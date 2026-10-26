Aaj Ka Kark Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, पद-प्रतिष्ठा, करियर, पिता, अधिकार व व्यापारिक विस्तार स्थान) में संचरण कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आप जिस भी काम को अपने हाथ में लेंगे, उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे; आपका कर्म पक्ष अत्यधिक सशक्त रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार

26 अक्टूबर 2026, सोमवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र

अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, वज्र योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

बड़े मुनाफे की उम्मीद, बाजार में सामान्य गति: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज बड़े मुनाफे के प्रबल आसार नजर आ रहे हैं. आपके साथ-साथ अन्य व्यापारियों का कामकाज भी सुचारू रूप से चलता रहेगा.

फेस्टिव सीजन में स्टॉक भरें, पर अनावश्यक जमाखोरी से बचें: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों को अपनी दुकानों या गोदामों में इन्वेंट्री/स्टॉक फुल कर लेना चाहिए. हालांकि, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बिना मांग या अनावश्यक स्टॉक जमा न करें.

जल्दबाजी से परहेज: व्यापार को लेकर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और आज कोई बहुत बड़ा अप्रत्याशित जोखिम भरा सौदा हाथ में न लें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

सैलरी हाइक के रूप में मिलेगा मेहनत का फल: वर्तमान अनुकूल परिस्थितियों में नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) की पिछली कड़ी मेहनत रंग लाएगी; आपको वेतन वृद्धि (Salary Hike) या इंसेंटिव से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है.

आदतों में बदलाव से शानदार परिणाम, मूड स्विंग्स से संभलें: कार्यस्थल (Workspace) पर आप अपनी कुछ पुरानी कार्यशैली या आदतों में सुधार करने का विचार करेंगे, जिसके भविष्य में बहुत सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे. करियर में अपेक्षित प्रगति के लिए कोई नया रास्ता मिल सकता है. हालांकि, दिन के दौरान मूड में बार-बार बदलाव (Mood Swings) महसूस हो सकता है; इसलिए जटिल व कठिन कार्यों को शांत दिमाग और सोच-समझकर ही हाथ में लें.

3. फैमिली, खेल जगत, दांपत्य व स्वास्थ्य (Family, Sports & Health)

परिवार में सुख-शांति, दांपत्य तनाव से मुक्ति: पारिवारिक वातावरण अत्यंत सौहार्दपूर्ण और सुखद बना रहेगा. आप परिवार के सदस्यों की जरूरतों का पूरा ख्याल रखेंगे और घरेलू सुख-सुविधाओं पर दिल खोलकर खर्च करेंगे. लंबे समय से दांपत्य जीवन में चल रहे तनाव और अनबन से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी.

खिलाड़ी गुस्से को बनाएं अपनी ताकत: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) को अपने भीतर उठने वाले आक्रोश या गुस्से को व्यर्थ गंवाने के बजाय सही दिशा में मोड़ना होगा; यदि अपनी आक्रामकता को फोकस में बदलेंगे, तो मैदान पर बड़ी सफलता का स्वाद चखेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दशम भाव के चंद्रमा से मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन मूड स्विंग्स के चलते शाम को हल्का सिरदर्द या बेचैनी हो सकती है; पर्याप्त नींद लें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के पावन दिन तथा 10वें भाव के चंद्रमा की शुभता को बढ़ाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और अक्षत (बिना टूटे चावल) अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. सायंकाल किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र में उच्च पद, सैलरी वृद्धि और पारिवारिक सुख-समृद्धि की प्राप्ति होगी.

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