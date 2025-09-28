Aaj Ka Mesh Rashifal 28 September: मेष राशि नौकरी में लापरवाही भारी, निवेश में फूंक-फूंक कर कदम बढ़ाएं, पढ़ें राशिफल
Today Aries Horoscope 28 September 2025: मेष राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 28 September 2025 in Hindi: आज का मेष राशिफल बताता है कि आज का दिन (रविवार) आपके लिए खास रहेगा. जो लोग नौकरी या व्यापार में हैं, उन्हें महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकते हैं. रिश्तों में भी सुधार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ें अपना आज का मेष राशिफल.
स्वास्थ्य राशिफल:
आज चन्द्रमा आठवें भाव में होने से स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. तनाव और अनिद्रा की समस्या आपको परेशान कर सकती है. खानपान में संतुलन बनाएँ और तैलीय भोजन से परहेज करें. योग और प्राणायाम से मानसिक शांति मिलेगी.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. छोटी-सी गलती भी सीनियर की नाराज़गी और फटकार का कारण बन सकती है. कार्य में कंसंट्रेशन बनाए रखें और किसी सहकर्मी से बहस न करें. वर्किंग वुमन को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है, वरना अहंकार संबंध बिगाड़ सकता है.
व्यापार राशिफल:
बिजनेस में बड़ा निवेश करने से बचें. खासकर पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों को कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या डील साइन करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की राय लेनी चाहिए. जल्दबाज़ी में लिया गया निर्णय भविष्य में नुकसान दे सकता है.
धन राशिफल:
आज धन संबंधी मामलों में सावधानी जरूरी है. गलत निवेश से आर्थिक हानि हो सकती है. उधार देने या लेने से बचें. फिजूलखर्ची पर कंट्रोल रखना होगा.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल:
परिवार के साथ समय बिताना आज आपके लिए मानसिक शांति का साधन बनेगा. जीवनसाथी के साथ छोटी-सी गलतफहमी रिश्ते को प्रभावित कर सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखें. मित्रों की मदद करना आपको आत्मसंतोष देगा.
युवा राशिफल:
छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने से बचें. अनुभव से सीखकर आगे बढ़ें. आलस्य और टालमटोल आपकी प्रगति में बाधक बन सकते हैं.
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: पर्पल
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और “राम रक्षा स्तोत्र” का पाठ करें, दिनभर सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.
FAQs
Q1: क्या आज मेष राशि वालों के लिए यात्रा शुभ है?
हाँ, पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए फलदायी होगी.
Q2: क्या आज निवेश करना उचित रहेगा?
नहीं, आज बड़े निवेश या नई डील करने से बचें. अनुभवी सलाह के बाद ही निर्णय लें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
