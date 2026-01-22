हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफल 22 जनवरी 2026: नक्षत्रों की चाल बता रही है आज 'चुप' रहकर ही जीतेंगे आप, जानें क्यों इन 4 राशियों के लिए 12:54 तक है सुनहरा मौका?

राशिफल 22 जनवरी 2026: नक्षत्रों की चाल बता रही है आज 'चुप' रहकर ही जीतेंगे आप, जानें क्यों इन 4 राशियों के लिए 12:54 तक है सुनहरा मौका?

Aaj Ka Rashifal: 22 जनवरी 2026 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 22 Jan 2026 06:17 AM (IST)


Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 22 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo)

22 जनवरी का दिन सिंह राशि के लिए नेतृत्व से अधिक विवेक की परीक्षा है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आज परिस्थितियां आपको मंच के केंद्र से हटाकर व्यवस्था और प्रणाली की ओर ले जाती हैं. शुक्ल चतुर्थी यह संकेत देती है कि आज लिए गए निर्णय आपकी प्रतिष्ठा और छवि को लंबे समय तक प्रभावित कर सकते हैं.

प्रातः, जब शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा और यह स्थिति 14 बजकर 27 मिनट तक बनी रहेगी, तब आप योजनाओं, संरचना और भविष्य की रणनीति पर ध्यान देंगे. यह समय टीम को दिशा देने और जिम्मेदारियों को पुनः व्यवस्थित करने का है. वरियान योग 17 बजकर 37 मिनट तक सहयोग और संतुलन देता है, जिससे वरिष्ठों या सहकर्मियों से समर्थन मिल सकता है.

दोपहर का समय सावधानी मांगता है. 13 बजकर 52 मिनट से 15 बजकर 12 मिनट तक राहु काल रहेगा. इस दौरान अहं, पद या अधिकार को लेकर टकराव की स्थिति बन सकती है. साथ ही 15 बजकर 01 मिनट से 15 बजकर 44 मिनट तक दुष्मुहूर्त होने से कोई भी प्रतिक्रिया नुकसानदेह हो सकती है. इस समय चुप रहना और स्थिति को बहने देना ही बेहतर है.

अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक है, सिंह राशि के लिए दिन का सबसे संतुलित समय है. इस दौरान वरिष्ठों से बातचीत, योजना को अंतिम रूप देना या नेतृत्व से जुड़ा निर्णय लाभकारी रहेगा.

शाम के समय पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव बढ़ेगा. इससे आपकी सोच अधिक गंभीर और दूरदर्शी होगी. आप समझ पाएंगे कि हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं.

Career. नेतृत्व बना रहेगा, लेकिन संयम जरूरी है.
Finance. प्रतिष्ठा से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं.
Love. अपेक्षाएं बढ़ेंगी, संवाद जरूरी है.
Health. पीठ और आंखों में थकान.
उपाय. राहु काल में मौन रखें.
Lucky Color. सुनहरा.
Lucky Number. 1

कन्या राशिफल (Virgo)

कन्या राशि के लिए 22 जनवरी का दिन सूक्ष्मता, आत्मनियंत्रण और व्यावहारिक समझ का है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप भावनाओं से अधिक तथ्यों और व्यवस्था पर भरोसा करेंगे. शुक्ल चतुर्थी यह संकेत देती है कि आज की गई छोटी-छोटी सुधार आगे चलकर बड़े लाभ देंगे.

प्रातः, शतभिषा नक्षत्र 14 बजकर 27 मिनट तक प्रभावी रहेगा. यह समय योजना, लेखा-जोखा, दस्तावेज और सिस्टम सुधार के लिए श्रेष्ठ है. वरियान योग 17 बजकर 37 मिनट तक रहने से सहयोग मिलने की संभावना भी बनी रहेगी.

