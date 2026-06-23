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Mahabharat: जब न्याय की आवाज़ दब गई और महाभारत के विनाश की नींव रखी गई
Mahabharat: भीष्म की धर्मपूर्ण सलाह को अहंकार और मोह के कारण अनदेखा कर दिया गया. यह प्रसंग सिखाता है कि जब न्याय से समझौता होता है, तब संघर्ष और विनाश का मार्ग खुल जाता है.
महाभारत कथा
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Published at : 23 Jun 2026 06:00 AM (IST)
धर्म
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