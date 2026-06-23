हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: जब न्याय की आवाज़ दब गई और महाभारत के विनाश की नींव रखी गई

Mahabharat: जब न्याय की आवाज़ दब गई और महाभारत के विनाश की नींव रखी गई

Mahabharat: भीष्म की धर्मपूर्ण सलाह को अहंकार और मोह के कारण अनदेखा कर दिया गया. यह प्रसंग सिखाता है कि जब न्याय से समझौता होता है, तब संघर्ष और विनाश का मार्ग खुल जाता है.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 23 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Mahabharat: भीष्म की धर्मपूर्ण सलाह को अहंकार और मोह के कारण अनदेखा कर दिया गया. यह प्रसंग सिखाता है कि जब न्याय से समझौता होता है, तब संघर्ष और विनाश का मार्ग खुल जाता है.

महाभारत कथा

1/7
कुरु दरबार में भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडवों के साथ युद्ध करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि पांडव भी कुरुवंश के ही सदस्य हैं और उन्हें पुत्रों के समान मानना चाहिए. उनके अनुसार न्याय और धर्म का पालन करते हुए पांडवों को उनका अधिकार मिलना चाहिए.
कुरु दरबार में भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडवों के साथ युद्ध करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि पांडव भी कुरुवंश के ही सदस्य हैं और उन्हें पुत्रों के समान मानना चाहिए. उनके अनुसार न्याय और धर्म का पालन करते हुए पांडवों को उनका अधिकार मिलना चाहिए.
2/7
भीष्म ने धृतराष्ट्र को याद दिलाया कि पांडवों का भी राज्य पर उतना ही अधिकार है जितना कौरवों का. उन्होंने कहा कि अगर पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाए तो दोनों पक्षों के बीच शांति बनी रह सकती है और भविष्य में किसी बड़े संघर्ष से बचा जा सकता है.
भीष्म ने धृतराष्ट्र को याद दिलाया कि पांडवों का भी राज्य पर उतना ही अधिकार है जितना कौरवों का. उन्होंने कहा कि अगर पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाए तो दोनों पक्षों के बीच शांति बनी रह सकती है और भविष्य में किसी बड़े संघर्ष से बचा जा सकता है.
Published at : 23 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Duryodhan Pandavas Mahabharat

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Gym Workout Death: वर्कआउट में पुलिस अफसर की अचानक मौत, जिम जाने वाले नोट कर लें ये बात, वरना हो सकती है दिक्कत
वर्कआउट में पुलिस अफसर की अचानक मौत, जिम जाने वाले नोट कर लें ये बात, वरना हो सकती है दिक्कत
लाइफस्टाइल
Handmade Embroidery: हैंडमेड या मशीनमेड? कपड़े की कढ़ाई पहचानने के 4 ट्रिक, दुकानदार नहीं बताते ये बात
हैंडमेड या मशीनमेड? कपड़े की कढ़ाई पहचानने के 4 ट्रिक, दुकानदार नहीं बताते ये बात
लाइफस्टाइल
Best Pillow For Neck Pain: सॉफ्ट या हार्ड, ऊंचा या पतला... गर्दन दर्द से बचने के लिए कौन-सा तकिया सबसे अच्छा?
सॉफ्ट या हार्ड, ऊंचा या पतला... गर्दन दर्द से बचने के लिए कौन-सा तकिया सबसे अच्छा?
लाइफस्टाइल
Himalayan Breakfast: बटर-टी से लेकर सेल रोटी तक, पहाड़ों के लोगों को दिनभर फौलादी एनर्जी देती हैं ये चीजें
बटर-टी से लेकर सेल रोटी तक, पहाड़ों के लोगों को दिनभर फौलादी एनर्जी देती हैं ये चीजें
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Lucknow Coaching Fire Tragedy: परिजनों के आंसूओं' का हिसाब कौन देगा ? | CM Yogi | UP News | ABP News
Lucknow Coaching Center Fire | Sandeep Chaudhary: लखनऊ अग्निकांड...15 मासूमों का हत्याकांड? | Yogi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-ईरान डील में उलझा रहा PAK, ट्रंप ने भारत के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, अपाचे हेलिकॉप्टर बनेगा और घातक
ईरान डील में उलझा रहा PAK, ट्रंप ने भारत के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, अपाचे बनेगा और घातक
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'
भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'
साउथ सिनेमा
कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में
कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में
स्पोर्ट्स
डोपिंग टेस्ट से इनकार, खिलाड़ी पर लगा 4 साल का बैन; 2023 में जीता था खिताब
डोपिंग टेस्ट से इनकार, खिलाड़ी पर लगा 4 साल का बैन; 2023 में जीता था खिताब
विश्व
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
इंडिया
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
ऑटो
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शिक्षा
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget