क्रीम (Cream), हरा (Green)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज बुधवार का पावन दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद भगवान गणेश जी के सामने बैठकर 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें और उन्हें दूर्वा (हरी घास) व लड्डू का भोग लगाएं. शाम के समय किसी जरूरतमंद को कपूर, मिश्री या हरी मूंग की दाल का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

मिथुन (Gemini), 24 जून 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं का सही दिशा में उपयोग करने और आर्थिक योजनाओं को नई गति देने का है. बुधवार का दिन होने के कारण बुद्धि और ज्ञान के दाता भगवान गणेश जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी. आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि शाम 18:14:37 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज तुला राशि (आपके पंचम यानी बुद्धि और संतान भाव) में गोचर करेंगे, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मक सूझबूझ बहुत मजबूत रहेगी. आज आपका चंद्रबल भी आपके पक्ष में बना हुआ है.

आज सूर्य देव आपकी ही राशि (लग्न भाव) में आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके आत्मसम्मान, तेज और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आज दोपहर 13:59:43 तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव आपके काम को बेहतरीन गति देगा. आपकी राशि के स्वामी बुध देव आज कर्क राशि में गुरु और शुक्र के साथ विराजमान हैं, जो आपके संचित धन और वाणी में मधुरता लाएंगे. आप अपने संतुलित व्यवहार के बल पर कार्यक्षेत्र और परिवार में आगे रहकर बाजी मार लेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी प्रगतिशील रहने वाला है. पंचम भाव का चंद्रमा आपको सही समय पर सटीक और रचनात्मक निर्णय लेने में मदद करेगा, जिससे दफ्तर में सीनियर्स के सामने आपकी साख बढ़ेगी. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. हालांकि, दोपहर 12:23:22 से 14:08:09 तक राहु काल का समय रहेगा. इस अवधि में दफ्तर में किसी भी नई बड़ी जिम्मेदारी या नौकरी में बदलाव से जुड़े फैसलों पर अंतिम हामी भरने से बचें और कागजी कार्रवाइयों में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियों को लागू करने और अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उत्तम है. सुबह 10:22:25 तक रहने वाले परिघ योग के कारण व्यावसायिक सौदों और ऑर्डर्स में अच्छी गति देखने को मिलेगी. यदि आपका कोई व्यावसायिक मामला अटका हुआ था, तो आज उसमें सकारात्मक प्रगति होगी. ध्यान रहे कि आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए किसी भी नए और बड़े कमर्शियल एग्रीमेंट को साइन करते समय राहु काल को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया समय का ध्यान रखें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम भाव में चंद्रमा और लग्न में सूर्य की स्थिति निवेश के लिए अनुकूल संकेत दे रही है. आईटी, बैंकिंग, मीडिया और लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूती दे सकते हैं. हालांकि, बाजार के शुरुआती उतार-चढ़ाव को देखते हुए कोई भी बड़ा वित्तीय रिस्क शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में न लें. सुबह 07:09:02 से 08:53:49 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए निवेश की शुरुआत करने की भूल बिल्कुल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही सुखद रहने वाला है. पंचम का चंद्रमा लव लाइफ में नया उत्साह और आपसी विश्वास लेकर आएगा. जीवनसाथी के साथ घर की सुख-सुविधाओं की व्यवस्था को लेकर कोई गंभीर और सकारात्मक बातचीत हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से काफी अच्छा रहेगा. लग्न के सूर्य के कारण मानसिक स्पष्टता और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन मौसम के बदलाव को देखते हुए खानपान को संतुलित रखें. मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 5

लकी कलर (Lucky Color)- हल्का हरा (Light Green), पीला (Yellow)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज बुधवार का पावन दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद भगवान गणेश जी के सामने बैठकर 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें और उन्हें दूर्वा व बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री या हरी मूंग की दाल का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

सिंह (Leo), 24 जून 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता के बल पर अटके हुए कार्यों को गति देने का है. बुधवार का दिन होने के कारण भगवान गणेश जी की विशेष कृपा से आपकी कूटनीतिक क्षमताओं में वृद्धि होगी. आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि शाम 18:14:37 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज तुला राशि (आपके तृतीय यानी पराक्रम और भाई-बहन के भाव) में गोचर करेंगे, जिससे आपके साहस, पुरुषार्थ और कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत मजबूती मिलेगी. आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रबल भी पूरी तरह अनुकूल बना हुआ है.

आज आपकी राशि से दशम भाव (कर्म स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो करियर में नई ऊर्जा, अधिकार और बड़ी जिम्मेदारियों के रास्ते खोलेंगे. आज दोपहर 13:59:43 तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव आपके काम करने के विजन को बहुत सधा हुआ बनाए रखेगा. सिंह राशि के जातकों पर इस समय शनि की अष्टम ढैय्या का प्रभाव चल रहा है. इसके बावजूद, कर्म भाव के मजबूत मंगल और पराक्रम के चंद्रमा के प्रभाव से आप विपरीत परिस्थितियों में भी आगे रहकर बाजी मार लेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मैनेजमेंट क्षमता और तार्किक सोच की सराहना होगी. दशम मंगल के कारण आपको दफ्तर में कोई नया बड़ा टास्क या प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिसे आप अपनी नेतृत्व क्षमता से समय पर पूरा कर लेंगे. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. ध्यान रहे, दोपहर 12:23:22 से 14:08:09 तक राहु काल का समय रहेगा. इस अवधि में दफ्तर में किसी सीनियर या कलीग के साथ बहस में न उलझें और किसी महत्वपूर्ण फाइल या निर्णय पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में अपनी साख बढ़ाने और नई रणनीतियों पर काम करने के लिए उत्तम है. सुबह 10:22:25 तक रहने वाले परिघ योग के कारण व्यापारिक गतिविधियों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. दूर के संपर्कों या नए क्लाइंट्स से कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. ध्यान रहे कि आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए कोई भी नया और बड़ा कमर्शियल एग्रीमेंट साइन करते समय राहु काल को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया समय का ध्यान रखें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

कर्म भाव का मंगल और पराक्रम का चंद्रमा निवेश के लिए सक्रिय संकेत दे रहे हैं. रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूती दे सकते हैं. हालांकि, शनि की ढैय्या को ध्यान में रखते हुए इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में भारी रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. सुबह 07:09:02 से 08:53:49 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी तालमेल बढ़ाने वाला रहेगा. तृतीय भाव का चंद्रमा भाई-बहनों और जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों को मधुर बनाएगा. दशम मंगल के कारण बातचीत करते समय अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखें और अहंकार को बीच में न आने दें. जीवनसाथी का हर मोड़ पर भरपूर सहयोग मिलेगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज शनि की ढैय्या के कारण आंखों में थकान, सिरदर्द या मानसिक तनाव जैसी हल्की समस्या हो सकती है. शारीरिक और मानसिक मजबूती के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और हल्के व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें. वाहन चलाते समय गति का खास ख्याल रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 5

लकी कलर (Lucky Color)- सुनहरा (Golden), केसरिया (Saffron)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज बुधवार का पावन दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद भगवान गणेश जी के सामने बैठकर 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें और उन्हें दूर्वा व मोदक का भोग लगाएं. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री या हरी मूंग की दाल का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

कन्या (Virgo), 24 जून 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी आंतरिक प्रतिभा और बौद्धिक क्षमता के बल पर बड़ी सफलता हासिल करने का है. बुधवार को बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी की विशेष कृपा से आपकी निर्णय क्षमता बहुत मजबूत रहेगी. आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि शाम 18:14:37 तक रहेगी. ग्रहों की गणना के अनुसार, चंद्रमा आज तुला राशि (आपके द्वितीय यानी धन भाव) में गोचर करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और संचित धन में वृद्धि होगी.

आज आपकी राशि से भाग्य भाव (नवम स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में विराजमान हैं, जो भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय आपको अपने कर्म और पुरुषार्थ से सफलता दिलाने की प्रेरणा देंगे. आज दोपहर 13:59:43 तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव आपके कार्यों को बेहतरीन गति देगा. आप अपनी सधी हुई सोच और तार्किक व्यवहार के बल पर कार्यक्षेत्र और परिवार में आगे रहकर बाजी मार लेंगे. कन्या राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई प्रभाव नहीं है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी परफॉर्मेंस और काम करने की शैली सीनियर्स को काफी प्रभावित करेगी. धन भाव का चंद्रमा और भाग्य का मंगल आपको सही समय पर सटीक निर्णय लेने में मदद करेगा, जिससे दफ्तर में आपका वर्चस्व बढ़ेगा. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. ध्यान रहे, दोपहर 12:23:22 से 14:08:09 तक राहु काल का समय रहेगा. इस अवधि में नौकरी में बदलाव या किसी भी नए बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े फैसले पर अंतिम हामी भरने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई वित्तीय रणनीतियों को लागू करने और अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उत्तम है. सुबह 10:22:25 तक रहने वाले परिघ योग के कारण ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी और व्यावसायिक लाभ होगा. आपके पुराने अटके हुए कमर्शियल सौदे आज पूरे हो सकते हैं. ध्यान रहे कि आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण बैठकों और नए एग्रीमेंट्स को साइन करने के लिए राहु काल के समय को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया मुहूर्तों का ध्यान रखें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय भाव में चंद्रमा और नवम भाव में मंगल की स्थिति निवेश के लिए अनुकूल संकेत दे रही है. आईटी, फार्मा, लिक्विड फंड्स और लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देंगे. हालांकि, बाजार के शुरुआती उतार-चढ़ाव को देखते हुए वित्तीय जोखिम लेने से बचें. सुबह 07:09:02 से 08:53:49 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए और बड़े निवेश की शुरुआत करने की भूल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही सुखद रहने वाला है. धन भाव का चंद्रमा परिवार में आपसी जुड़ाव को गहरा करेगा और चल रहे पुराने वैचारिक मतभेद समाप्त होंगे. नवम मंगल के कारण परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और पिता का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक या व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से काफी अच्छा रहेगा. पुराने चल रहे किसी मानसिक तनाव या थकान से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. बुधवार का दिन होने के कारण मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए आज गणेश चालीसा का पाठ करें और सुबह के समय प्राणायाम व योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 8

लकी Color (Lucky Color)- हल्का हरा (Light Green), क्रीम (Cream)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज बुधवार का पावन दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके बाद भगवान गणेश जी के सामने बैठकर 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें और उन्हें हरी दूर्वा व मोदक का भोग लगाएं. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री या हरी मूंग की दाल का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

तुला (Libra), 24 जून 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है. बुधवार का दिन होने के कारण बुद्धि और विवेक के दाता भगवान गणेश जी की कृपा से आपकी छिपी हुई परेशानियां दूर होंगी. आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि शाम 18:14:37 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी तुला (आपके लग्न या प्रथम भाव) में गोचर करेंगे, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और मानसिक शांति महसूस होगी. आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरी तरह मजबूत बना हुआ है.

आज आपकी राशि से अष्टम भाव (आठवें भाव) में मंगल देव वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक कुछ गुप्त चुनौतियां या काम में थोड़ी व्यस्तता बढ़ा सकते हैं. आज दोपहर 13:59:43 तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. लग्न के चंद्रमा और मजबूत गृह स्थिति के दम पर आज आप अपनी कूटनीतिक सूझबूझ और सधे हुए व्यवहार से कार्यक्षेत्र और परिवार में आगे रहकर बाजी मार लेंगे. तुला राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई प्रभाव नहीं है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक और प्रगतिशील रहेगा. लग्न भाव का चंद्रमा दफ्तर में आपकी कार्यशैली को मजबूती देगा, जिससे सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे. सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. हालांकि, दोपहर 12:23:22 से 14:08:09 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान दफ्तर में किसी भी नई बड़ी जिम्मेदारी पर जल्दबाजी में अपनी अंतिम सहमति न दें और कागजी कार्रवाइयों में सावधानी बरतें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में अच्छी पकड़ बनाने और नए ऑर्डर्स को फाइनल करने के लिए उत्तम है. सुबह 10:22:25 तक रहने वाले परिघ योग के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में उछाल देखने को मिलेगा. कोई पुराना रुका हुआ सौदा आज फाइनल हो सकता है. ध्यान रहे कि आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए किसी भी नए बिजनेस एग्रीमेंट को साइन करते समय राहु काल के समय को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया का विशेष ध्यान रखें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न भाव में चंद्रमा और अष्टम भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण आज शेयर बाजार में निवेश करते समय थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में भारी वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स, फार्मा और लिक्विड फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपको मजबूती दे सकते हैं. सुबह 07:09:02 से 08:53:49 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी तालमेल बढ़ाने वाला रहेगा. लग्न का चंद्रमा जीवनसाथी और पार्टनर के साथ आपके रिश्तों को मधुर और गहरा बनाएगा. हालांकि, अष्टम मंगल के कारण बातचीत करते समय अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखें और पुरानी चल रही कड़वाहट को बीच में न आने दें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से काफी अच्छा रहेगा. अष्टम मंगल और लग्न चंद्रमा के कारण आंखों में हल्की थकान या सुस्ती हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है. मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और हल्के व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 2, 7

लकी कलर (Lucky Color)- क्रीम (Cream), हल्का नीला (Light Blue)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज बुधवार का पावन दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद भगवान गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाकर 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री या हरी मूंग की दाल का दान करें, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे.

वृश्चिक (Scorpio), 24 जून 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से स्थिर रहने और रणनीतिक कौशल के बल पर चुनौतियों पर विजय पाने का है. बुधवार का दिन होने के कारण बुद्धि और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी. आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि शाम 18:14:37 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज तुला राशि (आपके द्वादश यानी बारहवें भाव) में गोचर करेंगे, जिससे खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन विदेश या बाहरी संपर्कों से लाभ के रास्ते भी खुलेंगे.

आज आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो आपके भीतर गजब का साहस और नेतृत्व क्षमता पैदा करेंगे. आज दोपहर 13:59:43 तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव आपके काम को रचनात्मक गति देगा. लग्न और गृह स्थिति के प्रभाव से आज आप अपनी मजबूत इच्छाशक्ति के बल पर कार्यक्षेत्र और परिवार में आगे रहकर बाजी मार लेंगे. वृश्चिक राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई प्रभाव नहीं है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए नई जिम्मेदारियां और भागदौड़ लेकर आ सकता है. द्वादश भाव का चंद्रमा दफ्तर के कामों के सिलसिले में थोड़ी व्यस्तता बढ़ाएगा, लेकिन सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा. हालांकि, दोपहर 12:23:22 से 14:08:09 तक राहु काल का समय रहेगा. इस अवधि में दफ्तर में किसी भी सहकर्मी या सीनियर के साथ जल्दबाजी में बहस में न उलझें और किसी महत्वपूर्ण फाइल पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में अपनी स्थिति को मजबूत करने और दूरगामी योजनाएं तैयार करने के लिए उत्तम है. सुबह 10:22:25 तक रहने वाले परिघ योग के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट या बाहरी संपर्कों से जुड़ा हुआ कोई रुका हुआ सौदा आज आगे बढ़ सकता है. ध्यान रहे कि आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए कोई भी नई बिजनेस डील फाइनल करते समय कागजातों को बहुत ध्यान से पढ़ें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सप्तम भाव का मंगल और बारहवें भाव का चंद्रमा निवेश के मामलों में सावधानी बरतने की ओर इशारा करते हैं. फार्मा, रियल्टी और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपको मानसिक शांति दे सकते हैं, लेकिन आज शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे में बड़ा वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. सुबह 07:09:02 से 08:53:49 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन आपसी सूझबूझ और तालमेल बढ़ाने वाला रहेगा. सप्तम मंगल के कारण जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखें और वाणी पर संयम रखें, जिससे पुरानी चल रही कड़वाहट आसानी से समाप्त हो जाएगी. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज बारहवें चंद्रमा के कारण आंखों में हल्की थकान, नींद की कमी या सुस्ती जैसी समस्या हो सकती है. शारीरिक और मानसिक मजबूती के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. खानपान को बेहद संतुलित रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 9

लकी कलर (Lucky Color)- गहरा लाल (Deep Red), पीला (Yellow)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज बुधवार का पावन दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद भगवान गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाकर 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें और उन्हें दूर्वा (हरी घास) अर्पित करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री या हरी मूंग की दाल का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

धनु (Sagittarius), 24 जून 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में अपनी एक अलग पहचान बनाने और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का है. बुधवार को भगवान गणेश जी की कृपा से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी. आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि शाम 18:14:37 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज तुला राशि (आपके एकादश यानी लाभ स्थान) में गोचर करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और आय के स्रोतों में मजबूत वृद्धि होगी. आज मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल बना हुआ है.

