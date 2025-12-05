Aaj Ka Aries Rashifal (5 December 2025): मेष राशि चंद्रमा 2nd हाउस में होने से ऑफिस में बढ़ेगा सम्मान!
Today Aries Horoscope 5 December 2025: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मेष राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 5 December 2025 in Hindi: चन्द्रमा के द्वितीय भाव में गोचर करने से आज मेष राशि वालों को पैतृक संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़ों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी. किसी भी तरह की लापरवाही भविष्य में परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए सभी पेपर सही स्थान पर और सुरक्षित रखें.
बिजनेस राशिफल:
व्यापार में सोच-समझकर निवेश करना ही उचित रहेगा. फालतू सामान, नए स्टॉक या अनावश्यक एक्सपेंशन में धन लगाने से बचें. बिज़नेसमैन यदि किसी बड़े निर्णय पर विचार कर रहे हैं, तो परिवार या अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर आगे बढ़ें.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में आज आपकी बातों का सम्मान होगा और लोग आपके सुझावों से सहमत भी होंगे. मार्केटिंग, सेल्स या पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोग विरोधियों पर भारी पड़ेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे. काम में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने जाने की संभावना है. इससे संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. प्रेम और वैवाहिक जीवन में जल्दबाज़ी या बिना सोचे-समझे बोलने से बचना चाहिए, वरना गलतफहमी हो सकती है.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
डिफेंस, पुलिस या सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को आज अपने उत्साह को दोबारा जगाने की जरूरत है. नियमित अभ्यास और सकारात्मकता सफलता दिला सकती है. युवाओं के विवाह की बात घर में आगे बढ़ सकती है.
हेल्थ राशिफल:
मानसिक तनाव से दूर रहें और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें. आंखों और गले में हल्की समस्या महसूस हो सकती है.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: येलो
अनलक्की नंबर: 4
उपाय: मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और बजरंग बाण का पाठ करें.
FAQs
Q1: क्या आज बिज़नेस में नया निवेश कर सकता हूँ?
A1: हां, लेकिन केवल विवेकपूर्ण और जरूरी जगह पर ही निवेश करें.
Q2: क्या ऑफिस में प्रमोशन के संकेत हैं?
A2: फिलहाल नहीं, लेकिन आपके सुझाव और कार्यशैली से सीनियर्स प्रभावित होंगे.
Q3: क्या आज रिश्तेदारों से मुलाकात शुभ रहेगी?
A3: हां, इससे संबंध मजबूत होंगे.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
