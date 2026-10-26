धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 26 October 2026: 10वें चंद्रमा से हर काम में मिलेगी सफलता, सैलरी हाइक के योग और फेस्टिव सीजन में बड़ा बिजनेस मुनाफा

Aaj Ka Kark Rashifal 26 October 2026: 10वें चंद्रमा से हर काम में मिलेगी सफलता, सैलरी हाइक के योग और फेस्टिव सीजन में बड़ा बिजनेस मुनाफा

Aaj Ka Kark Rashifal 26 October 2026: कर्क राशि का दैनिक राशिफल! 10वें भाव के चंद्रमा से करियर में सफलता, सैलरी हाइक, फेस्टिव सीजन बिजनेस स्टॉक, पारिवारिक सुख और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Oct 2026 12:55 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kark Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, पद-प्रतिष्ठा, करियर, पिता, अधिकार व व्यापारिक विस्तार स्थान) में संचरण कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आप जिस भी काम को अपने हाथ में लेंगे, उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे; आपका कर्म पक्ष अत्यधिक सशक्त रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

  • दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि
  • नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, वज्र योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

बड़े मुनाफे की उम्मीद, बाजार में सामान्य गति: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज बड़े मुनाफे के प्रबल आसार नजर आ रहे हैं. आपके साथ-साथ अन्य व्यापारियों का कामकाज भी सुचारू रूप से चलता रहेगा.

फेस्टिव सीजन में स्टॉक भरें, पर अनावश्यक जमाखोरी से बचें: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों को अपनी दुकानों या गोदामों में इन्वेंट्री/स्टॉक फुल कर लेना चाहिए. हालांकि, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बिना मांग या अनावश्यक स्टॉक जमा न करें.

जल्दबाजी से परहेज: व्यापार को लेकर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और आज कोई बहुत बड़ा अप्रत्याशित जोखिम भरा सौदा हाथ में न लें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

सैलरी हाइक के रूप में मिलेगा मेहनत का फल: वर्तमान अनुकूल परिस्थितियों में नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) की पिछली कड़ी मेहनत रंग लाएगी; आपको वेतन वृद्धि (Salary Hike) या इंसेंटिव से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है.

आदतों में बदलाव से शानदार परिणाम, मूड स्विंग्स से संभलें: कार्यस्थल (Workspace) पर आप अपनी कुछ पुरानी कार्यशैली या आदतों में सुधार करने का विचार करेंगे, जिसके भविष्य में बहुत सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे. करियर में अपेक्षित प्रगति के लिए कोई नया रास्ता मिल सकता है. हालांकि, दिन के दौरान मूड में बार-बार बदलाव (Mood Swings) महसूस हो सकता है; इसलिए जटिल व कठिन कार्यों को शांत दिमाग और सोच-समझकर ही हाथ में लें.

3. फैमिली, खेल जगत, दांपत्य व स्वास्थ्य (Family, Sports & Health)

परिवार में सुख-शांति, दांपत्य तनाव से मुक्ति: पारिवारिक वातावरण अत्यंत सौहार्दपूर्ण और सुखद बना रहेगा. आप परिवार के सदस्यों की जरूरतों का पूरा ख्याल रखेंगे और घरेलू सुख-सुविधाओं पर दिल खोलकर खर्च करेंगे. लंबे समय से दांपत्य जीवन में चल रहे तनाव और अनबन से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी.

