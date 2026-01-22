हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal: आज 22 जनवरी को केवल 43 मिनट का है 'अभिजीत मुहूर्त', धनु से मीन राशि वाले इसी समय करें निवेश और करियर की बड़ी बात!

Rashifal: आज 22 जनवरी को केवल 43 मिनट का है 'अभिजीत मुहूर्त', धनु से मीन राशि वाले इसी समय करें निवेश और करियर की बड़ी बात!

Aaj Ka Rashifal: 22 जनवरी 2026 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 22 Jan 2026 07:27 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 22 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius)

22 जनवरी का दिन धनु राशि के लिए दिशा और दृष्टिकोण से जुड़ा है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आपकी सोच व्यापक रहेगी और आप तात्कालिक लाभ से अधिक दीर्घकालिक परिणामों पर ध्यान देंगे. शुक्ल चतुर्थी यह संकेत देती है कि आज जो निर्णय लिए जाएंगे, वे भविष्य में आपके मार्ग को परिभाषित करेंगे.

प्रातः, जब शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा और यह स्थिति 14 बजकर 27 मिनट तक बनी रहेगी, तब सीखने, सलाह लेने और नई जानकारी को आत्मसात करने का समय है. यह अवधि करियर योजना, अध्ययन, लेखन और विचार-विमर्श के लिए अनुकूल है. वरियान योग 17 बजकर 37 मिनट तक सहयोग देता है, जिससे अनुभवी व्यक्ति या वरिष्ठ मार्गदर्शन कर सकते हैं.

दोपहर का समय सावधानी मांगता है. 13 बजकर 52 मिनट से 15 बजकर 12 मिनट तक राहु काल रहेगा. इस दौरान निवेश, यात्रा, कानूनी विषय या जल्दबाजी में कोई वादा करने से बचें. साथ ही 15 बजकर 01 मिनट से 15 बजकर 44 मिनट तक दुष्मुहूर्त होने से दोपहर बाद मानसिक भ्रम बढ़ सकता है.

अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक है, धनु राशि के लिए दिन का सबसे संतुलित समय है. इस दौरान योजना को अंतिम रूप देना या किसी वरिष्ठ से संवाद लाभकारी रहेगा.

शाम के समय पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपकी सोच को अधिक गंभीर बनाएगा. आप समझ पाएंगे कि अब जीवन में सतही फैसलों की जगह ठोस दिशा की आवश्यकता है.

Career. ज्ञान और योजना से आगे बढ़ेंगे.

Finance. जोखिम से बचना बेहतर रहेगा.

Love. व्यवहारिक दृष्टिकोण हावी रहेगा.

Health. थकान और ऊर्जा में कमी.

उपाय. दोपहर में निर्णय टालें.

Lucky Color. पीला.

Lucky Number. 3

मकर राशिफल (Capricorn)

मकर राशि के लिए 22 जनवरी का दिन जिम्मेदारी, अनुशासन और आत्ममंथन से जुड़ा है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप अपनी उपलब्धियों और कमियों दोनों को तटस्थ दृष्टि से देख पाएंगे. शुक्ल चतुर्थी यह संकेत देती है कि आज का आत्ममंथन भविष्य की नींव रखेगा.

प्रातः, शतभिषा नक्षत्र 14 बजकर 27 मिनट तक प्रभावी रहेगा. यह समय लक्ष्य तय करने, कार्यक्षेत्र में अपनी भूमिका स्पष्ट करने और वरिष्ठों से संवाद के लिए उपयुक्त है. वरियान योग 17 बजकर 37 मिनट तक स्थिरता और संतुलन देता है.

दोपहर में 13 बजकर 52 मिनट से 15 बजकर 12 मिनट तक राहु काल मकर राशि के लिए विशेष सावधानी का संकेत है. इस दौरान अधिकार, पद या जिम्मेदारी को लेकर टकराव से बचें. 15 बजकर 01 मिनट से 15 बजकर 44 मिनट तक दुष्मुहूर्त भी है, इसलिए दोपहर बाद कोई कठोर निर्णय न लें.

अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक है, मकर राशि के लिए योजनाओं को व्यवस्थित करने और महत्वपूर्ण बातचीत के लिए श्रेष्ठ है.

शाम के समय पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको मानसिक रूप से परिपक्व बनाएगा. आप समझ पाएंगे कि हर जिम्मेदारी को अकेले उठाना जरूरी नहीं.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी, पर स्थायित्व भी आएगा.

Finance. आय स्थिर रहेगी, खर्च सोच-समझकर करें.

Love. भावनाएं भीतर दब सकती हैं, संवाद जरूरी है.

Health. जोड़ों और थकान से जुड़ी परेशानी.

उपाय. अनुशासन और धैर्य बनाए रखें.

Lucky Color. स्लेटी.

Lucky Number. 8

कुंभ राशिफल (Aquarius)

कुंभ राशि के लिए 22 जनवरी आत्मचिंतन और आंतरिक तैयारी का दिन है. चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है, जिससे भावनाएं और विचार दोनों तीव्र रहेंगे. शुक्ल चतुर्थी यह संकेत देती है कि आज भीतर होने वाला परिवर्तन आने वाले समय में बाहरी बदलाव का कारण बनेगा.

