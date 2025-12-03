हेल्थ राशिफल
आज सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन बदलता मौसम आपको प्रभावित कर सकता है. सर्दी, खांसी, थकान और एलर्जी से बचाव रखें. मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए ध्यान या हल्की वॉक लाभदायक रहेगी.
बिजनेस राशिफल
ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं है. पार्टनरशिप बिजनेस में आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है और किसी गलत फैसले से नुकसान हो सकता है. कोई नई डील साइन करने से पहले सभी पहलुओं को गहराई से समझें. रिसर्च के बिना आगे कदम बढ़ाना जोखिम भरा रहेगा.
जॉब/करियर राशिफल
नौकरीपेशा जातकों को पूरे मन से काम करना होगा. आपको नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, इसलिए तैयार रहें. वर्कस्पेस पर कुछ तनाव और विरोधियों से टकराव संभव है. किसी नकारात्मक व्यक्ति से दूरी रखें, वरना मानहानि की स्थिति तक बन सकती है. अपने विवेक पर भरोसा करें, वही आपको आगे बढ़ाएगा.
धन राशिफल
आज खर्च बढ़ेंगे और आय की तुलना में आर्थिक दबाव महसूस होगा. कोई पुराना बकाया या अप्रत्याशित लागत परेशान कर सकती है. फिजूलखर्ची से बचें.
लव और फैमिली राशिफल
आज परिवार और दोस्तों के साथ संबंध मजबूत रखें. जरूरत के समय एक-दूसरे का साथ देने से रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. लव लाइफ में संतुलन बनाए रखें, भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकता है.
युवा व स्टूडेंट
छात्रों को पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए. समय बर्बाद करना भविष्य के लिए सही नहीं. स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रैक पर बाधाएँ आएंगी, लेकिन धैर्य जरूरी है.
भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 7
आज का उपाय:
- भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
- अपने गुरु या किसी बड़े का आशीर्वाद लें.
FAQ
1. क्या आज पार्टनरशिप में नई डील करना ठीक है?
नहीं, आज नुकसान की संभावना अधिक है—रुककर सोचें.
2. क्या नौकरी बदलने का यह अच्छा समय है?
नहीं, वर्तमान जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाना ही बेहतर रहेगा.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.