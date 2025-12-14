Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 14 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल, 14 दिसंबर 2025

आज मन कामकाज और जिम्मेदारियों को लेकर ज्यादा गंभीर रहेगा. आप चाहते हैं कि चीजें आपकी अपेक्षा के अनुसार हों, लेकिन परिस्थितियां थोड़ा धैर्य मांगेंगी. आत्मसम्मान और आलोचना के बीच संतुलन बनाना आज जरूरी होगा. अगर आपने संयम रखा तो दिन आपको अनुभव और परिपक्वता देकर जाएगा. दिखावे से ज्यादा व्यावहारिक सोच अपनानी होगी.

Career: कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा, लेकिन नेतृत्व क्षमता दिखाने का मौका भी मिलेगा.

Love: रिश्तों में अहं का टकराव हो सकता है. लचीलापन जरूरी है.

Education: पढ़ाई में फोकस बनाए रखने के लिए अनुशासन जरूरी होगा.

Health: पीठ या हृदय क्षेत्र में थकान महसूस हो सकती है.

Finance: खर्चों पर नियंत्रण रखें. बड़ा निवेश टालना बेहतर रहेगा.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

Lucky Color: नारंगी

Lucky Number: 1

कन्या राशिफल, 14 दिसंबर 2025

आज मन बेहद सक्रिय और विश्लेषणात्मक रहेगा. आप हर बात की गहराई में जाकर सोचेंगे, जिससे मानसिक थकान हो सकती है. खुद से बहुत ज्यादा अपेक्षा रखना आज तनाव बढ़ा सकता है. जरूरी है कि आप परफेक्शन के बजाय संतुलन को महत्व दें. सही योजना आपको नियंत्रण और आत्मविश्वास देगी.

Career: कार्यस्थल पर आपकी सूझबूझ सराही जाएगी. जिम्मेदारी बढ़ सकती है.

Love: रिश्तों में छोटी-छोटी बातों पर असंतोष उभर सकता है.

Education: पढ़ाई में पकड़ मजबूत रहेगी. रिवीजन लाभ देगा.

Health: पेट और नसों से जुड़ी समस्या हो सकती है.

Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन खर्च सोच-समझकर करें.

उपाय: हरी मूंग गाय को खिलाएं.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

तुला राशिफल, 14 दिसंबर 2025

आज आप मानसिक रूप से संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भीतर असमंजस बना रह सकता है. किसी निर्णय को लेकर दुविधा रहेगी. दूसरों की राय आपके मन को प्रभावित कर सकती है, इसलिए अपने विवेक को प्राथमिकता दें. दिन का उत्तरार्ध भावनात्मक रूप से थोड़ा हल्का महसूस होगा. धैर्य से काम लेना फायदेमंद रहेगा.

Career: कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, लेकिन निर्णय आपको ही लेने होंगे.

Love: रिश्तों में बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं.

Education: पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन ध्यान बनाए रखना जरूरी है.

Health: कमर या त्वचा से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

Finance: धन से जुड़े मामलों में संतुलन बना रहेगा.

उपाय: माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल, 14 दिसंबर 2025

आज भावनाएं गहरी रहेंगी और आप हर स्थिति को भीतर तक महसूस करेंगे. मन में कुछ पुरानी बातें उभर सकती हैं, जो आपको आत्ममंथन की ओर ले जाएंगी. यह दिन भावनात्मक नियंत्रण और मानसिक मजबूती का है. गुप्त चिंताओं को खुद पर हावी न होने दें. सही दिशा में सोच आपको राहत देगी.

Career: काम में गंभीरता रहेगी. गुप्त योजना या रणनीति सफल हो सकती है.

Love: रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन शक से बचें.

Education: पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी. रिसर्च से जुड़े काम शुभ हैं.

Health: नींद की कमी और तनाव परेशान कर सकता है.

Finance: निवेश से पहले पूरी जांच जरूरी है.

उपाय: शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं.

Lucky Color: मैरून

Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.