दोपहर में 13 बजकर 52 मिनट से 15 बजकर 12 मिनट तक राहु काल कन्या राशि के लिए विशेष सतर्कता का संकेत है. इस समय आलोचना, जांच-पड़ताल या किसी की गलती निकालने से बचें. साथ ही 15 बजकर 01 मिनट से 15 बजकर 44 मिनट तक दुष्मुहूर्त होने से दोपहर बाद किसी भी तरह की बहस टालना बेहतर रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक है, कन्या राशि के लिए निर्णय लेने और जरूरी बातचीत के लिए अनुकूल है. शाम के समय पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र आपकी सोच को और गहराई देगा. आप यह समझ पाएंगे कि किन बातों को छोड़ना ही आपके हित में है.

Career. तैयारी मजबूत होगी, परिणाम धीरे आएंगे.
Finance. खर्च नियंत्रित रखें.
Love. भरोसे और स्थिरता की जरूरत रहेगी.
Health. पाचन और तनाव.
उपाय. तथ्यों पर टिके रहें.
Lucky Color. हल्का हरा.
Lucky Number. 8

तुला राशिफल (Libra)

तुला राशि के लिए 22 जनवरी का दिन संतुलन बनाए रखने की चुनौती लेकर आया है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप सामाजिक और बौद्धिक रूप से सक्रिय रहेंगे, लेकिन भीतर द्वंद्व बना रह सकता है. शुक्ल चतुर्थी यह बताती है कि आज लिए गए निर्णय संबंधों और प्रतिष्ठा दोनों को प्रभावित करेंगे.

प्रातः, शतभिषा नक्षत्र 14 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. यह समय बातचीत, समन्वय और जिम्मेदारियों को समझने के लिए ठीक है. वरियान योग 17 बजकर 37 मिनट तक रिश्तों में सौम्यता लाता है.

दोपहर में 13 बजकर 52 मिनट से 15 बजकर 12 मिनट तक राहु काल तुला राशि के लिए भावनात्मक असंतुलन का समय है. इस दौरान बहस, सफाई या आर्थिक निर्णय टालना ही बेहतर है. 15 बजकर 01 मिनट से 15 बजकर 44 मिनट तक दुष्मुहूर्त भी सावधानी का संकेत देता है.

अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक है, रिश्तों से जुड़ी बातचीत के लिए अनुकूल है. शाम को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको अधिक स्पष्ट बनाएगा. आप सीमाएं तय कर पाएंगे.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी. संतुलन जरूरी है.
Finance. खर्च बढ़ सकता है. नियंत्रण रखें.
Love. साफ संवाद जरूरी है.
Health. मानसिक थकान.
उपाय. स्वयं के लिए समय निकालें.
Lucky Color. सफेद.
Lucky Number. 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

वृश्चिक राशि के लिए 22 जनवरी का दिन रणनीति, गोपनीयता और आत्मनियंत्रण का है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय भीतर ही भीतर समझने की कोशिश करेंगे. शुक्ल चतुर्थी यह संकेत देती है कि आज लिया गया निर्णय भविष्य की दिशा तय कर सकता है.

प्रातः, शतभिषा नक्षत्र 14 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. यह समय योजना बनाने और परिस्थितियों को परखने का है. वरियान योग 17 बजकर 37 मिनट तक मानसिक संतुलन देता है.

दोपहर में 13 बजकर 52 मिनट से 15 बजकर 12 मिनट तक राहु काल और 15 बजकर 01 मिनट से 15 बजकर 44 मिनट तक दुष्मुहूर्त वृश्चिक राशि के लिए अत्यंत संवेदनशील समय है. इस दौरान आरोप, टकराव या भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें.

अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक है, आत्मविश्वास और सही निर्णय का समय है. शाम को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा. आप सही दिशा में सोच पाएंगे.

Career. रणनीति और धैर्य से लाभ मिलेगा.
Finance. धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं.
Love. भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन संयम जरूरी है.
Health. तनाव और नींद की कमी.
उपाय. दोपहर में मौन रखें.
Lucky Color. गहरा लाल.
Lucky Number. 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.



हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 22 Jan 2026 06:17 AM (IST)
Horoscope Libra Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
