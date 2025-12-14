हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Rashifal: सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का एक गलत निर्णय धन, सम्मान और भरोसा छीन सकता है, जानें आज का राशिफल 14 दिसंबर 2025

Aaj Ka Rashifal: सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का एक गलत निर्णय धन, सम्मान और भरोसा छीन सकता है, जानें आज का राशिफल 14 दिसंबर 2025

Aaj Ka Rashifal: 14 दिसंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 14 Dec 2025 05:36 AM (IST)
Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 14 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल, 14 दिसंबर 2025

आज मन कामकाज और जिम्मेदारियों को लेकर ज्यादा गंभीर रहेगा. आप चाहते हैं कि चीजें आपकी अपेक्षा के अनुसार हों, लेकिन परिस्थितियां थोड़ा धैर्य मांगेंगी. आत्मसम्मान और आलोचना के बीच संतुलन बनाना आज जरूरी होगा. अगर आपने संयम रखा तो दिन आपको अनुभव और परिपक्वता देकर जाएगा. दिखावे से ज्यादा व्यावहारिक सोच अपनानी होगी.

Career: कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा, लेकिन नेतृत्व क्षमता दिखाने का मौका भी मिलेगा.
Love: रिश्तों में अहं का टकराव हो सकता है. लचीलापन जरूरी है.
Education: पढ़ाई में फोकस बनाए रखने के लिए अनुशासन जरूरी होगा.
Health: पीठ या हृदय क्षेत्र में थकान महसूस हो सकती है.
Finance: खर्चों पर नियंत्रण रखें. बड़ा निवेश टालना बेहतर रहेगा.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.
Lucky Color: नारंगी
Lucky Number: 1

कन्या राशिफल, 14 दिसंबर 2025

आज मन बेहद सक्रिय और विश्लेषणात्मक रहेगा. आप हर बात की गहराई में जाकर सोचेंगे, जिससे मानसिक थकान हो सकती है. खुद से बहुत ज्यादा अपेक्षा रखना आज तनाव बढ़ा सकता है. जरूरी है कि आप परफेक्शन के बजाय संतुलन को महत्व दें. सही योजना आपको नियंत्रण और आत्मविश्वास देगी.

Career: कार्यस्थल पर आपकी सूझबूझ सराही जाएगी. जिम्मेदारी बढ़ सकती है.
Love: रिश्तों में छोटी-छोटी बातों पर असंतोष उभर सकता है.
Education: पढ़ाई में पकड़ मजबूत रहेगी. रिवीजन लाभ देगा.
Health: पेट और नसों से जुड़ी समस्या हो सकती है.
Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन खर्च सोच-समझकर करें.

उपाय: हरी मूंग गाय को खिलाएं.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5

तुला राशिफल, 14 दिसंबर 2025

आज आप मानसिक रूप से संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भीतर असमंजस बना रह सकता है. किसी निर्णय को लेकर दुविधा रहेगी. दूसरों की राय आपके मन को प्रभावित कर सकती है, इसलिए अपने विवेक को प्राथमिकता दें. दिन का उत्तरार्ध भावनात्मक रूप से थोड़ा हल्का महसूस होगा. धैर्य से काम लेना फायदेमंद रहेगा.

Career: कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, लेकिन निर्णय आपको ही लेने होंगे.
Love: रिश्तों में बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं.
Education: पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन ध्यान बनाए रखना जरूरी है.
Health: कमर या त्वचा से जुड़ी परेशानी हो सकती है.
Finance: धन से जुड़े मामलों में संतुलन बना रहेगा.

उपाय: माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल, 14 दिसंबर 2025

आज भावनाएं गहरी रहेंगी और आप हर स्थिति को भीतर तक महसूस करेंगे. मन में कुछ पुरानी बातें उभर सकती हैं, जो आपको आत्ममंथन की ओर ले जाएंगी. यह दिन भावनात्मक नियंत्रण और मानसिक मजबूती का है. गुप्त चिंताओं को खुद पर हावी न होने दें. सही दिशा में सोच आपको राहत देगी.

Career: काम में गंभीरता रहेगी. गुप्त योजना या रणनीति सफल हो सकती है.
Love: रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन शक से बचें.
Education: पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी. रिसर्च से जुड़े काम शुभ हैं.
Health: नींद की कमी और तनाव परेशान कर सकता है.
Finance: निवेश से पहले पूरी जांच जरूरी है.

उपाय: शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं.
Lucky Color: मैरून
Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 14 Dec 2025 05:36 AM (IST)
Embed widget