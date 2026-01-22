Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 22 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल ( Sagittarius)

22 जनवरी का दिन धनु राशि के लिए दिशा और दृष्टिकोण से जुड़ा है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आपकी सोच व्यापक रहेगी और आप तात्कालिक लाभ से अधिक दीर्घकालिक परिणामों पर ध्यान देंगे. शुक्ल चतुर्थी यह संकेत देती है कि आज जो निर्णय लिए जाएंगे, वे भविष्य में आपके मार्ग को परिभाषित करेंगे.

प्रातः, जब शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा और यह स्थिति 14 बजकर 27 मिनट तक बनी रहेगी, तब सीखने, सलाह लेने और नई जानकारी को आत्मसात करने का समय है. यह अवधि करियर योजना, अध्ययन, लेखन और विचार-विमर्श के लिए अनुकूल है. वरियान योग 17 बजकर 37 मिनट तक सहयोग देता है, जिससे अनुभवी व्यक्ति या वरिष्ठ मार्गदर्शन कर सकते हैं.

दोपहर का समय सावधानी मांगता है. 13 बजकर 52 मिनट से 15 बजकर 12 मिनट तक राहु काल रहेगा. इस दौरान निवेश, यात्रा, कानूनी विषय या जल्दबाजी में कोई वादा करने से बचें. साथ ही 15 बजकर 01 मिनट से 15 बजकर 44 मिनट तक दुष्मुहूर्त होने से दोपहर बाद मानसिक भ्रम बढ़ सकता है.

अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक है, धनु राशि के लिए दिन का सबसे संतुलित समय है. इस दौरान योजना को अंतिम रूप देना या किसी वरिष्ठ से संवाद लाभकारी रहेगा.

शाम के समय पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपकी सोच को अधिक गंभीर बनाएगा. आप समझ पाएंगे कि अब जीवन में सतही फैसलों की जगह ठोस दिशा की आवश्यकता है.

Career. ज्ञान और योजना से आगे बढ़ेंगे.

Finance. जोखिम से बचना बेहतर रहेगा.

Love. व्यवहारिक दृष्टिकोण हावी रहेगा.

Health. थकान और ऊर्जा में कमी.

उपाय. दोपहर में निर्णय टालें.

Lucky Color. पीला.

Lucky Number. 3

मकर राशिफल ( Capricorn)

मकर राशि के लिए 22 जनवरी का दिन जिम्मेदारी, अनुशासन और आत्ममंथन से जुड़ा है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप अपनी उपलब्धियों और कमियों दोनों को तटस्थ दृष्टि से देख पाएंगे. शुक्ल चतुर्थी यह संकेत देती है कि आज का आत्ममंथन भविष्य की नींव रखेगा.

प्रातः, शतभिषा नक्षत्र 14 बजकर 27 मिनट तक प्रभावी रहेगा. यह समय लक्ष्य तय करने, कार्यक्षेत्र में अपनी भूमिका स्पष्ट करने और वरिष्ठों से संवाद के लिए उपयुक्त है. वरियान योग 17 बजकर 37 मिनट तक स्थिरता और संतुलन देता है.

दोपहर में 13 बजकर 52 मिनट से 15 बजकर 12 मिनट तक राहु काल मकर राशि के लिए विशेष सावधानी का संकेत है. इस दौरान अधिकार, पद या जिम्मेदारी को लेकर टकराव से बचें. 15 बजकर 01 मिनट से 15 बजकर 44 मिनट तक दुष्मुहूर्त भी है, इसलिए दोपहर बाद कोई कठोर निर्णय न लें.

अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक है, मकर राशि के लिए योजनाओं को व्यवस्थित करने और महत्वपूर्ण बातचीत के लिए श्रेष्ठ है.

शाम के समय पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको मानसिक रूप से परिपक्व बनाएगा. आप समझ पाएंगे कि हर जिम्मेदारी को अकेले उठाना जरूरी नहीं.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी, पर स्थायित्व भी आएगा.