प्रातः, शतभिषा नक्षत्र 14 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. यह समय नेटवर्क, मित्रों और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर विचार करने के लिए श्रेष्ठ है. वरियान योग 17 बजकर 37 मिनट तक सहयोग देता है, लेकिन आत्मनिर्भरता भी सिखाता है.

दोपहर में 13 बजकर 52 मिनट से 15 बजकर 12 मिनट तक राहु काल और 15 बजकर 01 मिनट से 15 बजकर 44 मिनट तक दुष्मुहूर्त कुंभ राशि के लिए भ्रम और असमंजस ला सकता है. इस समय बड़े निर्णय, स्थान परिवर्तन या नई शुरुआत टालना ही बेहतर रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक है, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन देता है. इस दौरान किया गया आत्ममंथन सही दिशा दिखा सकता है.

शाम के समय पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपकी सोच को गंभीर और जिम्मेदार बनाएगा. आप समझ पाएंगे कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है.

Career. पर्दे के पीछे की मेहनत भविष्य में फल देगी.

Finance. खर्च नियंत्रण में रखें.

Love. दूरी या मौन महसूस हो सकता है.

Health. अनिद्रा और मानसिक बेचैनी.

उपाय. ध्यान और श्वास अभ्यास करें.

Lucky Color. नीला.

Lucky Number. 4

मीन राशिफल (Pisces)

मीन राशि के लिए 22 जनवरी भावनात्मक समझ, सीमाएं तय करने और आत्मसंरक्षण का दिन है. चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप अपनी भावनाओं को भीतर ही भीतर परखेंगे. शुक्ल चतुर्थी यह बताती है कि आज का भावनात्मक निर्णय लंबे समय तक असर डाल सकता है.

प्रातः, शतभिषा नक्षत्र 14 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. यह समय मार्गदर्शन लेने, आत्मचिंतन और रचनात्मक सोच के लिए अनुकूल है. वरियान योग 17 बजकर 37 मिनट तक भावनात्मक संतुलन देता है.

दोपहर में 13 बजकर 52 मिनट से 15 बजकर 12 मिनट तक राहु काल और 15 बजकर 01 मिनट से 15 बजकर 44 मिनट तक दुष्मुहूर्त मीन राशि के लिए भावनात्मक भ्रम का कारण बन सकता है. इस समय किसी भी तरह की आर्थिक या भावनात्मक प्रतिबद्धता से बचें.

अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक है, मीन राशि के लिए आत्मशांति और सही संवाद का समय है. शाम के समय पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाएगा. आप समझ पाएंगे कि हर भावना पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं.

Career. सहयोग और मार्गदर्शन से अवसर मिलेंगे.

Finance. आय ठीक रहेगी, खर्च संतुलित रखें.

Love. समझ और धैर्य की जरूरत रहेगी.

Health. थकान और पैरों से जुड़ी समस्या.

उपाय. जल तत्व से जुड़ा दान करें.

Lucky Color. समुद्री हरा.

Lucky Number. 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 22 Jan 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Update: वेस्टर्न डिस्टर्वेंस से दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
वेस्टर्न डिस्टर्वेंस से दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट
यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 48: सातवें बुधवार भी 'धुरंधर' ने दिखाया कमाल, शानदार कलेक्शन के साथ 'छावा'-'स्त्री 2' का कर दिया काम तमाम
सातवें बुधवार भी 'धुरंधर' ने दिखाया कमाल, शानदार कलेक्शन के साथ 'छावा'-'स्त्री 2' को दी मात
Advertisement

वीडियोज

बेबस लड़की की 'लुटेरा बाबा' !
जिस जज ने Anuj Chaudhary को दिया FIR का आदेश, उनका ही हो गया तबादला!
स्वामी Avimukteshwaranand के Shankaracharya होने पर हो रही राजनीति?
Akhilesh Yadavकी मीटिंग और Asaduddin Owaisi का जिक्र! क्या है नया 'MDH' फॉर्मूला?
पालकी पर रोक... बैरिकेड पर बवाल, Prayagraj में शंकराचार्य विवाद क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Update: वेस्टर्न डिस्टर्वेंस से दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
वेस्टर्न डिस्टर्वेंस से दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट
यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 48: सातवें बुधवार भी 'धुरंधर' ने दिखाया कमाल, शानदार कलेक्शन के साथ 'छावा'-'स्त्री 2' का कर दिया काम तमाम
सातवें बुधवार भी 'धुरंधर' ने दिखाया कमाल, शानदार कलेक्शन के साथ 'छावा'-'स्त्री 2' को दी मात
हेल्थ
फल या फल का रस, कौन देता है ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स? जानिए एक्सपर्ट की राय
फल या फल का रस, कौन देता है ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स? जानिए एक्सपर्ट की राय
बिहार
पूर्वी चंपारण को लगातार दूसरी बार मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगे जिलाधिकारी
पूर्वी चंपारण को लगातार दूसरी बार मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगे जिलाधिकारी
जनरल नॉलेज
छात्रसंघ चुनाव से शंकराचार्य तक... जानें उमाशंकर उपाध्याय कैसे बने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?
छात्रसंघ चुनाव से शंकराचार्य तक... जानें उमाशंकर उपाध्याय कैसे बने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?
नौकरी
बैंक में नौकरी का शानदार मौका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली 350 पदों पर भर्ती
बैंक में नौकरी का शानदार मौका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली 350 पदों पर भर्ती
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget