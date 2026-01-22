हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रो22 जनवरी राशिफल: आज केवल 43 मिनट की है 'विजय विंडो', मेष, वृष, मिथुन और कर्क वाले इसी समय लें करियर का सबसे बड़ा फैसला!

22 जनवरी राशिफल: आज केवल 43 मिनट की है 'विजय विंडो', मेष, वृष, मिथुन और कर्क वाले इसी समय लें करियर का सबसे बड़ा फैसला!

Aaj Ka Rashifal: 22 जनवरी 2026 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 22 Jan 2026 05:38 AM (IST)
Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 22 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries)

22 जनवरी का दिन मेष राशि के लिए गति नहीं, दिशा का दिन है. चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित होने से आपकी स्वाभाविक जल्दबाजी आज सामूहिक सोच और दूरदृष्टि के सामने ठहरती दिखाई देगी. शुक्ल चतुर्थी यह संकेत देती है कि आज कोई भी काम तुरंत परिणाम के लिए नहीं, बल्कि स्थायी प्रभाव के लिए किया जाना चाहिए.

प्रातः, जब शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा और यह स्थिति 14 बजकर 27 मिनट तक बनी रहेगी, तब आपका ध्यान विचार, योजना और भविष्य की संभावनाओं पर रहेगा. यह समय रणनीति बनाने, नेटवर्क से जुड़ने और बड़े लक्ष्य तय करने के लिए अच्छा है. वरियान योग 17 बजकर 37 मिनट तक रहने से सहयोग मिलने की संभावना भी बनी रहेगी.

दोपहर का समय सतर्कता मांगता है. 13 बजकर 52 मिनट से 15 बजकर 12 मिनट तक राहु काल रहेगा. इस दौरान आवेश में कोई निर्णय, टकराव या जोखिम भरा कदम नुकसानदेह हो सकता है. साथ ही 15 बजकर 01 मिनट से 15 बजकर 44 मिनट तक दुष्मुहूर्त भी है, इसलिए इस अवधि में प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को देखने देना ही उचित रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक है, मेष राशि के लिए दिन का सबसे संतुलित समय है. इस दौरान महत्वपूर्ण बातचीत, योजना को अंतिम रूप देना या किसी वरिष्ठ से संवाद लाभ दे सकता है.

शाम के समय पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव बढ़ेगा. इससे आपकी सोच अधिक गंभीर और जिम्मेदार होगी. आप समझ पाएंगे कि हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होती.

Career. टीम और नेटवर्क से लाभ होगा.
Finance. जल्दबाजी में खर्च न करें.
Love. संवाद से गलतफहमियां सुलझेंगी.
Health. मानसिक थकान.
उपाय. राहु काल में मौन रखें.
Lucky Color. लाल.
Lucky Number. 9.

वृषभ राशिफल (Taurus)

वृषभ राशि के लिए 22 जनवरी का दिन जिम्मेदारी और स्थिरता से जुड़ा है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप अपने काम और प्रतिष्ठा को नए दृष्टिकोण से देखेंगे. शुक्ल चतुर्थी यह बताती है कि आज लिए गए निर्णय धीरे-धीरे असर दिखाएंगे, लेकिन वे लंबे समय तक टिकेंगे.

प्रातः शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा, जो 14 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. यह समय योजनाओं की समीक्षा, वरिष्ठों से सलाह और कार्यक्षेत्र में अपनी भूमिका स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त है. वरियान योग 17 बजकर 37 मिनट तक सहयोग और संतुलन देता है, जिससे रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं.

