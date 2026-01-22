Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 22 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo)

22 जनवरी का दिन सिंह राशि के लिए नेतृत्व से अधिक विवेक की परीक्षा है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आज परिस्थितियां आपको मंच के केंद्र से हटाकर व्यवस्था और प्रणाली की ओर ले जाती हैं. शुक्ल चतुर्थी यह संकेत देती है कि आज लिए गए निर्णय आपकी प्रतिष्ठा और छवि को लंबे समय तक प्रभावित कर सकते हैं.

प्रातः, जब शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा और यह स्थिति 14 बजकर 27 मिनट तक बनी रहेगी, तब आप योजनाओं, संरचना और भविष्य की रणनीति पर ध्यान देंगे. यह समय टीम को दिशा देने और जिम्मेदारियों को पुनः व्यवस्थित करने का है. वरियान योग 17 बजकर 37 मिनट तक सहयोग और संतुलन देता है, जिससे वरिष्ठों या सहकर्मियों से समर्थन मिल सकता है.

दोपहर का समय सावधानी मांगता है. 13 बजकर 52 मिनट से 15 बजकर 12 मिनट तक राहु काल रहेगा. इस दौरान अहं, पद या अधिकार को लेकर टकराव की स्थिति बन सकती है. साथ ही 15 बजकर 01 मिनट से 15 बजकर 44 मिनट तक दुष्मुहूर्त होने से कोई भी प्रतिक्रिया नुकसानदेह हो सकती है. इस समय चुप रहना और स्थिति को बहने देना ही बेहतर है.

अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक है, सिंह राशि के लिए दिन का सबसे संतुलित समय है. इस दौरान वरिष्ठों से बातचीत, योजना को अंतिम रूप देना या नेतृत्व से जुड़ा निर्णय लाभकारी रहेगा.

शाम के समय पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव बढ़ेगा. इससे आपकी सोच अधिक गंभीर और दूरदर्शी होगी. आप समझ पाएंगे कि हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं.

Career. नेतृत्व बना रहेगा, लेकिन संयम जरूरी है.

Finance. प्रतिष्ठा से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं.

Love. अपेक्षाएं बढ़ेंगी, संवाद जरूरी है.

Health. पीठ और आंखों में थकान.

उपाय. राहु काल में मौन रखें.

Lucky Color. सुनहरा.

Lucky Number. 1

कन्या राशिफल (Virgo)

कन्या राशि के लिए 22 जनवरी का दिन सूक्ष्मता, आत्मनियंत्रण और व्यावहारिक समझ का है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप भावनाओं से अधिक तथ्यों और व्यवस्था पर भरोसा करेंगे. शुक्ल चतुर्थी यह संकेत देती है कि आज की गई छोटी-छोटी सुधार आगे चलकर बड़े लाभ देंगे.

प्रातः, शतभिषा नक्षत्र 14 बजकर 27 मिनट तक प्रभावी रहेगा. यह समय योजना, लेखा-जोखा, दस्तावेज और सिस्टम सुधार के लिए श्रेष्ठ है. वरियान योग 17 बजकर 37 मिनट तक रहने से सहयोग मिलने की संभावना भी बनी रहेगी.

दोपहर में 13 बजकर 52 मिनट से 15 बजकर 12 मिनट तक राहु काल कन्या राशि के लिए विशेष सतर्कता का संकेत है. इस समय आलोचना, जांच-पड़ताल या किसी की गलती निकालने से बचें. साथ ही 15 बजकर 01 मिनट से 15 बजकर 44 मिनट तक दुष्मुहूर्त होने से दोपहर बाद किसी भी तरह की बहस टालना बेहतर रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक है, कन्या राशि के लिए निर्णय लेने और जरूरी बातचीत के लिए अनुकूल है. शाम के समय पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र आपकी सोच को और गहराई देगा. आप यह समझ पाएंगे कि किन बातों को छोड़ना ही आपके हित में है.

Career. तैयारी मजबूत होगी, परिणाम धीरे आएंगे.

Finance. खर्च नियंत्रित रखें.

Love. भरोसे और स्थिरता की जरूरत रहेगी.

Health. पाचन और तनाव.

उपाय. तथ्यों पर टिके रहें.

Lucky Color. हल्का हरा.

Lucky Number. 8

तुला राशिफल (Libra)

तुला राशि के लिए 22 जनवरी का दिन संतुलन बनाए रखने की चुनौती लेकर आया है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप सामाजिक और बौद्धिक रूप से सक्रिय रहेंगे, लेकिन भीतर द्वंद्व बना रह सकता है. शुक्ल चतुर्थी यह बताती है कि आज लिए गए निर्णय संबंधों और प्रतिष्ठा दोनों को प्रभावित करेंगे.

प्रातः, शतभिषा नक्षत्र 14 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. यह समय बातचीत, समन्वय और जिम्मेदारियों को समझने के लिए ठीक है. वरियान योग 17 बजकर 37 मिनट तक रिश्तों में सौम्यता लाता है.

दोपहर में 13 बजकर 52 मिनट से 15 बजकर 12 मिनट तक राहु काल तुला राशि के लिए भावनात्मक असंतुलन का समय है. इस दौरान बहस, सफाई या आर्थिक निर्णय टालना ही बेहतर है. 15 बजकर 01 मिनट से 15 बजकर 44 मिनट तक दुष्मुहूर्त भी सावधानी का संकेत देता है.

अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक है, रिश्तों से जुड़ी बातचीत के लिए अनुकूल है. शाम को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको अधिक स्पष्ट बनाएगा. आप सीमाएं तय कर पाएंगे.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी. संतुलन जरूरी है.

Finance. खर्च बढ़ सकता है. नियंत्रण रखें.

Love. साफ संवाद जरूरी है.

Health. मानसिक थकान.

उपाय. स्वयं के लिए समय निकालें.

Lucky Color. सफेद.

Lucky Number. 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

वृश्चिक राशि के लिए 22 जनवरी का दिन रणनीति, गोपनीयता और आत्मनियंत्रण का है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय भीतर ही भीतर समझने की कोशिश करेंगे. शुक्ल चतुर्थी यह संकेत देती है कि आज लिया गया निर्णय भविष्य की दिशा तय कर सकता है.

प्रातः, शतभिषा नक्षत्र 14 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. यह समय योजना बनाने और परिस्थितियों को परखने का है. वरियान योग 17 बजकर 37 मिनट तक मानसिक संतुलन देता है.

दोपहर में 13 बजकर 52 मिनट से 15 बजकर 12 मिनट तक राहु काल और 15 बजकर 01 मिनट से 15 बजकर 44 मिनट तक दुष्मुहूर्त वृश्चिक राशि के लिए अत्यंत संवेदनशील समय है. इस दौरान आरोप, टकराव या भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें.

अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक है, आत्मविश्वास और सही निर्णय का समय है. शाम को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा. आप सही दिशा में सोच पाएंगे.

Career. रणनीति और धैर्य से लाभ मिलेगा.

Finance. धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं.

Love. भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन संयम जरूरी है.

Health. तनाव और नींद की कमी.

उपाय. दोपहर में मौन रखें.

Lucky Color. गहरा लाल.

Lucky Number. 9