Finance. आय स्थिर रहेगी, खर्च सोच-समझकर करें.

Love. भावनाएं भीतर दब सकती हैं, संवाद जरूरी है.

Health. जोड़ों और थकान से जुड़ी परेशानी.

उपाय. अनुशासन और धैर्य बनाए रखें.

Lucky Color. स्लेटी.

Lucky Number. 8

कुंभ राशिफल ( Aquarius)

कुंभ राशि के लिए 22 जनवरी आत्मचिंतन और आंतरिक तैयारी का दिन है. चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है, जिससे भावनाएं और विचार दोनों तीव्र रहेंगे. शुक्ल चतुर्थी यह संकेत देती है कि आज भीतर होने वाला परिवर्तन आने वाले समय में बाहरी बदलाव का कारण बनेगा.

प्रातः, शतभिषा नक्षत्र 14 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. यह समय नेटवर्क, मित्रों और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर विचार करने के लिए श्रेष्ठ है. वरियान योग 17 बजकर 37 मिनट तक सहयोग देता है, लेकिन आत्मनिर्भरता भी सिखाता है.

दोपहर में 13 बजकर 52 मिनट से 15 बजकर 12 मिनट तक राहु काल और 15 बजकर 01 मिनट से 15 बजकर 44 मिनट तक दुष्मुहूर्त कुंभ राशि के लिए भ्रम और असमंजस ला सकता है. इस समय बड़े निर्णय, स्थान परिवर्तन या नई शुरुआत टालना ही बेहतर रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक है, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन देता है. इस दौरान किया गया आत्ममंथन सही दिशा दिखा सकता है.

शाम के समय पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपकी सोच को गंभीर और जिम्मेदार बनाएगा. आप समझ पाएंगे कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है.

Career. पर्दे के पीछे की मेहनत भविष्य में फल देगी.

Finance. खर्च नियंत्रण में रखें.

Love. दूरी या मौन महसूस हो सकता है.

Health. अनिद्रा और मानसिक बेचैनी.

उपाय. ध्यान और श्वास अभ्यास करें.

Lucky Color. नीला.

Lucky Number. 4

मीन राशिफल ( Pisces)

मीन राशि के लिए 22 जनवरी भावनात्मक समझ, सीमाएं तय करने और आत्मसंरक्षण का दिन है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप अपनी भावनाओं को भीतर ही भीतर परखेंगे. शुक्ल चतुर्थी यह बताती है कि आज का भावनात्मक निर्णय लंबे समय तक असर डाल सकता है.

प्रातः, शतभिषा नक्षत्र 14 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. यह समय मार्गदर्शन लेने, आत्मचिंतन और रचनात्मक सोच के लिए अनुकूल है. वरियान योग 17 बजकर 37 मिनट तक भावनात्मक संतुलन देता है.

दोपहर में 13 बजकर 52 मिनट से 15 बजकर 12 मिनट तक राहु काल और 15 बजकर 01 मिनट से 15 बजकर 44 मिनट तक दुष्मुहूर्त मीन राशि के लिए भावनात्मक भ्रम का कारण बन सकता है. इस समय किसी भी तरह की आर्थिक या भावनात्मक प्रतिबद्धता से बचें.

अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक है, मीन राशि के लिए आत्मशांति और सही संवाद का समय है. शाम के समय पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाएगा. आप समझ पाएंगे कि हर भावना पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं.

Career. सहयोग और मार्गदर्शन से अवसर मिलेंगे.

Finance. आय ठीक रहेगी, खर्च संतुलित रखें.

Love. समझ और धैर्य की जरूरत रहेगी.

Health. थकान और पैरों से जुड़ी समस्या.

उपाय. जल तत्व से जुड़ा दान करें.

Lucky Color. समुद्री हरा.

Lucky Number. 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.