खिलाड़ी गुस्से को बनाएं अपनी ताकत: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) को अपने भीतर उठने वाले आक्रोश या गुस्से को व्यर्थ गंवाने के बजाय सही दिशा में मोड़ना होगा; यदि अपनी आक्रामकता को फोकस में बदलेंगे, तो मैदान पर बड़ी सफलता का स्वाद चखेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दशम भाव के चंद्रमा से मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन मूड स्विंग्स के चलते शाम को हल्का सिरदर्द या बेचैनी हो सकती है; पर्याप्त नींद लें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के पावन दिन तथा 10वें भाव के चंद्रमा की शुभता को बढ़ाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और अक्षत (बिना टूटे चावल) अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. सायंकाल किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र में उच्च पद, सैलरी वृद्धि और पारिवारिक सुख-समृद्धि की प्राप्ति होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 12:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 26 October 2026: 11वें चंद्रमा और वज्र योग से आय में जबर्दस्त बढ़ोतरी, ऑफिस में भागदौड़ व अधूरी पढ़ाई पूरी करने के योग
Aaj Ka Mithun Rashifal 26 October 2026: 11वें चंद्रमा और वज्र योग से आय में जबर्दस्त बढ़ोतरी, ऑफिस में भागदौड़ व अधूरी पढ़ाई पूरी करने के योग
राशिफल
Taurus Daily Horoscope 26 October 2026: ऑफिस में सैलरी व जॉब का डर रहेगा हावी, परिवार में विचार-विमर्श के दौरान रखें संयम; पढ़ें अचूक उपाय
Taurus Daily Horoscope 26 October 2026: ऑफिस में सैलरी व जॉब का डर रहेगा हावी, परिवार में विचार-विमर्श के दौरान रखें संयम; पढ़ें अचूक उपाय
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 26 October 2026: लग्न में चंद्रमा और वज्र योग से बिजनेस की पुरानी परेशानियां खत्म, व्यवहार कुशलता से ऑफिस में बनेंगे सबके चहेते
Aaj Ka Mesh Rashifal 26 October 2026: लग्न में चंद्रमा और वज्र योग से बिजनेस की पुरानी परेशानियां खत्म, व्यवहार कुशलता से ऑफिस में बनेंगे सबके चहेते
राशिफल
Kal Ka Rashifal 26 October 2026: सोमवार को बना दुर्लभ योग! तुला, धनु और मीन को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें 12 राशियों का भविष्यफल
Kal Ka Rashifal 26 October 2026: सोमवार को बना दुर्लभ योग! तुला, धनु और मीन को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें 12 राशियों का भविष्यफल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UP चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक से गठबंधन पर बोले ओवैसी, ‘हम बार-बार कह रहे...’
UP चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक से गठबंधन पर बोले ओवैसी, ‘हम बार-बार कह रहे...’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सम्मान में कमी न आए...' रामगोपाल यादव के अल्टीमेटम पर राजकुमार भाटी
'सम्मान में कमी न आए...' रामगोपाल यादव के अल्टीमेटम पर राजकुमार भाटी
क्रिकेट
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
बॉलीवुड
'मुझ पर हमला क्यों किया?' दावे को टाइगर श्रॉफ के स्पोक्सपर्सन ने किया खारिज
'मुझ पर हमला क्यों किया?' दावे को टाइगर श्रॉफ के स्पोक्सपर्सन ने किया खारिज
इंडिया
सौरव दास का बड़ा दावा- 'मैसेज नहीं कर पा रहा, मेरा Whatsapp अकाउंट...'
सौरव दास का बड़ा दावा- 'मैसेज नहीं कर पा रहा, मेरा Whatsapp अकाउंट...'
ऑटो
हाईवे पर इमरजेंसी में नहीं लग रहा 1033, तुरंत करें ये काम
हाईवे पर इमरजेंसी में नहीं लग रहा 1033, तुरंत करें ये काम
ट्रेंडिंग
बिजली के तार से चिपका नन्हा लंगूर, मौत के मुहाने से खींच लाई मां
बिजली के तार से चिपका नन्हा लंगूर, मौत के मुहाने से खींच लाई मां
लाइफस्टाइल
घर में नहीं है किचन गार्डन की जगह, जानें कैसे किराए पर उगाएं ताजी सब्जियां?
घर में नहीं है किचन गार्डन की जगह, जानें कैसे किराए पर उगाएं ताजी सब्जियां?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget