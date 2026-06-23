भीष्म ने धृतराष्ट्र को याद दिलाया कि पांडवों का भी राज्य पर उतना ही अधिकार है जितना कौरवों का. उन्होंने कहा कि अगर पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाए तो दोनों पक्षों के बीच शांति बनी रह सकती है और भविष्य में किसी बड़े संघर्ष से बचा जा सकता है.