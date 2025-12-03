Aaj Ka Aries Rashifal (3 December 2025): मेष राशि धन और निवेश से लाभ के योग, कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी संभव
Today Aries Horoscope 3 December 2025: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मेष राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 3 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके द्वितीय भाव में होने से धन, परिवार और वाणी से जुड़े मामलों को विशेष रूप से शुभ बना रहा है. वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग जैसे कई शुभ योग भी मनोबल बढ़ाएंगे. आज आपके निर्णय प्रभावशाली रहेंगे और रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे.
हेल्थ राशिफल
आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गले, थकान और रक्तचाप संबंधी मामलों में लापरवाही न करें. मां की सेहत पर विशेष ध्यान दें और छोटी समस्या पर भी डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर रहेगा. घर में किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत चिंता का कारण बन सकती है.
बिजनेस राशिफल
व्यवसाय में धन-निवेश से लाभ मिलने के योग हैं. आज मार्केटिंग और पब्लिसिटी पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि नई योजनाएँ और जानकारी आपके बिजनेस को नई दिशा देंगी. धैर्य रखें पर काम को पेंडिंग न करें. किसी पुराने क्लाइंट से लाभकारी संपर्क हो सकता है.
जॉब/करियर राशिफल
वर्कप्लेस पर बॉस आज आपके काम की प्रगति पर नजर रख सकते हैं. इसलिए पहले से तैयारी करके चलें. सरकारी, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े जातकों को आज नई जिम्मेदारी मिल सकती है. छात्रों के लिए आज का दिन क्रिएटिव और प्रोडक्टिव रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में नई प्रेरणा मिलेगी.
धन राशिफल
आज धन लाभ, रुका पैसा मिलने या निवेश से फायदा मिलने का योग है. खर्चों पर नियंत्रण रखें, तभी बचत बढ़ेगी.
लव और फैमिली राशिफल
लव लाइफ सुखद रहेगी और पार्टनर के साथ प्यार भरे समय बिताने का मौका मिलेगा. फैमिली में शांति रहेगी, बस मां की सेहत पर ध्यान देना पड़ेगा.
युवा व स्टूडेंट
युवा आज सामाजिक कार्यों या नए प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहेंगे. स्टूडेंट्स को नए फील्ड में जाने का अवसर मिलेगा.
भाग्यशाली रंग: सफेद
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 7
आज का उपाय:
- सुबह शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाएँ.
- किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु दान करें.
FAQ
1. क्या आज नौकरी बदलना उचित है?
नहीं, आज बदलाव की बजाय मौजूदा कार्य को मजबूत करने पर ध्यान दें.
2. क्या आज प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा?
हाँ, प्रॉपर्टी या निवेश से संबंधित कामों में लाभ के योग मजबूत हैं.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