दोपहर में 13 बजकर 52 मिनट से 15 बजकर 12 मिनट तक राहु काल वृषभ राशि के लिए विशेष सावधानी का समय है. इस दौरान किसी भी तरह की आर्थिक प्रतिबद्धता, नौकरी परिवर्तन या विवाद से दूरी बनाए रखें. 15 बजकर 01 मिनट से 15 बजकर 44 मिनट तक दुष्मुहूर्त होने से दोपहर बाद निर्णय टालना बेहतर रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक है, इस राशि के लिए लाभकारी है. इस समय लिया गया निर्णय स्थिरता दे सकता है. शाम के समय पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपके भीतर गंभीरता और आत्ममंथन बढ़ाएगा. आप भावनाओं से अधिक तथ्यों पर भरोसा करेंगे.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी, पहचान भी मिलेगी.
Finance. खर्च नियंत्रित रखें.
Love. भावनाएं गहरी होंगी, संवाद जरूरी है.
Health. गर्दन और थकान से जुड़ी समस्या.
उपाय. अभिजीत मुहूर्त में शुभ कार्य करें.
Lucky Color. क्रीम.
Lucky Number. 6.

मिथुन राशिफल (Gemini)

मिथुन राशि के लिए यह दिन सोच और समझ का है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आपकी जिज्ञासा और विश्लेषण क्षमता तेज रहेगी. शुक्ल चतुर्थी यह संकेत देती है कि आज जो सीख मिलेगी, वही आगे का रास्ता बनाएगी.

प्रातः, शतभिषा नक्षत्र 14 बजकर 27 मिनट तक प्रभावी रहेगा. यह समय अध्ययन, बातचीत, लेखन और योजना के लिए अनुकूल है. वरियान योग 17 बजकर 37 मिनट तक रहने से दूसरों से सहयोग मिल सकता है.

दोपहर में 13 बजकर 52 मिनट से 15 बजकर 12 मिनट तक राहु काल और 15 बजकर 01 मिनट से 15 बजकर 44 मिनट तक दुष्मुहूर्त मिथुन राशि के लिए भ्रम और गलतफहमी का कारण बन सकता है. इस समय ईमेल, पोस्ट या कानूनी बातचीत से दूरी रखें.

अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक है, नए विचार साझा करने या किसी वरिष्ठ से मार्गदर्शन लेने के लिए अनुकूल है. शाम के समय पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपकी सोच को गंभीर बनाएगा. आप महसूस करेंगे कि हर बात को हल्के में लेना अब ठीक नहीं.

Career. नए विचार सराहे जाएंगे.
Finance. जोखिम से बचें.
Love. संवाद में स्पष्टता जरूरी है.
Health. सिरदर्द और थकान.
उपाय. एक समय में एक काम करें.
Lucky Color. हल्का हरा.
Lucky Number. 5.

कर्क राशिफल (Cancer)

कर्क राशि के लिए 22 जनवरी भावनात्मक संतुलन और आत्मनियंत्रण का दिन है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप भावनाओं को भीतर ही भीतर परखेंगे. शुक्ल चतुर्थी यह बताती है कि आज किसी रिश्ते या संसाधन से जुड़ा निर्णय लंबे समय तक असर डालेगा.

प्रातः, शतभिषा नक्षत्र 14 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. यह समय आर्थिक योजना, साझेदारी और जिम्मेदारियों पर सोचने के लिए सही है. वरियान योग 17 बजकर 37 मिनट तक भावनात्मक संतुलन देता है.

दोपहर में 13 बजकर 52 मिनट से 15 बजकर 12 मिनट तक राहु काल और 15 बजकर 01 मिनट से 15 बजकर 44 मिनट तक दुष्मुहूर्त भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचने की चेतावनी देता है. इस समय किसी पर अंधा भरोसा न करें.

अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक है, कर्क राशि के लिए मानसिक शांति और सही संवाद का समय है. शाम को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाएगा. आप सीमाएं तय कर पाएंगे.

Career. पर्दे के पीछे की मेहनत रंग लाएगी.
Finance. खर्च पर नियंत्रण जरूरी है.
Love. भावनाएं गहरी होंगी, संयम जरूरी है.
Health. पेट और तनाव.
उपाय. दोपहर में मौन रखें.
Lucky Color. सफेद.
Lucky Number. 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