आज आपकी राशि से छठे भाव में मंगल देव वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो आपको अपने शत्रुओं, विरोधियों और कर्ज से जुड़ी समस्याओं पर विजय दिलाएंगे. आज दोपहर 13:59:43 तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपके कार्यों में रचनात्मक गति लाएगा. धनु राशि के जातकों पर इस समय शनि की चतुर्थ ढैय्या का प्रभाव चल रहा है. इसके बावजूद, ग्यारहवें चंद्रमा और छठे मंगल के प्रभाव से आज आप अपनी इच्छाशक्ति और शांत व्यवहार के बल पर कार्यक्षेत्र और परिवार में आगे रहकर बाजी मार लेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए नई जिम्मेदारियां और सफलता लेकर आ सकता है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपके काम करने के विजन को सीनियर्स के सामने मजबूती से रखेगा, जिससे मैनेजमेंट आपके किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे सकता है. हालांकि, दोपहर 12:23:22 से 14:08:09 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान दफ्तर में किसी भी नए ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियां बनाने और मार्केट में अपनी साख मजबूत करने के लिए उत्तम है. सुबह 10:22:25 तक रहने वाले परिघ योग के कारण व्यापार में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. आपके कूटनीतिक संबंधों के कारण कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. ध्यान रहे कि आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए किसी भी नए और बड़े व्यावसायिक एग्रीमेंट को साइन करते समय राहु काल को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया समय का ध्यान रखें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव में चंद्रमा का मजबूत गोचर और छठे भाव में मंगल की स्थिति निवेश के मामलों के लिए अनुकूल संकेत दे रही है. फार्मा, बैंकिंग, एजुकेशन सेक्टर्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके वित्तीय पक्ष को मजबूती देंगे. ढैय्या को ध्यान में रखते हुए इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में भारी वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. सुबह 07:09:02 से 08:53:49 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान नया निवेश न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी तालमेल बढ़ाने वाला रहेगा. लाभ भाव का चंद्रमा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और बड़े भाई-बहनों के साथ आपके संबंधों को और अधिक मधुर व सम्मानजनक बनाएगा. जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद आज समाप्त होंगे. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. शनि की ढैय्या के कारण होने वाले किसी मानसिक तनाव या कमर दर्द से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. एकादश चंद्रमा मन को शांत रखेगा. मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा के लिए आज सुबह प्राणायाम और हल्के योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 9

लकी कलर (Lucky Color)- पीला (Yellow), केसरिया (Saffron)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है और आज बुधवार है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान गणेश जी के सामने बैठकर गणेश चालीसा का पाठ करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री, हरी मूंग की दाल या गुड़ का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

मकर (Capricorn), 24 जून 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने, नए लक्ष्यों को निर्धारित करने और कूटनीतिक सूझबूझ से काम लेने का है. बुधवार को भगवान गणेश जी की कृपा से आपकी कार्यप्रणाली में बेहतरीन सुधार देखने को मिलेगा. आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि शाम 18:14:37 तक रहेगी. ग्रहों की गणना के अनुसार, चंद्रमा आज तुला राशि (आपके दशम यानी कर्म भाव) में गोचर करेंगे, जो आपके मान-सम्मान और दफ्तर में आपके प्रभाव को बढ़ाने के लिए बेहद सकारात्मक है. आज मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरी तरह मजबूत बना हुआ है.

आज आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी सूझबूझ, निर्णय लेने की क्षमता और बौद्धिक कौशल को निखारेंगे. आज दोपहर 13:59:43 तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव आपके कार्यों को सही दिशा और गति प्रदान करेगा. आप अपने सधे हुए व्यवहार और गंभीर सोच के बल पर विपरीत परिस्थितियों में भी आगे रहकर बाजी मार लेंगे. मकर राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई प्रभाव नहीं है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी मानसिक राहत का संकेत है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी उत्साहजनक और प्रगतिशील रहेगा. कर्म भाव का चंद्रमा आपको सही समय पर सही फैसले लेने में मदद करेगा, जिससे दफ्तर में आपकी साख बढ़ेगी और सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे. जो जातक मैनेजमेंट, सरकारी क्षेत्र या मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. हालांकि, दोपहर 12:23:22 से 14:08:09 तक राहु काल का समय रहेगा. इस अवधि में किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़ी जिम्मेदारी पर जल्दबाजी में अपनी सहमति न दें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियां बनाने और मार्केट में अपनी साख मजबूत करने के लिए उत्तम है. सुबह 10:22:25 तक रहने वाले परिघ योग के कारण व्यापार में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा. दूर के शहरों या नए व्यावसायिक संपर्कों से आज लाभ की संभावना है. ध्यान रहे कि आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण और नए कमर्शियल एग्रीमेंट या डील को फाइनल करने के लिए राहु काल के समय को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया मुहूर्तों का ध्यान रखें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

कर्म भाव का चंद्रमा और पंचम भाव का मंगल निवेश के मामलों के लिए अनुकूल संकेत दे रहे हैं. रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देंगे. हालांकि, बाजार के शुरुआती घंटों में सतर्कता बरतें. सुबह 07:09:02 से 08:53:49 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए और बड़े वित्तीय निवेश की शुरुआत करने की भूल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आने वाला है. दशम भाव का चंद्रमा परिवार के सदस्यों और जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और विश्वास को बढ़ाएगा. पंचम मंगल लव लाइफ में नया उत्साह और आकर्षण लेकर आएगा. संतान पक्ष की ओर से आज कोई सुखद समाचार मिल सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. पुराने चल रहे किसी शारीरिक दर्द या मानसिक थकान से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. दशम चंद्रमा मन को शांत और एकाग्र रखेगा. मानसिक शांति और शारीरिक मजबूती के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और हल्के योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 4, 8

लकी कलर (Lucky Color)- गहरा नीला (Dark Blue), क्रीम (Cream)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज बुधवार का पावन दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके बाद भगवान गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाकर 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें और उन्हें दूर्वा व मोदक का भोग लगाएं. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री या हरी मूंग की दाल का दान करें, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

कुंभ (Aquarius), 24 जून 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी आंतरिक शक्ति और बुद्धिमत्ता के बल पर वित्तीय और व्यावसायिक मोर्चों को संभालने का है. बुधवार का दिन होने के कारण विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी. आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि शाम 18:14:37 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज तुला राशि (आपके भाग्य यानी नवम भाव) में गोचर करेंगे, जिससे भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और आपके सोचे हुए कार्य आसानी से पूरे होंगे. आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल भी पूरी तरह से अनुकूल बना हुआ है.

आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सुख स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो भूमि, भवन या पारिवारिक सुख-सुविधाओं में नई ऊर्जा देंगे. कुंभ राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का तीसरा (अंतिम) चरण चल रहा है. इसके बावजूद, भाग्य के चंद्रमा और चतुर्थ मंगल के पराक्रम के बल पर आज आप कार्यक्षेत्र और परिवार में आगे रहकर बाजी मार लेंगे. आज दोपहर 13:59:43 तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपके निर्णयों को बहुत सधा हुआ बनाए रखेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक और प्रगतिशील रहने वाला है. नवम भाव का चंद्रमा सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ आपके तालमेल को बहुत मजबूत बनाएगा, जिससे दफ्तर में आपकी साख बढ़ेगी. जो जातक नई नौकरी या ट्रांसफर की तलाश में हैं, उन्हें आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है. हालांकि, दोपहर 12:23:22 से 14:08:09 तक राहु काल का समय रहेगा. इस अवधि के दौरान नौकरी में किसी बड़े बदलाव या किसी नए ऑफिशियल कमिटमेंट पर जल्दबाजी में अपनी अंतिम सहमति न दें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नए और कूटनीतिक संपर्क स्थापित करने के लिए उत्तम है. सुबह 10:22:25 तक रहने वाले परिघ योग के कारण व्यापारिक गतिविधियों में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा. आपके पुराने रुके हुए कमर्शियल एग्रीमेंट आज फाइनल हो सकते हैं. ध्यान रहे कि आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए व्यावसायिक बैठकों या किसी भी नए बड़े सौदे को लॉक करने के लिए राहु काल के समय को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया मुहूर्तों का ध्यान रखें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

भाग्य भाव में चंद्रमा और चतुर्थ भाव में मंगल की स्थिति निवेश के मामलों के लिए आज अनुकूल संकेत दे रही है. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स, रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर या पुराने किए गए सुरक्षित निवेश आज आपके वित्तीय पक्ष को मजबूती दे सकते हैं. हालांकि, शनि की साढ़ेसाती के अंतिम चरण को ध्यान में रखते हुए इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में कोई भी बड़ा वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. सुबह 07:09:02 से 08:53:49 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान नया निवेश करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी विश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. नवम का चंद्रमा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और जीवनसाथी के साथ चल रही पुरानी कड़वाहट या वैचारिक मतभेद को खत्म कर देगा. पार्टनर के साथ आपसी समझ और जुड़ाव गहरा होगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज नवम चंद्रमा के प्रभाव से पुरानी चल रही शारीरिक थकान या जोड़ों के दर्द में बड़ी राहत मिलेगी. फिर भी, साढ़ेसाती के प्रभाव को देखते हुए पैरों में हल्का दर्द या सुस्ती जैसी समस्या हो सकती है. बुधवार का दिन होने के कारण मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा के लिए आज गणेश चालीसा का पाठ करें और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 4, 8

लकी कलर (Lucky Color)- नीला (Blue), जामुनी (Purple)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है और आज बुधवार है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद भगवान गणेश जी के सामने बैठकर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें या 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री या हरी मूंग की दाल का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

मीन (Pisces), 24 जून 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी आंतरिक प्रतिभा और कूटनीतिक सूझबूझ के बल पर रुके हुए कार्यों को पूरा करने का है. बुधवार को भगवान गणेश जी की विशेष कृपा से आपकी निर्णय क्षमता और बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी. आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि शाम 18:14:37 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज तुला राशि (आपके अष्टम भाव) में गोचर करेंगे, जिससे आपको अपने गुप्त कार्यों और रिसर्च से जुड़े मामलों में अच्छी सफलता मिल सकती है. आज मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल मजबूत रहेगा.

आज आपकी राशि से तृतीय भाव (पराक्रम स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में विराजमान हैं, जो आपके साहस, पुरुषार्थ और कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत मजबूत करेंगे. मीन राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का दूसरा (मध्य) चरण चल रहा है. इसके बावजूद, तृतीय मंगल के प्रभाव से आज आप अपनी इच्छाशक्ति और शांत व्यवहार के बल पर विपरीत परिस्थितियों में भी आगे रहकर बाजी मार लेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा. अष्टम भाव का चंद्रमा आपको काम की गहराई में जाकर फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे कुछ तकनीकी प्रोजेक्ट्स में आपको सराहना मिल सकती है. सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा. हालांकि, दोपहर 12:23:22 से 14:08:09 तक राहु काल का समय रहेगा. इस अवधि में दफ्तर में किसी के साथ व्यर्थ की बहस में न उलझें और किसी भी नए ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट या बड़ी जिम्मेदारी पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई वित्तीय रणनीतियों पर काम करने और अपने पुराने खातों को व्यवस्थित करने के लिए उत्तम है. सुबह 10:22:25 तक रहने वाले परिघ योग के कारण दैनिक व्यापार में अच्छी गति देखने को मिलेगी. आपके कुछ पुराने रुके हुए टैक्स या कमर्शियल एग्रीमेंट आज आगे बढ़ सकते हैं. ध्यान रहे कि आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण बैठकों या किसी बड़ी नई डील को फाइनल करने के लिए राहु काल को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया समय का ध्यान रखें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय भाव में मंगल की स्थिति निवेश के मामलों के लिए सक्रिय संकेत दे रही है. फार्मा, लिक्विड फंड्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके वित्तीय पक्ष को मजबूती दे सकते हैं. हालांकि, अष्टम चंद्रमा और शनि की साढ़ेसाती को ध्यान में रखते हुए इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में कोई भी बड़ा और असुरक्षित वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. सुबह 07:09:02 से 08:53:49 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान नया निवेश न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन आपसी सूझबूझ बढ़ाने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण बातचीत करते समय अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखें और पुरानी कड़वाहट या वैचारिक मतभेद को बीच में न आने दें. तृतीय मंगल के कारण भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अष्टम चंद्रमा और शनि की साढ़ेसाती के कारण पैरों में दर्द, हल्की थकान या मानसिक तनाव जैसी समस्या हो सकती है. बुधवार का दिन होने के कारण मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा के लिए आज गणेश चालीसा का पाठ करें, सुबह के समय प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और खानपान को संतुलित रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 3

लकी कलर (Lucky Color)- हल्का पीला (Light Yellow), हरा (Green)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती का मध्य चरण चल रहा है और आज बुधवार है, इसलिए सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान गणेश जी के सामने बैठकर 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री या हरी मूंग की दाल का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

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